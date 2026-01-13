Gỡ “điểm nghẽn” dự án, đất đai để khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Việc triển khai những cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội đã giúp xử lý nhiều dự án, đất đai tồn đọng kéo dài. Đến nay có 5.203 dự án được tháo gỡ hoặc xác định hướng tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Chính phủ đang tiếp tục khơi thông các “điểm nghẽn”, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới...

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

NHIỀU VƯỚNG MẮC ĐƯỢC XỬ LÝ

Liên quan đến việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đất đai, Kết luận nêu rõ: Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa, sau thời gian triển khai đã đạt những kết quả tích cực. Đến nay, 5.203 dự án đã được tháo gỡ hoặc xác định hướng tháo gỡ; trong đó có 3.289 dự án đất đai với tổng mức đầu tư 1,67 triệu tỷ đồng, đã được tháo gỡ để tiếp tục triển khai hoàn thành.

Song song với những kết quả đạt được, các địa phương vẫn tiếp tục rà soát, cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng theo Quyết định số 751/QĐ-TTg.

Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án là vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm đòi hỏi cách làm thận trọng, không cầu toàn, không nóng vội nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội. Các bộ, cơ quan, địa phương cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh. Đây là nhiệm vụ phải làm thường xuyên, liên tục, tổng thể trên tất cả lĩnh vực, kịp thời đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện để khơi thông, giải phóng nguồn lực đang tồn đọng, giải quyết bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm vướng mắc của các dự án thuộc thẩm quyền; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu các bộ, ngành địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ. Mặt khác, trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình, kết quả triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài (theo Đề án 751), các bộ, ngành, địa phương cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 751 để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng và cấp bách này.

Đối với những dự án cần thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì khẩn trương làm, không chần chừ, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ, giải phóng nguồn lực, khắc phục tồn tại, sớm đưa dự án vào khai thác, tránh lãng phí, thất thoát.

Tinh thần làm việc phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và thường xuyên giám sát, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Các bộ, ngành không trực tiếp phê duyệt, chủ trì thực hiện các dự án, các dự án cụ thể cần đẩy mạnh phân cấp cho địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

ĐỀ XUẤT HƯỚNG THÁO GỠ CÁC VẤN ĐỀ CHƯA CÓ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Nhằm góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những năm tiếp theo, tạo không gian, dư địa cho sự phát triển, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai và củng cố niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổng hợp, trình Chính phủ ban hành danh mục dự án, đất đai đáp ứng đủ điều kiện áp dụng cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 170/2024/QH15, làm cơ sở để các địa phương triển khai ngay trong tháng 1/2026.

Cùng với đó, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án BT chuyển tiếp; rà soát, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục những dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của bộ, ngành Trung ương và địa phương được tổng hợp trên Hệ thống 751, để chủ động xử lý theo thẩm quyền; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, cơ quan, địa phương; đảm bảo mở Hệ thống 751 để các bộ, cơ cơ quan, địa phương tiếp tục cập nhật danh mục, thông tin dự án theo phân loại trên Hệ thống 751 và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các quy định của Nghị quyết số 170/2024/QH15, Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong tháng 1/2026. Nếu quá trình triển khai thực hiện có nội dung phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương đề xuất phương hướng, giải pháp tháo gỡ nhóm các vấn đề khó khăn, vướng mắc chưa có quy định của pháp luật, báo cáo rõ về thẩm quyền xử lý, trên cơ sở đó khẩn trương báo cáo các cấp có thẩm quyền cho chủ trương, cơ chế tháo gỡ.