Hà Nội công khai trường có vốn đầu tư nước ngoài

Cụ thể, toàn TP.Hà Nội có 7 trường liên cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong đó có khối mầm non) gồm: Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội (UNIS Hanoi); Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia (BVIS ROYAL); Trường quốc tế đa cấp Anh – Hà Nội (BIS HANOI); Trường tiểu học, THCS và THPT quốc tế Hà Nội (HIS); Trường Pháp Alexandre Yersin Hà Nội; Trường phổ thông Concordia Hà Nội; Trường mầm non và phổ thông quốc tế ParkCity Hà Nội.

Ngoài ra, còn 23 trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài gồm: Trường mầm non Hoa Anh Đào Montessori; Trường mầm non Quốc tế Kinder World (Vạn Bảo); Quốc tế Kinder World tại Gamuda Gardens; Quốc tế St.Mary’s; Quốc tế Horizon; Ánh Sáng Mặt Trời, Trường mầm non Dongsim Kindergarten Yên Hòa, Mẫu giáo Choongang Hà Nội, Mầm non quốc tế Tây Hồ, Mầm non quốc tế Hà Nội, Sakura Hoa Anh Đào, Mầm non quốc tế ACACIA, Mầm non Himawari, Mầm non Ohisama, Chungdahm Hà Nội, Mầm non Nakayoshi, Mầm non True North, Mầm non Thiên Thần, Mầm non Bokja Việt Nam, Mẫu giáo quốc tế Shalom, Mầm non Hà Nọi Irang, Mầm non quốc tế Sao Biển, Mầm non Korea Global School.

Trên thực tế có những trường gắn mác “quốc tế” nhưng lại không phải là trường “quốc tế”. Vì vậy việc công khai danh sách các trường có vốn đầu tư nước ngoài sẽ giúp phân biệt được những trường nào thực sự là trường quốc tế, trường nào chỉ là mạo danh trong bối cảnh hàng loạt các trường có tên gọi quốc tế qua đó giúp toàn thể nhân dân phân biệt và chọn lựa đúng.