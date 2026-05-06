Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu phát triển ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại nhằm tối ưu hóa vận hành quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn; phục vụ quản lý nhà nước và điều hành hoạt động thương mại...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

100% DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG IoT

Cụ thể, đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai, thử nghiệm và nhân rộng ứng dụng IoT trong lĩnh vực thương mại.

Trong đó, Thành phố đặt mục tiêu từ 50-70% doanh nghiệp trong lĩnh vực siêu thị ứng dụng IoT vào hoạt động kinh doanh (thanh toán tự động; quản lý tồn kho; truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; gắn nhãn điện tử thông minh…); 50% doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics ứng dụng IoT trong quản lý kho vận, cung ứng hàng hóa.

Từng bước triển khai nhân rộng các ứng dụng IoT có kết quả thử nghiệm hiệu quả, thiết thực vào hoạt động quản lý, kinh doanh tại một số loại hình thương mại (chợ thông minh, trung tâm logistics thông minh, kho hàng thông minh, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại thông minh…).

Bên cạnh đó, 100% các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực thương mại trọng điểm tham gia thí điểm được đào tạo về quản trị, vận hành ứng dụng IoT. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND xã, phường được đào tạo về quản lý ứng dụng IoT trong lĩnh vực thương mại. Xây dựng hệ thống tích hợp, quản lý dữ liệu báo cáo từ một số lĩnh vực thương mại; thiết lập cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) Thành phố.

Kế hoạch xác định lộ trình triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 2026-2027: Tập trung khảo sát, đánh giá và triển khai các quy định về thiết lập, quản lý, chuyển giao, tiếp nhận và chia sẻ dữ liệu bảo đảm theo nguyên tắc xây dựng và quản lý dữ liệu theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; cơ chế chia sẻ, quản lý dữ liệu giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Xây dựng thí điểm ứng dụng IoT tại 02 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực siêu thị và 02 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Giai đoạn 2027-2030: Xây dựng nền tảng dữ liệu thương mại số của Thành phố; hình thành Trung tâm quản lý, giám sát và điều hành thương mại thông minh phục vụ thu thập, phân tích và khai thác dữ liệu từ các hệ thống IoT.

Trong giai đoạn này, sẽ phát triển đồng bộ, kết nối dữ liệu từ các doanh nghiệp vào nền tảng dữ liệu thương mại số của Thành phố. Mở rộng quy mô, lĩnh vực và đối tượng thụ hưởng từ việc ứng dụng IoT trong lĩnh vực thương mại (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, cửa hàng tiện lợi…).

Đồng thời, kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu IoT lĩnh vực thương mại vào nền tảng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) Thành phố, nền tảng dữ liệu mở và hệ thống của Bộ chuyên ngành phục vụ công tác điều hành thông minh, phân tích, dự báo.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ ĐỒNG BỘ

Về giải pháp, Thành phố chú trọng triển khai đồng bộ hệ thống cảm biến và thiết bị đầu cuối phục vụ thương mại thông minh. Phát triển hạ tầng truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao, băng thông rộng, độ trễ thấp, sử dụng công nghệ 5G/6G, đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực.

Tăng cường năng lực của mạng truyền thông chuyên dụng cho thương mại thông minh, bảo đảm kết nối ổn định giữa thiết bị, trung tâm điều hành và nền tảng dữ liệu.

Các công nghệ ứng dụng IoT trong một số lĩnh vực thương mại bao gồm: Hệ thống quản lý và điều khiển thiết bị thông minh; thanh toán tự động; quản lý hàng hóa, tồn kho, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; gắn nhãn điện tử thông minh; theo dõi nhiệt độ, độ ẩm; quản lý kho vận, logistics thông minh…

Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các doanh nghiệp triển khai ứng dụng IoT trong lĩnh vực thương mại; sử dụng nguồn lực tài chính linh hoạt, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội.

Khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ trong nước tham gia phát triển thiết bị, nền tảng và dịch vụ IoT, từng bước làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc nhập khẩu, giảm giá thành.

Thành lập Tổ hỗ trợ triển khai ứng dụng IoT của Thành phố để hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.