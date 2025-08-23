Chủ Nhật, 24/08/2025

Dân sinh

Các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 80 năm Quốc khánh

Thu Hằng

23/08/2025, 09:42

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9, sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, bao gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền và lực lượng xếp hình, xếp chữ…

Họp báo thông tin về triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thu Hằng.
Họp báo thông tin về triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thu Hằng.

Chiều 22/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, và Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Cùng với triển lãm những thành tựu của đất nước, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là một trong những sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong dịp 80 năm Quốc khánh.

Thông tin về chương trình lễ diễu binh, diễu hành, ông Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tại Quảng trường Ba Đình, TP. Hà Nội vào sáng ngày 2/9/2025.

Đại diện các Bộ, ngành thông tin về các hoạt động kỷ niệm. Ảnh: Thu Hằng.
Đại diện các Bộ, ngành thông tin về các hoạt động kỷ niệm. Ảnh: Thu Hằng.

Tính đến ngày 22/8, về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành, bao gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối), gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia (đã đến Việt Nam: Campuchia 15/8, Lào 16/8, Nga 20/8, Trung Quốc dự kiến cuối tháng 8); Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8). Cuối cùng là lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Chương trình diễu binh, diễu hành, sẽ gồm rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; Không quân bay chào mừng.

Diễu binh, diễu hành các khối, theo thứ tự: Diễu hành của khối Nghi trượng; Diễu binh các khối đi bộ (thứ tự: Các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ; các khối Công an); Diễu binh của khối xe, pháo quân sự; xe đặc chủng Công an; Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển (truyền hình ảnh về Ba Đình); Diễu hành các khối quần chúng; Diễu hành của Khối Văn hóa, Thể thao.

Trước đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia A80 từ đầu tháng 5/2025, tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 5 buổi (lần lược vào các ngày 17/7, 5/8, 13/8, 16/8 tại TB4 và 21/8).

Riêng buổi Tổng hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, có chất lượng tốt, với sự tham gia của toàn bộ các khối, lực lượng (trừ khối Không quân, Pháo lễ) và 3 khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia.

“Nhìn chung đến nay các khối, các lực lượng đều hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt, quyết tâm cao, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ”, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tống Văn Thanh thông tin.

Dự kiến chương trình tổng hợp luyện lực lượng vũ trang lần thứ hai sẽ diễn ra từ 20h00 ngày 24/8/2025 (Chủ Nhật). Sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h00 ngày 27/8/2025 (Thứ Tư). Tổng duyệt cấp Nhà nước từ 6h30 ngày 30/8/2025 (Thứ Bảy). Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức từ 6h30 ngày 2/9/2025 (Thứ Ba) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

UY TÍN, VỊ THẾ CỦA ĐẤT NƯỚC NGÀY CÀNG NÂNG CAO TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ

Cũng tại họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng thông tin, trong hành trình 80 năm của đất nước, kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, kiều bào đã có những đóng góp cả về vật chất, tinh thần, kể cả xương máu cho công cuộc kháng chiến cứu nước, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Thu Hằng.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Thu Hằng.

Hiện có khoảng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài khối kiều bào tham gia diễu hành, năm nay Bộ Ngoại giao cũng mời các kiều bào là người có công về dự.

Bên cạnh đó, trong dịp này Bộ đã kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước để mời các đoàn đại biểu quốc tế đến dự. Hiện đã có các đoàn đại biểu cấp cao quốc tế dại diện cho các quốc gia dự kiến tham dự như: Liên bang Nga, Campuchia, Lào, Trung Quốc, Belarus...Ngoài ra, Bộ còn mời hơn 20 đoàn đại diện cho các chính đảng của các nước.

Bộ cũng mời một số phóng viên quốc tế, những người có thiện cảm, quan tâm đến Việt Nam để chứng kiến những thành tựu của nhân dân ta sau 80 năm độc lập và xây dựng đất nước.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, 80 năm qua, từ uy tín vị thế đầu tiên được thiết lập, đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó đã thiết lập quan hệ đối tác với 38 quốc gia; có quan hệ đối tác chiến lược với tất cả các nước lớn trong Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, và rất nhiều nước trong khối G7, G20. “Những điều này đã thể hiện vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

