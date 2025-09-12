Thứ Sáu, 12/09/2025

Kinh tế xanh

Hà Nội đặt mục tiêu 100% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn

Hằng Anh

12/09/2025, 09:40

Thành phố yêu cầu chủ động thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; Từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

Phấn đấu 100% các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Phấn đấu 100% các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Đây là một trong những mục tiêu, giải pháp Hà Nội đặt ra trong Kế hoạch số 249/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 08/5/2025 của Chính phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố vừa được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành ngày 11/9/2025.

Kế hoạch nhằm đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bảo đảm sinh kế bền vững của người dân. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng; chủ động ứng phó, góp phần giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị, khu vực đô thị; thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo.

Trong kế hoạch, Tp.Hà Nội cũng nhấn mạnh việc tiếp tục điều tra, đánh giá tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng, quy hoạch, quản lý và khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia. Trong đó tập trung kiểm soát cơ bản 90% các hoạt động khai thác, sử dụng nước; giảm tỷ lệ thất thoát nước trong hoạt động cấp nước xuống 10%; Khắc phục tình trạng hạn hán thiếu nước vào mùa khô ở các lưu vực sông, các vùng khó tiếp cận nước;

Hà Nội cũng đặt mục tiêu tỷ lệ các hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 80%. Phấn đấu 100% các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Hà Nội sẽ thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo.
Hà Nội sẽ thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo.

Cùng với đó đẩy mạnh công tác phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý đảm bảo 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; giảm thiểu rác thải nhựa; Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch nêu rõ 6 giải pháp trọng tâm sẽ được Hà Nội triển khai thực hiện.

Thứ nhất, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành chính sách pháp luật về biến đổi khí hậu, môi trường.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ ba, thực hiện chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Thứ tư, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý về tài nguyên, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Thứ sáu, tập trung, ưu tiên nguồn lực để giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách về môi trường, chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành để triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành.

Thành phố yêu cầu chủ động thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; Từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được đẩy mạnh, tăng dần diện tích và nâng cao độ che phủ rừng.

Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn Thành phố.

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

18:47, 18/08/2025

Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh

Chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ môi trường sang kinh tế môi trường để kiến tạo chính sách

14:52, 04/08/2025

Chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ môi trường sang kinh tế môi trường để kiến tạo chính sách

Hà Nội phân cấp trách nhiệm quản lý, thu phí bảo vệ môi trường nước thải và khí thải, kiểm soát nguồn thải

14:03, 04/08/2025

Hà Nội phân cấp trách nhiệm quản lý, thu phí bảo vệ môi trường nước thải và khí thải, kiểm soát nguồn thải

Từ khóa:

bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu Hà Nội khu công nghiệp Kinh tế xanh Vneconomy xử lý nước thải

Cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Bảo vệ môi trường đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đồng thời là trọng tâm trong phát triển kinh tế- xã hội. Kinh tế, xã hội và môi trường sẽ được đặt ngang hàng. Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đây là cơ hội để Việt Nam hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ sức khỏe người dân...

Nỗ lực giảm rác thải nhựa đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển

Nỗ lực giảm rác thải nhựa đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển

Trước thách thức rác thải nhựa ngày càng gia tăng hiện nay, việc triển khai nhân rộng các mô hình đổi mới sáng tạo nhằm chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, phát triển kinh tế tuần hoàn nhựa sẽ góp phần bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững biển...

Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư PPP vào xử lý rác thải

Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư PPP vào xử lý rác thải

Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh gần 63 nghìn tấn/ngày hiện nay, và dự báo sẽ tăng lên gần 96 nghìn tấn/ngày vào năm 2050, nhu cầu nguồn lực tài chính để đầu tư xử lý ở Việt Nam là rất lớn...

Mô hình điện mặt trời nông nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam: Năng lượng xanh cho phát triển bền vững

Mô hình điện mặt trời nông nghiệp lần đầu tiên tại Việt Nam: Năng lượng xanh cho phát triển bền vững

Dự án nhằm thúc đẩy sự phát triển của các mô hình điện mặt trời trong các hệ thống canh tác trên đất nông nghiệp, mang lại lợi ích kép, vừa tạo ra năng lượng sạch, vừa sản xuất nông nghiệp...

Đẩy nhanh tiến độ hình thành thị trường carbon trong nước, chú trọng yếu tố cung–cầu thực chất

Đẩy nhanh tiến độ hình thành thị trường carbon trong nước, chú trọng yếu tố cung–cầu thực chất

Để thị trường carbon vận hành hiệu quả, cần có chính sách đồng bộ từ cấp hạn ngạch, giám sát triển khai, cũng như sử dụng các công cụ kinh tế như thuế để tạo cầu. Nhiều năm qua Việt Nam chuẩn bị kỹ thuật, pháp lý, nhưng khâu then chốt là phải có thị trường, có cung-cầu thực chất và doanh nghiệp nhận thấy được lợi ích từ việc đầu tư đổi mới công nghệ, quản trị để giảm phát thải...

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

VnEconomy
1

Economy City: Hệ sinh thái đô thị trung tâm - “một điểm đến, đa điểm chạm”

Bất động sản

2

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

Đầu tư

3

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Doanh nghiệp niêm yết

4

HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

Doanh nghiệp niêm yết

5

Kiến nghị đưa tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia

Hạ tầng

