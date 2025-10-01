Hà Nội: 9 tháng đầu năm, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 98.360 tỷ đồng

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Thứ Tư, 01/10/2025
Tường Bách
01/10/2025, 10:04
Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, tháng 9/2025 tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 4,2 triệu lượt. Riêng khách quốc tế đạt khoảng 667.000 lượt. Lượng khách này mang lại doanh thu 12.000 tỉ đồng cho thủ đô…
Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 26,07 triệu lượt khách, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2024. Khách du lịch quốc tế ước đạt 5,5 triệu lượt khách. Khách du lịch nội địa ước đạt 20,5 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 98.360 tỉ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong 9 tháng qua, ngành du lịch Thủ đô đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội; quảng bá du lịch Hà Nội tại “Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2025...
"Cú hích" lớn nhất đến phải kể đến là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong đó, nổi bật là lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình; triển lãm thành tựu "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", cùng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật khác.
Năm 2025, du lịch Hà Nội đề ra chỉ tiêu đón trên 30 triệu lượt khách. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã đạt 86% mục tiêu cả năm. Những tháng cuối năm 2025 được dự báo tiếp tục sôi động khi Hà Nội bước vào mùa lễ hội và cao điểm du lịch.
Để giữ vững đà tăng trưởng, Hà Nội đặt mục tiêu vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa phát triển sản phẩm mới, vừa quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Thủ đô. Về sản phẩm du lịch, Hà Nội hướng tới sự đa dạng và độc đáo. Thành phố đẩy mạnh du lịch nông nghiệp, nông thôn; du lịch văn hóa; phát triển du lịch đêm; du lịch trải nghiệm ứng dụng công nghệ thực tế ảo...
Đặc biệt, du lịch MICE được xác định là mũi nhọn tại các khu nghỉ dưỡng, sân golf, kết hợp tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị. Song song, Hà Nội khuyến khích hình thành các tổ hợp giải trí, khách sạn - bệnh viện, phát triển kinh tế ban đêm và du lịch xanh, bền vững.
Tại Diễn đàn du lịch MICE Hà Nội do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức mới đây, các chuyên gia đều thống nhất rằng, Hà Nội đang sở hữu nền tảng vững chắc để trở thành trung tâm MICE hàng đầu khu vực.
Không chỉ sở hữu kho tàng di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, lễ hội đặc sắc, Hà Nội còn có lợi thế giao thông kết nối thuận tiện tới hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Những công trình hiện đại như: cầu Nhật Tân, đại lộ Võ Nguyên Giáp, ga T2 sân bay Nội Bài, đại lộ Thăng Long, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội… đã góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du lịch.
Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, hiện thành phố có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, trong đó có 85 khách sạn và khu căn hộ từ 1 đến 5 sao, cung cấp gần 12.000 phòng đạt chuẩn. Bên cạnh đó là 31 cơ sở mua sắm, 23 nhà hàng, 8 khu vui chơi giải trí, 1 khu thể thao. Nhiều khách sạn mang thương hiệu quốc tế, quy mô lớn và đẳng cấp như JW Marriott, Lotte Center Hà Nội, Grand Plaza, InterContinental Westlake, Daewoo… sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện.
Ông Sunny Ghaiee, Phó Giám đốc Điều hành khách sạn Hà Nội Daewoo, cho biết: "Việc Hà Nội sở hữu nhiều cơ sở lưu trú cao cấp và dịch vụ chất lượng chính là điều kiện để đón những đoàn khách MICE lớn. Riêng với khách sạn Hà Nội Daewoo, du lịch MICE đóng góp tới 50% doanh thu hàng năm".
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc AZA Travel, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho biết: "MICE là dòng sản phẩm dành cho khách cao cấp, doanh nhân, thương gia, mang lại doanh thu cao gấp 4 - 6 lần khách du lịch thông thường. Với vị thế trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, cùng hệ thống di tích, danh thắng và khu nghỉ dưỡng, Hà Nội hoàn toàn có thể phát triển MICE thành thế mạnh hàng đầu".
Theo ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội, để du lịch MICE Hà Nội phát triển đúng tầm, điều quan trọng trước tiên là thành phố cần xây dựng quy hoạch tổng thể gắn với định vị thương hiệu. Hà Nội không chỉ là điểm đến hội nghị mà phải trở thành "thủ phủ MICE" mang dấu ấn riêng, dựa trên nền tảng văn hóa.
Thành phố cần phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức khảo sát, đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng, từ đó xác định những địa điểm có thể trở thành trung tâm MICE mới, không chỉ trong nội đô mà cả ở ngoại thành, nơi còn nhiều tiềm năng phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái gắn với tổ chức sự kiện.
Ông Hùng nhấn mạnh, song song với hạ tầng, cần quan tâm tới thiết kế sản phẩm đặc thù. Thay vì chỉ dừng ở hội nghị hay hội thảo, các gói MICE Hà Nội nên tích hợp trải nghiệm như tham quan phố cổ, thưởng thức nghệ thuật truyền thống, tham gia tour ẩm thực, hay khám phá làng nghề. Những sản phẩm này sẽ tạo sự khác biệt, khiến khách nhớ lâu hơn về Hà Nội.
Mới nhất, sự hiện diện của ngành du lịch Hà Nội tại sự kiện triển lãm du lịch quốc tế hàng đầu thế giới IFTM Top Resa 2025 là một bước đi chiến lược trong nỗ lực quảng bá hình ảnh và thu hút du khách quốc tế về một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.
Hội chợ IFTM Top Resa là một trong những sự kiện xúc tiến du lịch uy tín và quy mô nhất thế giới, quy tụ hơn 3.000 đơn vị triển lãm từ hơn 100 quốc gia. Đánh giá tầm quan trọng của thị trường châu Âu, đặc biệt là khối các nước nói tiếng Pháp, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội, cho biết: "Việc tham gia Hội chợ IFTM Top Resa 2025 là một phần trong chiến lược tổng thể của thành phố nhằm đa dạng hóa thị trường và thu hút khách du lịch quốc tế".
Với chủ đề “Hà Nội đến để yêu”, không gian trưng bày của Hà Nội có sự tham gia của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và 11 doanh nghiệp lữ hành tiêu biểu của Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Paris, Đoàn Hà Nội có các buổi làm việc với Đại sứ quán, Thương vụ và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp để tăng cường công tác quảng bá du lịch.
Nhân dịp này, các hoạt động kết nối hợp tác với vùng thủ đô Île-de-France, thành phố Versailles và nhiều đối tác châu Âu khác cũng được triển khai.
