Hà Nội đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặt trạm sạc xe điện cho phương tiện vận tải công cộng và cá nhân
Tùng Dương
08/09/2025, 14:50
Các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội đã đề xuất gần 1.400 vị trí lắp đặp trạm sạc dành cho xe điện phục vụ cả phương tiện vận tải công cộng lẫn xe cá nhân. Trong đó các phường khu vực bên trong Vành đai 1 đề xuất 115 vị trí lắp đặt trạm sạc; ngoài Vành đai 1 có 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc...
Tại cuộc họp báo cáo tiến độ chuyển đổi giao thông “xanh”
trên địa bàn Thành phố Hà Nội vừa diễn ra, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Bộ Khoa
học và Công nghệ đã công bố 23 tiêu chuẩn quốc gia liên quan trực tiếp đến trụ,
trạm sạc xe điện.
ĐỀ XUẤT CÁC VỊ TRÍ LẮP ĐẶT TRẠM SẠC CHO XE ĐIỆN
Cụ thể, có 8 tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống trụ/trạm sạc xe
điện, quy định các yêu cầu kỹ thuật chung, tương thích điện từ của
thiết bị, truyền thông số giữa trụ sạc và xe điện, yêu cầu an toàn cho hệ thống
lắp đặt; 3 tiêu chuẩn quốc
gia về dây và cáp sạc xe điện, liên quan đến yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
cho cáp sạc có điện áp danh định đến 0,6/1 kV, áp dụng cho cả sạc xoay chiều và
một chiều.
Cùng với đó có 7 tiêu chuẩn quốc gia về cụm đóng cắt, ổ cắm,
phích cắm cho trụ/trạm sạc xe điện, xác lập các yêu cầu về tính tương thích
kích thước, tính đổi lẫn và yêu cầu an toàn đối với phụ kiện đầu nối sạc AC/DC,
có hoặc không có hệ thống quản lý nhiệt; 5 tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị đo
điện, gồm các tiêu chuẩn về công tơ điện kiểu tĩnh, kiểu điện cơ, các thiết bị
đo điện năng tác dụng, áp dụng cho đo lường tiêu thụ năng lượng tại các trụ/trạm
sạc xe điện nhằm phục vụ việc tính toán chi phí và thanh toán.
Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy chuẩn về hệ thống
sạc điện. Bộ Khoa học công nghệ đã hoàn thiện dự thảo quy chuẩn và
đang tiếp tục xin ý kiến, dự kiến ban hành trong tháng 11/2025. Ngoài ra, đến nay cũng chưa có quy chuẩn quy định về khí thải xe máy, xe gắn máy.
Liên quan đến việc rà soát, cập nhật quy hoạch để bố trí quỹ đất
cho việc phát triển hệ thống trạm/trụ sạc điện tại các bến xe, bãi đỗ xe, trạm
dừng nghỉ và các khu vực công cộng trên địa bàn, Sở Xây dựng cho biết Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội
đã phối hợp lắp đặt trạm sạc tại 3 bến xe. Trong đó, bến xe Giáp Bát 40 vị trí
sạc vận hành từ ngày 10/6/2025; Bến xe Gia Lâm 34 vị trí sạc, vận hành từ ngày
15/7/2025; Bến xe Mỹ Đình đang xem xét bố trí, dự kiến vận hành trong quý 3/2025.
Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã khảo sát tại
một số công viên, bãi đỗ xe công cộng, xác định 19 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc…
Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội
qua rà soát cũng xác định 3/5 điểm trung chuyển trên địa bàn Thành phố có thể
nghiên cứu bố trí trạm sạc cho xe buýt. Toàn mạng lưới xe buýt hiện có 122 điểm
đầu cuối. Một số vị trí điểm đầu cuối có thể lắp đặt trạm sạc như các bến xe,
bãi đỗ xe trong khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà ga, sân bay… nhưng phụ
thuộc vào nhu cầu và kế hoạch lắp đặt trạm sạc của đơn vị quản lý.
Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã rà soát tại các
tòa chung cư tái định cư, các khu nhà ở sinh viên, nhà ở xã hội, các khu liên
cơ quan thuộc quản lý của Sở Xây dựng, dự kiến bố trí 81 trụ sạc cho xe ô tô,
105 trụ sạc cho xe máy.
Một số đơn vị cũng đề xuất phát triển hệ thống trạm sạc trên
địa bàn Thành phố. Trong đó, Công ty TMT đề xuất được lắp đặt thí điểm tại 500 vị
trí tại trụ sở các sở, ngành, bệnh viện, trường đại học, vỉa hè, điểm đỗ xe,
bãi xe công viên, vườn hoa.
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Sài Đồng đề nghị
thí điểm xây dựng trạm sạc kết hợp bãi đỗ xe điện và cây xanh cách ly thuộc dự
án Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside với 1.040 vị trí. Công ty cổ phần
Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green xin lắp đặt tại 106 điểm, bãi đỗ xe dưới
lòng đường, hè phố…
Về phía các địa phương, tính đến ngày 4/9, Sở Xây dựng đã nhận
được 59/126 văn bản trả lời của các xã, phường, trong đó khu vực Vành đai 1 đề
xuất 115 vị trí; ngoài Vành đai 1 có 386 vị trí có thể lắp đặt trạm sạc.
QUYẾT TÂM CHUYỂN ĐỔI GIAO THÔNG "XANH"
Về xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật và đơn
giá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng điện (áp dụng
cho xe buýt điện trung bình và nhỏ), hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo
cáo thẩm tra để làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; dự kiến
báo cáo UBND Thành phố trong tháng 9/2025.
Sở Xây dựng cũng cho biết đang rà soát, xây dựng lộ trình
chuyển đổi và phát triển phương tiện xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh trên
địa bàn Thành phố, phấn đấu chậm nhất đến năm 2030, hoàn thành việc chuyển đổi
toàn bộ xe taxi chạy xăng, dầu.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh
Quyền nhấn mạnh quyết tâm chuyển đổi giao thông xanh trên địa bàn thủ đô.
Theo
đó, với xe buýt điện, xe buýt sử dụng năng lượng sạch, Thành phố nhất quán mục
tiêu trước năm 2030 phải hoàn thành chuyển đổi. UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng
tiếp tục tăng tốc triển khai, xong trong năm 2029, riêng đơn giá định mức cho
xe buýt điện nhỏ và vừa phải hoàn thành trong tháng 9/2025. Về lộ trình, cơ chế, chính sách chuyển đổi phương tiện đối với taxi, cũng sẽ tương đồng như xe buýt.
Về vấn đề trạm sạc, Tổ công tác của Thành phố xem xét thuê
đơn vị tư vấn khảo sát thực tế từng địa điểm, vị trí, từ đó nghiên cứu phương
án, cơ chế triển khai phù hợp, tuân thủ pháp luật; sớm hoàn thiện phương án quy
hoạch hệ thống trạm sạc bài bản, bảo đảm kiểm soát phòng cháy, chữa cháy. Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn trạm sạc.
Thành phố cũng đề nghị ngành
Điện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tính toán tổng thể,
toàn diện phương án cấp điện cho các trạm, khu vực, các xã, phường…
