Thủ tướng đề nghị ASEAN tăng cường chia sẻ dữ liệu trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN đẩy mạnh hợp tác trong xác minh, truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã; tăng cường chia sẻ dữ liệu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chiều 30/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN nhân dịp tham dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Hoan nghênh các Trưởng đoàn và Ban Thư ký ASEAN sang Việt Nam tham dự Hội nghị, Thủ tướng khẳng định thành công của Hội nghị góp phần kiến tạo, giữ vững hòa bình, an ninh tại mỗi quốc gia thành viên và trong khu vực, hướng tới một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và tự cường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, có vai trò, vị trí quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm truy nã, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và những nước thành viên ASEAN chưa ký kết với Việt Nam.

Các bên cần thúc đẩy sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn Hiệp định ASEAN về dẫn độ được ký tháng 11/2025 tại Philippines, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thủ tướng cũng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn tại nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng, tổ chức hội nghị thường niên và tăng cường trao đổi thông tin.

Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần nâng cao hiệu quả phối hợp xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã của Việt Nam trốn ra nước ngoài và các đối tượng truy nã quốc tế lẩn trốn tại Việt Nam; tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu của INTERPOL, ASEANAPOL và kết quả từ các chiến dịch, hội nghị quốc tế.

Thủ tướng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp chuyên viên; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất cơ chế phối hợp và nâng cao năng lực phòng ngừa, trấn áp tội phạm.

Đồng thời, các nước cần đẩy mạnh hợp tác đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí, trang thiết bị từ các đối tác đối thoại và quan sát viên; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

Phát biểu thay mặt các Trưởng đoàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam trong tổ chức Hội nghị.

Ông Sar Sokha cho biết các nước đã thống nhất định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Hội nghị đã thông qua hai văn kiện quan trọng gồm Kế hoạch hành động chung ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã và Tuyên bố chung, tạo cơ sở thuận lợi cho tăng cường phối hợp khu vực.

Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định nước này cam kết tích cực đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm truy nã; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam và các nước ASEAN đối với các sáng kiến của Campuchia trong lĩnh vực này.