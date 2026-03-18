TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

Phạm Vinh

18/03/2026, 10:38

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đặt mục tiêu bàn giao mặt bằng trong tháng 10, hướng tới vận hành toàn tuyến năm 2028…

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Ảnh minh họa.

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ đang trở thành tâm điểm chú ý trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của TP. Hồ Chí Minh. Với mục tiêu kết nối trung tâm Thành phố với khu vực biển phía Nam, dự án này không chỉ mang lại lợi ích về mặt giao thông mà còn hứa hẹn thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho toàn khu vực.

Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký quyết định ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Theo đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tách thành dự án độc lập để tăng tính chủ động và đảm bảo tiến độ chung.

Quyết định của UBND Thành phố cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, từ nhà đầu tư, chủ đầu tư đến các cơ quan chức năng. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng trong quý 4/2026, để có thể triển khai thi công và đưa vào khai thác vào năm 2028.

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ có chiều dài hơn 54km, kết nối từ Công viên 23/9 đến Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Với tổng vốn đầu tư ước tính từ 85.000 đến 102.000 tỷ đồng, tuyến đường sắt này dự kiến sẽ vận hành với tốc độ 350km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn khoảng 12-20 phút. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, không chỉ cải thiện khả năng kết nối mà còn góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu.

Để đạt được mục tiêu này, các sở, ngành và địa phương được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đường sắt đô thị và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm hoàn thành phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình trong tháng 3, chuẩn bị quỹ đất và nhà tái định cư trong tháng 4, và hoàn tất phê duyệt dự án bồi thường trong quý 2/2026. Công tác thu hồi đất sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, với thời gian tối đa 120 ngày kể từ khi ban hành thông báo thu hồi đất.

Chính quyền địa phương các phường, xã nơi dự án đi qua có trách nhiệm rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp bị ảnh hưởng, đề xuất nhu cầu tái định cư và tổ chức chi trả bồi thường đúng quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các sở ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính cũng được giao nhiệm vụ cụ thể trong việc thẩm định, bố trí vốn, điều chỉnh quy hoạch và tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn là biểu tượng cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Với sự quyết tâm và nỗ lực của các bên liên quan, dự án này hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực.

Việc nâng cấp hạ tầng giao thông đang trở thành một trong những yếu tố có thể tái định hình giá trị bất động sản tại nhiều khu vực đô thị.

Trong bối cảnh Hà Nội thực hiện lộ trình giãn dân lịch sử, xu hướng dịch chuyển sang các đô thị vệ tinh không còn là lý thuyết. Với ưu thế "vùng trũng" về giá và "đỉnh" về kết nối, Economy Residences tại Như Quỳnh đang nổi lên như một tọa độ chiến lược cho mô hình sống hiện đại: Làm việc tại phố cổ, mua nhà sống tại vùng ven.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển mạnh mẽ, khu công nghiệp Giang Điền đang nổi lên như một mắt xích chiến lược tại Đồng Nai nhờ lợi thế kép: Hạ tầng logistics đồng bộ và nền địa chất đặc thù giúp tối ưu chi phí đầu tư.

Hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, quy mô thị trường nội địa rộng lớn hơn, xây dựng đô thị tích hợp ngày càng được chú trọng…, những yếu tố này cho thấy Việt Nam đang bước sang chương mới trong hành trình phát triển đô thị theo hướng bền vững hơn...

Trong hơn 1 năm thi hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cả nước đã xử lý gần 9.000 vụ vi phạm đất đai với số tiền xử phạt gần 147 tỷ đồng. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu là sử dụng đất sai mục đích, lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy