Hà Nội áp dụng mức bồi thường đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 31), HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô…

Nghị quyết áp dụng đối với UBND cấp xã, các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; người có đất bị thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi; các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua danh mục sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Về tiêu chí, các dự án phải thuộc nhóm dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15; đồng thời nằm trong phạm vi ranh giới thu hồi đất để thực hiện các dự án này. Nghị quyết chỉ áp dụng đối với dự án bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng sau thời điểm Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đối với các dự án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15, mức bồi thường về đất được áp dụng bằng 2 lần so với mức quy định hiện hành. Nhóm này gồm: Dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, dự án PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội;

Đối với dự án thuộc điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15, mức bồi thường về đất được áp dụng bằng 1,5 lần so với mức quy định. Nhóm này gồm: Dự án đầu tư công, dự án PPP đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia; dự án đầu tư công, dự án PPP sử dụng vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương trên địa bàn Thành phố có quy mô tổng mức đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên; Dự án đầu tư thuộc danh mục dự án thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật về Thủ đô có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên;

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị tại Nghị quyết này gồm dự án xây dựng lại nhà chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết một ô phố đô thị hoặc nhiều ô phố đô thị; Dự án đầu tư mới, cải tạo công trình để xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị.

Ngoài ra, đối với tài sản, chi phí đầu tư vào đất, cùng các khoản hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, mức bồi thường được thực hiện bằng 1 lần so với mức quy định hiện hành.

Theo UBND Thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế - xã hội ở ngưỡng hai con số, hình thành hệ thống động lực phát triển mới, nâng cao vị thế Thủ đô là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Thành phố cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lớn, quan trọng, có sức lan tỏa cao.

Hiện nay, Thành phố đang triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 258/2025/QH15, như: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic; Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Dự án Đầu tư xây dựng Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Dự án đầu tư xây dựng Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn và phường Tây Tựu,....

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố để triển khai khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 là đúng quy định, cần thiết và là cơ sở pháp lý quan trọng, để Thành phố triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án lớn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố.