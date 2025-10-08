Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Đầu tư

GRDP 9 tháng tăng 7,92%, Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

Phương Hoa

08/10/2025, 18:26

Nhờ những nỗ lực quyết liệt của TP. Hà Nội trong công tác điều hành và triển khai hiệu quả các chính sách kinh tế - xã hội, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong 9 tháng năm 2025....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP. TP. Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 năm 2025 của Hà Nội ước tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc.

Tính chung 9 tháng năm 2025, GRDP của Hà Nội ước tăng 7,92% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khu vực dịch vụ ước tính tăng 8,74% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng 9 tháng năm 2025 ước tính tăng 7,03%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng năm 2025, ước tính tăng 3,43%.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, nhu cầu thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, sản xuất công nghiệp chưa bứt phá mạnh mẽ, mức tăng trưởng này được đánh giá là kết quả tích cực và đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực lớn của thành phố trong điều hành và triển khai chính sách kinh tế - xã hội.

Một trong những điểm sáng nổi bật của kinh tế Thủ đô trong 9 tháng qua là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Nội đạt 499,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,3% dự toán pháp lệnh cả năm và tăng tới 32,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội trong 9 tháng năm nay đạt hơn 702,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 246,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với quý trước và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù chịu tác động từ bất ổn chính trị và chính sách thương mại toàn cầu, sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội vẫn giữ được đà tăng trưởng tích cực. Ước tính quý 3/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025, IIP của Hà Nội tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế Hà Nội, đồng thời góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Nội trong 9 tháng đạt 50 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu tăng 12,1%, nhập khẩu tăng 14,5%.

Thành phố cũng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 9 tháng tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, cao nhất cả nước, tăng 31,1% so với cùng kỳ, thể hiện nỗ lực điều hành quyết liệt, tập trung vào các công trình trọng điểm.

Nhờ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế. 9 tháng đầu năm 2025, tổng số vốn FDI đăng ký tại Hà Nội đạt hơn 3,89 tỷ USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm 2024, khẳng định vị thế bến đỗ an toàn, ổn định và tiềm năng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, có 301 dự án mới với số vốn đăng ký mới đạt hơn 307 triệu USD; 114 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn điều chỉnh hơn 3.217 triệu USD; 265 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt hơn 373 triệu USD.

Hoạt động của các doanh nghiệp cũng ghi nhận kết quả khởi sắc. Riêng trong tháng 9, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 3.063 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 58,7% so với cùng kỳ; với tổng vốn đăng ký đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, tăng 90,1%. Tính chung 9 tháng, thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho gần 25 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 271,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% về số lượng và 30,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2024.

Hà Nội tăng cường hợp tác quốc tế nhằm khai thác hiệu quả ngành logistics

Hà Nội điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2025

Hà Nội thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo đòn bẩy cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

