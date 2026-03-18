TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng trong tháng 10, hướng tới vận hành toàn tuyến năm 2028…

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ đang trở thành tâm điểm chú ý trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của TP. Hồ Chí Minh. Với mục tiêu kết nối trung tâm Thành phố với khu vực biển phía Nam, dự án này không chỉ mang lại lợi ích về mặt giao thông mà còn hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho toàn khu vực.

Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Theo đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tách thành dự án độc lập để tăng tính chủ động và đảm bảo tiến độ chung.

Quyết định của UBND Thành phố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, từ nhà đầu tư, chủ đầu tư đến các cơ quan chức năng. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng trong quý 4/2026, để có thể triển khai thi công và đưa vào khai thác vào năm 2028.

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ có chiều dài hơn 54km, kết nối từ Công viên 23/9 đến Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Với tổng vốn đầu tư ước tính từ 85.000 đến 102.000 tỷ đồng, tuyến đường sắt này dự kiến sẽ vận hành với tốc độ 350km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 12-20 phút. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu.

Để đạt được mục tiêu này, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đường sắt đô thị và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hoàn thành phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình trong tháng 3, chuẩn bị quỹ đất và nhà tái định cư trong tháng 4, và hoàn tất phê duyệt dự án bồi thường trong quý 2/2026. Công tác thu hồi đất sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, với thời gian tối đa 120 ngày kể từ khi ban hành thông báo thu hồi đất.

Chính quyền địa phương các phường, xã nơi dự án đi qua có trách nhiệm rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp bị ảnh hưởng, đề xuất nhu cầu tái định cư và tổ chức chi trả bồi thường đúng quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các sở ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính cũng được giao nhiệm vụ cụ thể trong việc thẩm định, bố trí vốn, điều chỉnh quy hoạch và tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Với sự quyết tâm và nỗ lực của các bên liên quan, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực.