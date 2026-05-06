Thứ Tư, 06/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Gia Huy

06/05/2026, 14:08

Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu phát triển ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại nhằm tối ưu hóa vận hành quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn; phục vụ quản lý nhà nước và điều hành hoạt động thương mại...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về ứng dụng Internet vạn vật  (IoT) trong một số lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

100% DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG IoT

Cụ thể, đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai, thử nghiệm và nhân rộng ứng dụng IoT trong lĩnh vực thương mại. 

Trong đó, Thành phố đặt mục tiêu từ 50-70% doanh nghiệp trong lĩnh vực siêu thị ứng dụng IoT vào hoạt động kinh doanh (thanh toán tự động; quản lý tồn kho; truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; gắn nhãn điện tử thông minh…); 50% doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics ứng dụng IoT trong quản lý kho vận, cung ứng hàng hóa. 

Từng bước triển khai nhân rộng các ứng dụng IoT có kết quả thử nghiệm hiệu quả, thiết thực vào hoạt động quản lý, kinh doanh tại một số loại hình thương mại (chợ thông minh, trung tâm logistics thông minh, kho hàng thông minh, cửa hàng tiện lợi, trung tâm thương mại thông minh…). 

Bên cạnh đó, 100% các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực thương mại trọng điểm tham gia thí điểm được đào tạo về quản trị, vận hành ứng dụng IoT. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc các Sở, ngành, UBND xã, phường được đào tạo về quản lý ứng dụng IoT trong lĩnh vực thương mại. Xây dựng hệ thống tích hợp, quản lý dữ liệu báo cáo từ một số lĩnh vực thương mại; thiết lập cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) Thành phố.

Kế hoạch xác định lộ trình triển khai theo hai giai đoạn. 

Giai đoạn 2026-2027: Tập trung khảo sát, đánh giá và triển khai các quy định về thiết lập, quản lý, chuyển giao, tiếp nhận và chia sẻ dữ liệu bảo đảm theo nguyên tắc xây dựng và quản lý dữ liệu theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; cơ chế chia sẻ, quản lý dữ liệu giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Xây dựng thí điểm ứng dụng IoT tại 02 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực siêu thị và 02 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Giai đoạn 2027-2030: Xây dựng nền tảng dữ liệu thương mại số của Thành phố; hình thành Trung tâm quản lý, giám sát và điều hành thương mại thông minh phục vụ thu thập, phân tích và khai thác dữ liệu từ các hệ thống IoT. 

Trong giai đoạn này, sẽ phát triển đồng bộ, kết nối dữ liệu từ các doanh nghiệp vào nền tảng dữ liệu thương mại số của Thành phố. Mở rộng quy mô, lĩnh vực và đối tượng thụ hưởng từ việc ứng dụng IoT trong lĩnh vực thương mại (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, cửa hàng tiện lợi…). 

Đồng thời, kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu IoT lĩnh vực thương mại vào nền tảng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) Thành phố, nền tảng dữ liệu mở và hệ thống của Bộ chuyên ngành phục vụ công tác điều hành thông minh, phân tích, dự báo.

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ ĐỒNG BỘ

Về giải pháp, Thành phố chú trọng triển khai đồng bộ hệ thống cảm biến và thiết bị đầu cuối phục vụ thương mại thông minh. Phát triển hạ tầng truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao, băng thông rộng, độ trễ thấp, sử dụng công nghệ 5G/6G, đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực.

Tăng cường năng lực của mạng truyền thông chuyên dụng cho thương mại thông minh, bảo đảm kết nối ổn định giữa thiết bị, trung tâm điều hành và nền tảng dữ liệu.

Các công nghệ ứng dụng IoT trong một số lĩnh vực thương mại bao gồm: Hệ thống quản lý và điều khiển thiết bị thông minh; thanh toán tự động; quản lý hàng hóa, tồn kho, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; gắn nhãn điện tử thông minh; theo dõi nhiệt độ, độ ẩm; quản lý kho vận, logistics thông minh…

Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các doanh nghiệp triển khai ứng dụng IoT trong lĩnh vực thương mại; sử dụng nguồn lực tài chính linh hoạt, đa dạng, kết hợp hài hòa giữa ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội.

Khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ trong nước tham gia phát triển thiết bị, nền tảng và dịch vụ IoT, từng bước làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc nhập khẩu, giảm giá thành.

Thành lập Tổ hỗ trợ triển khai ứng dụng IoT của Thành phố để hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

15:43, 17/03/2026

Hà Nội lên lộ trình đổi mới công nghệ các ngành mũi nhọn đến năm 2035

Hà Nội tạo không gian “sandbox” để hút nhân tài

08:46, 12/03/2026

Hà Nội tạo không gian “sandbox” để hút nhân tài

Từ khóa:

hạ tầng số IoT thành phố Hà Nội thương mại thông minh

Đọc thêm

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Lời giải cho bài toán hạ tầng trong cuộc đua AI

Trí tuệ nhân tạo được dự báo có thể đóng góp khoảng 130 tỷ USD vào GDP Việt Nam vào năm 2040, song hành trình hiện thực hóa tiềm năng này đang đối mặt với những rào cản về hạ tầng và năng lực vận hành, nơi những “khoản nợ kỹ thuật” bắt đầu bộc lộ rõ khi AI chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang ứng dụng thực tế…

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7/5 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Vận tải tháng 4 duy trì nhịp tăng, cấu trúc phân bổ tiếp tục lệch pha

Vận tải tháng 4 duy trì nhịp tăng, cấu trúc phân bổ tiếp tục lệch pha

Hoạt động vận tải tháng 4/2026 tiếp tục tăng trưởng ở cả hành khách và hàng hóa, tuy vậy, sự phân bổ giữa các phương thức vận tải vẫn chưa có thay đổi đáng kể so với những khoảng thời gian trước...

Đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam: Cơ hội tăng tốc trong giai đoạn mới

Đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam: Cơ hội tăng tốc trong giai đoạn mới

Việt Nam đang được xem như một cửa ngõ chiến lược, mở ra cơ hội để các nhà đầu tư Ấn Độ kết nối sâu hơn với ASEAN và vươn rộng ra toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương....

“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

Công nghệ thu CO₂ trực tiếp từ không khí được coi là ‘thiết yếu’ cho mục tiêu khí hậu của EU, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đầu tư vào điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về khí hậu và sức khỏe cộng đồng trên mỗi đồng vốn…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Ấn Độ

Tiêu điểm

2

Đề xuất sửa Luật Đất đai trong năm 2026 với hai nhóm nội dung lớn

Bất động sản

3

Giá vàng tăng, giảm tới 4 lần trong 1 tiếng

Tài chính

4

Giá bất động sản áp lực giảm sâu hơn do lãi suất và nguồn cung đều tăng?

Chứng khoán

5

Chính thức ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược mới

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy