Hà Nội chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Ngày 7/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023-2024.

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn về công tác coi thi tuyển sinh, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất: Chuẩn bị và kiểm tra phòng thi, chuẩn bị các phòng làm việc của Điểm thi, trang thiết bị phục vụ Điểm thi; văn phòng phẩm và hồ sơ; trách nhiệm của Ban lãnh đạo các Điểm thi; phổ biến quy chế và hướng dẫn thí sinh…

Theo hướng dẫn này, các điểm thi sẽ làm việc với Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh cấp quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương về công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho điểm thi; phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc trước cổng điểm thi; dự kiến phương án bảo vệ, nhất là các phòng thi sát nhà dân, tường rào không bảo đảm; đề xuất phương án phòng chống cháy nổ, mưa, ngập, mất điện, công tác y tế… bảo đảm an toàn cho điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi

Công an thành phố Hà Nội cũng hướng dẫn các cán bộ coi thi nhận diện về một số thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử hiện nay. Các thiết bị này có thể được gắn trong các vật dụng được mang vào phòng thi (bút, đồng hồ, thắt lưng, cúc áo…). Đại diện lãnh đạo Công an Thành phố cho biết, hằng năm, Bộ Công an và Công an Thành phố đều có kế hoạch để rà soát, phát hiện, nắm tình hình, xử lý việc buôn bán, lưu hành các thiết bị này.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Trần Thế Cương cho biết, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/6. Hà Nội cũng là một trong số các tỉnh, thành phố cuối cùng trên cả nước tổ chức kỳ thi này. Qua nắm bắt công tác tổ chức kỳ thi của các địa phương, Hà Nội cũng có thêm kinh nghiệm để tổ chức kỳ thi thành công. Ngoài ra, trong suốt thời gian qua, các phòng chức năng của Sở, các nhà trường, các điểm thi đã rất tích cực để chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện theo đúng quy chế cho kỳ thi.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Hà Nội luôn là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 lớn nhất cả nước. Năm nay, toàn Thành phố có hơn 116.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên và lớp 10 chuyên của các trường THPT.

Thành phố Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với gần 5.000 phòng thi tại 30 quận, huyện, thị xã để phục vụ thí sinh dự thi. Hà Nội đã điều động gần 20.000 giáo viên của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên làm nhiệm vụ coi thi.

Để bảo đảm khách quan, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các điểm thi phân công cán bộ coi thi theo nguyên tắc: Mỗi phòng thi bố trí hai cán bộ coi thi ở hai trường khác nhau; một cán bộ coi thi không coi thi quá một lần tại một phòng thi.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các thành viên của điểm thi phải chấp hành sự phân công, tuân thủ sự điều hành của trưởng điểm thi, thực hiện đúng quy chế thi và hướng dẫn coi thi. Trưởng điểm thi có trách nhiệm phân công cán bộ coi thi và các thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi bảo đảm rõ người, kín việc, đúng và đủ quy trình…