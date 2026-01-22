Chung cư cũ tại 48 xã, phường ở Hà Nội sẽ được kiểm định chất lượng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ tại 48 xã, phường trên địa bàn Thành phố…

Phạm vi triển khai bao gồm các xã, phường: Đống Đa, Láng, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Thanh Xuân, Thanh Liệt, Khương Đình, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Yên Sở, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Đông Ngạc, Vĩnh Thanh, Thanh Trì, Phúc Thịnh, Hà Đông, Bạch Mai, Tương Mai, Phú Diễn, Tây Hồ, Phú Thượng, Gia Lâm, Hồng Hà, Thư Lâm, Đông Anh, Phương Liệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Đại Mỗ, Xuân Mai, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Thanh, Xuân Phương, Ngọc Hồi và Phù Đổng.

Theo đó, việc kiểm định, đánh giá sẽ thực hiện đối với toàn bộ các nhà chung cư cũ nằm trong danh mục đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5456/QĐ-UBND ngày 5/11/2025, thuộc 48 xã, phường nêu trên. Tiến độ triển khai cụ thể do UBND các xã, phường xây dựng phù hợp với kế hoạch kiểm định chung.

Hoạt động kiểm định nhằm xác định mức độ nguy hiểm của công trình, làm rõ chất lượng hiện trạng để phân loại nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ hoặc chưa phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023, cùng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Đây đồng thời là cơ sở quan trọng để Thành phố triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ theo đề án đã đề ra.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, các cơ quan chức năng sẽ kịp thời đề xuất và tổ chức sửa chữa, gia cố, khắc phục hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn công trình, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định cũng là căn cứ để xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm hướng dẫn UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai công tác kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư cũ theo đúng quy định pháp luật. Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ các địa phương xác định phạm vi, ranh giới thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thông qua đồ án quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng, phục vụ việc xác định các nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời phối hợp rà soát, thống nhất và cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến nguồn gốc, quyền sở hữu nhà ở, phục vụ công tác kiểm định. UBND các xã, phường, nơi có chung cư cũ có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đề cương kiểm định; lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm định theo quy định về đấu thầu; xác định nhu cầu sử dụng vốn ngân sách và thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả kiểm định.

Đối với các khu chung cư đã có kết quả kiểm định xác định mức độ nguy hiểm, các địa phương sẽ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức rà soát và thực hiện kiểm định bổ sung (nếu cần thiết) nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để ban hành kết luận chính thức về chất lượng nhà chung cư theo quy định.