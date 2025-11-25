Google: Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Báo cáo thường niên của Google cho thấy cùng với sự bứt phá về e-commerce, tài chính số và video thương mại, Việt Nam hiện là nước dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng AI của người tiêu dùng…

Theo báo cáo thường niên về kinh tế số khu vực Đông Nam Á (e-Conomy SEA 2025) lần thứ mười do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố ngày 25/11, nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt tổng giá trị hàng hóa (GMV) 39 tỷ USD vào cuối năm 2025, tăng 17% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng này giúp Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và đang ở trong nhóm nền kinh tế số phát triển nhanh nhất.

Báo cáo cũng đánh giá Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của tài chính số (Digital Financial Services – DFS), với tổng giá trị giao dịch thanh toán số dự kiến đạt 178 tỷ USD vào năm 2025, cho thấy tốc độ chuyển đổi không tiền mặt diễn ra nhanh trên phạm vi toàn quốc.

TĂNG TRƯỞNG HAI CHỮ SỐ TRÊN HẦU HẾT LĨNH VỰC TRỌNG ĐIỂM

Báo cáo cũng cho thấy thương mại điện tử tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi chiếm tới hai phần ba quy mô nền kinh tế số và dự kiến vượt mốc 25 tỷ USD trong năm 2025, tương đương mức tăng 17%. Với quy mô dân số lớn, tỷ lệ người dùng Internet cao và hành vi mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường e-commerce tiềm năng nhất châu Á.

Ảnh: Google

Đối với lĩnh vực Vận tải và Giao đồ ăn (Transport & Food Delivery), ngành này vẫn duy trì đà tăng nhanh nhất cùng dự báo tăng trưởng 20% lên 5 tỷ USD vào năm 2025. Nguyên nhân là do dự bùng nổ dịch vụ xe công nghệ và giao đồ ăn, cùng quá trình chuyển đổi mạnh sang xe điện nhờ chính sách ưu đãi của Chính phủ, đang góp phần định hình lại thói quen di chuyển và tiêu dùng của người dân.

Đới với nội dung trực tuyến (Online Media), bao gồm quảng cáo số, trò chơi điện tử, video theo yêu cầu và âm nhạc trực tuyến được dự báo đạt 6 tỷ USD và tăng hơn 16% trong năm 2025. Đáng chú ý, ngành game tiếp tục là động lực nổi bật khi Việt Nam có ba nhà phát triển nằm trong nhóm 15 đơn vị có lượng tải game lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, thị trường du lịch trực tuyến (Online Travel) dự kiến đạt 4 tỷ USD, tăng 16%. Sự phục hồi này đến từ chính sách thị thực thông thoáng hơn, chiến lược quảng bá quốc tế và sự trở lại mạnh mẽ của khách du lịch từ châu Á và châu Âu đến Việt Nam. Đồng thời, du lịch nội địa giữ đà tăng ổn định cũng đóng góp đáng kể vào quy mô toàn ngành.

VIỆT NAM ĐANG SỞ HỮU TIỀM NĂNG LỚN VỀ TÀI CHÍNH SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Một điểm sáng được đánh giá nổi bật nhất trong báo cáo năm nay là mức độ tiếp cận AI của người Việt. Việt Nam hiện đứng đầu Đông Nam Á ở ba chỉ số quan trọng: 81% người dùng tương tác với AI hằng ngày; 83% tích cực học tập hoặc nâng cao kỹ năng liên quan đến AI; 96% sẵn sàng chia sẻ quyền truy cập dữ liệu với các tác nhân AI.

Theo Google, mức độ tương tác AI cao giúp thị trường Việt Nam nhanh chóng hấp thụ các ứng dụng mới. Doanh thu từ các sản phẩm tích hợp AI đã tăng 78% chỉ trong một năm, tính đến hết nửa đầu 2025. Người dùng tìm đến AI với kỳ vọng tiết kiệm thời gian (44%), được hỗ trợ 24/7 (35%) và hưởng ưu đãi chi phí tốt hơn (30%).

Báo cáo cũng ghi nhận Việt Nam hiện có hơn 40 startup hoạt động trong lĩnh vực AI và đã thu hút 123 triệu USD vốn đầu tư tư nhân trong năm qua, tương đương 5% tổng vốn đầu tư AI toàn khu vực. Đáng chú ý, 79% nhà đầu tư tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục hút vốn trong thời gian tới, đặc biệt ở các mảng phần mềm, AI và deeptech.

Việc 81% người dùng Việt chủ động tương tác với AI mỗi ngày cho thấy môi trường số có tính thích nghi rất cao. Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của Đông Nam Á nhờ khả năng tiếp nhận công nghệ nhanh và mức độ tin tưởng vào AI vượt trội. Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam

Trong lĩnh vực cho vay trực tuyến, Việt Nam là thị trường phát triển nhanh thứ hai trong khu vực, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) đạt 22% trong giai đoạn 2024–2025. Sự phát triển của DFS được củng cố bởi chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà nước: triển khai định danh điện tử toàn dân, khuyến khích thanh toán không tiền mặt và mở rộng hệ thống thanh toán QR tương thích với Thái Lan, Campuchia. Hiện cả nước có khoảng 30 triệu ví điện tử đang hoạt động, tạo nền tảng để Việt Nam tiến tới mục tiêu 80% giao dịch thương mại điện tử không dùng tiền mặt vào năm 2030.

Bên cạnh tài chính số, video thương mại (video commerce) nổi lên như một điểm sáng mới của nền kinh tế số Việt Nam. Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ hai và tăng trưởng nhanh thứ hai Đông Nam Á trong lĩnh vực này. Số lượng giao dịch và nhà bán hàng đều tăng 60% so với cùng kỳ, với tổng cộng 1,3 tỷ giao dịch và 650.000 người bán tham gia trong năm qua.

Hình thức mua sắm qua video – thông qua livestream, nội dung ngắn và video tương tác – đang nhanh chóng được người tiêu dùng Việt đón nhận. Điều này mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp mở rộng kênh bán hàng mà không cần đầu tư lớn vào hạ tầng vận hành truyền thống.

Nhận định về triển vọng Việt Nam, ông Erik Pot, Partner của Bain & Company, cho biết: “Việt Nam nổi lên như một trong những thị trường năng động nhất khu vực. Việc dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ ứng dụng và niềm tin vào AI cho thấy người tiêu dùng Việt đã sẵn sàng cho làn sóng công nghệ mới. Thương mại điện tử, tài chính số và mua sắm qua video đều tăng trưởng mạnh mẽ, với tốc độ 60% trong một số lĩnh vực. Cơ hội lớn nhất hiện nay nằm ở cách doanh nghiệp ứng dụng AI để tạo giá trị phù hợp với đặc thù kinh tế Việt Nam.”

Với quy mô nền kinh tế số được dự báo chạm mốc 39 tỷ USD, mức độ tương tác AI cao hàng đầu khu vực, cùng nền tảng người dùng Internet trẻ, năng động, nền kinh tế số Việt Nam đang có sự chuyển dịch mạnh sang mô hình dựa trên công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.