Hà Nội triển khai quy hoạch Chùa Hương và xây dựng Bảo tàng bia Hà Nội

Thông báo nêu rõ, UBND Thành phố
ghi nhận, đánh giá cao Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành, địa
phương, đơn vị liên quan đã chủ động phối hợp triển khai xây dựng Đồ án Quy hoạch
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quần thể Hương
Sơn và triển khai xây dựng Đề án xây dựng điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội.
Đồng thời, ghi nhận những kết quả
tích cực bước đầu như tổ chức quản lý nhà xuồng thông qua hợp tác xã, chấm dứt
tình trạng chèo kéo khách tại Lễ hội Chùa Hương, định hướng tới sẽ chuyển đổi dần
sang xuồng máy điện.
Theo đó, đối với đồ án Quy hoạch
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc
biệt quần thể Hương Sơn-Chùa Hương (Đồ án Quy hoạch): Giao UBND xã Hương Sơn chủ
trì, phối hợp với UBND xã Mỹ Đức và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ nội dung
công văn tham gia ý kiến thẩm định của 8 đơn vị sở, ngành và ý kiến góp ý của
các thành viên Ban Chỉ đạo tại buổi họp. Lấy ý kiến cộng đồng trong tháng
9/2025. Trình UBND Thành phố tháng 10/2025, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tháng 11/2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025.
Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể
thao phối hợp chặt chẽ với UBND các xã: Hương Sơn, Mỹ Đức hoàn thiện hồ sơ Đồ
án Quy hoạch; hướng dẫn nghiệp vụ; xin ý kiến các đơn vị chuyên môn của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan để thống nhất và đẩy nhanh tiến
độ.
Bên cạnh đó, tập trung bổ sung,
hoàn thiện 4 nội dung: Danh mục các dự án đầu tư công dự kiến triển khai thực
hiện trong giai đoạn 2026-2030; Danh mục các dự án dự kiến thu hút đầu tư từ
nguồn xã hội hóa giai đoạn 2026-2030; Phương án kết nối quần thể Hương Sơn với
các khu di tích, danh thắng Tam Chúc, Bái Đính của tỉnh Ninh Bình tạo thành chuỗi
du lịch văn hóa - tâm linh hoàn chỉnh, chất lượng; Bảo đảm nguyên tắc phát triển,
bảo tồn, giữ gìn các giá trị, cảnh quan tự nhiên, đồng thời quan tâm đến nội
dung phân vùng cao trình, mực nước với từng khu vực cụ thể. Các xã Hương Sơn, Mỹ
Đức tích hợp nội dung quy hoạch Hương Sơn vào quy hoạch chung.
Liên quan đến Đề án xây dựng,
hình thành điểm đến Bảo tàng Bia Hà Nội tại khu đất số 183 Hoàng Hoa Thám, phường
Ngọc Hà: Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Quy
hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Ngọc Hà và các đơn
vị liên quan rà soát quỹ đất trên địa bàn phường Ngọc Hà có thể xây dựng trường
THPT.
Trường hợp có đủ quỹ đất, báo cáo
UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh địa điểm quy hoạch trường THPT tại 183
Hoàng Hoa Thám để ưu tiên quỹ đất quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Bia
Hà Nội. Trường hợp không có đủ quỹ đất thay thế, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ
trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị có liên quan nghiên cứu
khả năng điều chỉnh tuyến đường cấp khu vực về phía Nam để tách biệt ranh giới
dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Bia Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng trường THPT
tại 183 Hoàng Hoa Thám.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì
tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H1-2; Sở Du lịch phối hợp Habeco
hoàn thiện Đề án, xin ý kiến, báo cáo UBND Thành phố, phấn đấu hoàn thành quý 4/2025;
Sở Tài chính hướng dẫn Habeco lập thủ tục đầu tư theo quy định.