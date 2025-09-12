Hà Nội đặt mục tiêu 100% các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn
Hằng Anh
12/09/2025, 09:40
Thành phố yêu cầu chủ động thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; Từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...
Đây là một trong những mục tiêu, giải pháp Hà Nội đặt ra trong Kế
hoạch số 249/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 08/5/2025 của Chính
phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và
bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố vừa được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà
Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành ngày 11/9/2025.
Kế hoạch nhằm đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng ứng phó với
biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; nâng cao khả năng chống chịu và năng lực
thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bảo đảm sinh kế bền vững của
người dân. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí
hậu cực đoan gia tăng; chủ động ứng phó, góp phần giảm thiểu tổn thất và thiệt
hại do biến đổi khí hậu.
Cùng với đó, nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị, khu vực đô thị; thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính; Chuyển đổi cơ cấu sử dụng năng lượng theo hướng tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo.
Trong kế hoạch, Tp.Hà Nội cũng nhấn mạnh việc tiếp tục điều
tra, đánh giá tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng, quy hoạch,
quản lý và khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên
quốc gia. Trong đó tập trung kiểm soát cơ bản 90% các hoạt động khai thác, sử dụng
nước; giảm tỷ lệ thất thoát nước trong hoạt động cấp nước xuống 10%; Khắc phục
tình trạng hạn hán thiếu nước vào mùa khô ở các lưu vực sông, các vùng khó tiếp
cận nước;
Hà Nội cũng đặt mục tiêu tỷ lệ các hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 80%. Phấn đấu 100% các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Cùng với đó đẩy mạnh công tác phân loại, lưu giữ, thu gom, vận
chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý đảm bảo 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị
và 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; giảm
thiểu rác thải nhựa; Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.
Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch nêu rõ 6 giải pháp
trọng tâm sẽ được Hà Nội triển khai thực hiện.
Thứ nhất, tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục,
nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành chính sách pháp luật về
biến đổi khí hậu, môi trường.
Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật,
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường.
Thứ ba, thực hiện chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển kinh
tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng công bằng.
Thứ tư, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng
ngừa, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Thứ năm, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý về tài
nguyên, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.
Thứ sáu, tập trung, ưu tiên nguồn lực để giải quyết hiệu quả
các vấn đề cấp bách về môi trường, chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm.
UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với
các Sở, ngành để triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về
lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do
Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành.
Thành phố yêu cầu chủ động thực hiện công tác bảo vệ môi trường,
tuân thủ nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần;
Từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát, phục hồi;
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục
được đẩy mạnh, tăng dần diện tích và nâng cao độ che phủ rừng.
Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường quản
lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững; chủ động
phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn Thành phố.
