Nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2026 tăng 4,02%, cây lâu năm bứt phá
CChu Khôi
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Giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2026 tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 3,72%, đóng góp 3,60% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,99%, đóng góp 0,25%; ngành thủy sản tăng 4,99%, đóng góp 1,50%...
Theo
Cục Thống kê (Bộ Tài chính), vụ lúa hè thu năm 2026 cả nước gieo cấy được 1.861,6 nghìn ha,
giảm 36,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm 2025. Trong đó, miền Bắc đạt 158,8
nghìn ha, giảm 14,0 nghìn ha; miền Nam đạt 1.702,8 nghìn ha, giảm 22,8 nghìn
ha, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.219,0 nghìn ha, giảm 20,1 nghìn
ha.
DIỆN
TÍCH LÚA GIẢM, CÂY LÂU NĂM BỨT PHÁ
Báo
cáo của Cục Thống kê cho biết diện tích lúa hè thu giảm chủ yếu do chuyển đổi
10,9 nghìn ha sang trồng cây hằng năm khác, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản;
4,9 nghìn ha sang gieo cấy vụ khác do chậm tiến độ; 3,3 nghìn ha sang mục đích
phi nông nghiệp; 3,9 nghìn ha do ảnh hưởng của thời tiết và 13,8 nghìn ha bỏ
hoang, không gieo cấy.
Tính
đến ngày 20/9/2026, cả nước thu hoạch được 1.819,5 nghìn ha lúa hè thu, chiếm
97,7% diện tích xuống giống, giảm 7,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Năng
suất gieo trồng lúa hè thu cả nước ước đạt 58,9 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha. Trong
đó, miền Bắc đạt 49,0 tạ/ha, tăng 9,0 tạ/ha; miền Nam đạt 59,8 tạ/ha, tăng 0,7
tạ/ha; riêng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 60,3 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha.
Sản
lượng lúa hè thu cả nước năm 2026 ước đạt gần 11,0 triệu tấn, tăng 71,2 nghìn
tấn. Miền Bắc đạt 778,4 nghìn tấn, tăng 86,0 nghìn tấn; miền Nam đạt 10,2 triệu
tấn, giảm 14,8 nghìn tấn, riêng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 7,4 triệu tấn, giảm
38,3 nghìn tấn.
Đối
với lúa mùa, đến ngày 20/9/2026, cả nước gieo cấy được 1.337,1 nghìn ha, giảm
45,0 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Miền Bắc đạt 944,6 nghìn ha, giảm 33,9
nghìn ha; miền Nam đạt 392,5 nghìn ha, giảm 11,1 nghìn ha. Diện tích giảm chủ
yếu do chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây hằng năm, cây lâu năm,
nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn hoặc chuyển sang mục đích phi
nông nghiệp.
Lúa
thu đông đến ngày 20/9 đạt 474,1 nghìn ha, giảm 130,7 nghìn ha so với cùng kỳ. Tiến
độ gieo trồng chậm hơn do nhiều địa phương chủ động xuống giống muộn để tránh
mưa bão, trong khi triều cường xuất hiện sớm.
Đối
với cây hằng năm, đến ngày 20/9/2026, diện tích ngô đạt 803,5 nghìn ha, bằng 99,6%
cùng kỳ; khoai lang 68,4 nghìn ha, bằng 98,4%; đậu tương 23,7 nghìn ha, bằng
100,4%; lạc 132,7 nghìn ha, bằng 97,6%; rau các loại 907,7 nghìn ha, bằng
100,2%; đậu các loại 93,5 nghìn ha, bằng 96,5%.
Tổng
diện tích cây lâu năm hiện có đạt 3.891,0 nghìn ha, tăng 40,8 nghìn ha so với
cùng kỳ năm 2025. Trong đó, cây ăn quả đạt 1.320,6 nghìn ha, tăng 13,0 nghìn
ha; cây công nghiệp lâu năm đạt 2.224,4 nghìn ha, tăng 21,7 nghìn ha. Cà phê
đạt 790,7 nghìn ha, tăng 33,8 nghìn ha; dừa 208,0 nghìn ha, tăng 3,6 nghìn ha;
sầu riêng 201,6 nghìn ha, tăng 7,8 nghìn ha; dứa 59,4 nghìn ha, tăng 4,4 nghìn
ha.
Một
số diện tích cây ăn quả giảm, gồm cam 72,7 nghìn ha, giảm 3,3 nghìn ha; bưởi
103,1 nghìn ha, giảm 0,5 nghìn ha; xoài 109,4 nghìn ha, giảm 2,1 nghìn ha. Đến
ngày 30/8/2026, cả nước có 10.252 mã số vùng trồng và 1.841 mã số cơ sở đóng
gói phục vụ xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia,
New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản và các thị trường khác.
Trong
quý 3/2026, sản lượng dừa đạt 735,1 nghìn tấn, tăng 5,2%; cao su 515,7 nghìn
tấn, tăng 4,0%; chè búp 424,6 nghìn tấn, tăng 6,9%. Sầu riêng đạt 715,1 nghìn
tấn, tăng 14,7%; cam 565,7 nghìn tấn, tăng 1,0%; xoài 272,3 nghìn tấn, tăng
6,4%.
Tính
chung 9 tháng năm 2026, chuối đạt hơn 2,3 triệu tấn, tăng 4,0%; sầu riêng hơn 1,3
triệu tấn, tăng 13,8%; mít hơn 1,0 triệu tấn, tăng 8,7%; xoài 1,0 triệu tấn,
tăng 4,7%. Dừa đạt gần 2,1 triệu tấn, tăng 6,6%; chè búp 990,1 nghìn tấn, tăng
5,1%; cao su 955,1 nghìn tấn, tăng 3,9%; điều 323,9 nghìn tấn, tăng 4,8%; hồ
tiêu 273,4 nghìn tấn, tăng 4,8%.
THUỶ
SẢN VÀ GỖ KHAI THÁC TĂNG
Trong
chăn nuôi, đàn trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm. Chăn nuôi lợn chịu tác động của
cả giá lợn hơi và giá thức ăn chăn nuôi. Giá lợn hơi xuất chuồng có xu hướng
tăng, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng trong chín tháng làm gia tăng chi
phí đầu vào. Chăn nuôi gia cầm tiếp tục phát triển, với chăn nuôi trang trại
khép kín và liên kết với doanh nghiệp được mở rộng.
Trong
lâm nghiệp, quý 3/2026 diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 70,6 nghìn
ha, giảm 1,2%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 19,9 triệu cây, tương đương
cùng kỳ; sản lượng gỗ khai thác đạt 7.089,4 nghìn m3, tăng 6,0%.
Tính chung 9 tháng năm 2026, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 215,8 nghìn ha, giảm 3,0%; số cây
lâm nghiệp trồng phân tán đạt 71,3 triệu cây, tăng 1,6%; sản lượng gỗ khai thác
đạt 18.901,0 nghìn m3, tăng 5,3%. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác
tăng gồm Lạng Sơn 11,9%, Quảng Ngãi 7,9%, Quảng Trị 7,7%, Đà Nẵng 7,3% và Cà
Mau 7,2%.
Diện
tích rừng bị thiệt hại trong quý 3/2026 là 751,1 ha, tăng 4,3 lần. Trong đó, rừng
bị chặt, phá 121,8 ha, tăng 10,2%; rừng bị cháy 629,3 ha, tăng 18,9 lần. Quảng
Trị có 367,7 ha rừng bị cháy, Gia Lai 185,0 ha và Đà Nẵng 21,0 ha. Tính chung
9 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.146,9 ha, tăng 14,9%; trong đó
rừng bị chặt, phá 413,9 ha, giảm 39,5%, còn rừng bị cháy 733,0 ha, tăng 1,3
lần.
Tính
chung 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 7.890,9 nghìn tấn,
tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 5.410,9 nghìn
tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 1.376,4 nghìn tấn, tăng 7,1%; thủy sản khác đạt 1.103,6
nghìn tấn, tăng 5,8%.
Trong
thủy sản, sản lượng quý 3/2026 ước đạt 2.851,8 nghìn tấn, tăng 4,3%. Trong
đó, cá đạt 1.878,1 nghìn tấn, tăng 3,0%; tôm 560,1 nghìn tấn, tăng 6,5%; thủy
sản khác 413,6 nghìn tấn, tăng 7,7%.
Sản
lượng thủy sản nuôi trồng quý 3/2026 đạt 1.822,9 nghìn tấn, tăng 6,1%. Tính chung
9 tháng, sản lượng nuôi trồng đạt 4.860,6 nghìn tấn, tăng 5,9%, gồm cá
3.053,7 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm 1.279,4 nghìn tấn, tăng 7,6%; thủy sản khác
527,5 nghìn tấn, tăng 10,4%.
Sản
lượng cá tra quý 3/2026 đạt 496,2 nghìn tấn, tăng 3,3%; lũy kế 9 tháng đạt 1.431,6
nghìn tấn, tăng 4,4%. Tôm thẻ chân trắng quý 3 đạt 396,6 nghìn tấn, tăng
6,8%; tôm sú đạt 93,7 nghìn tấn, tăng 4,6%; lũy kế 9tháng, tôm thẻ chân trắng đạt
940,8 nghìn tấn, tăng 8,3%; tôm sú đạt 261,3 nghìn tấn, tăng 4,4%. Sản lượng cá
rô phi 9 tháng tăng 10,2%, trong đó An Giang tăng 67,0%, Cà Mau tăng 11,1%
và Hải Phòng tăng 6,4%.
Sản
lượng thủy sản khai thác quý 3/2026 đạt 1.028,9 nghìn tấn, tăng 1,4%. Chín tháng
đạt 3.030,3 nghìn tấn, tăng 0,9%, gồm cá 2.357,2 nghìn tấn, tăng 0,6%; tôm 97,0
nghìn tấn, tăng 1,7%; thủy sản khác 576,1 nghìn tấn, tăng 1,9%. Riêng khai thác
biển đạt 2.901,6 nghìn tấn, tăng 1,0%.
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