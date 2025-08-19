Thứ Ba, 19/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Dự kiến hệ số lương của người được tuyển dụng vào công chức

Thu Hằng

19/08/2025, 09:20

Đối với người được tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, Bộ Nội vụ đề xuất tính từ bậc 1, hệ số lương 6,20 công chức loại A3 nhóm 1, hoặc hệ số lương 5,75 công chức loại A3 nhóm 2 theo vị trí việc làm tuyển dụng. Thời gian nâng lương áp dụng sau 3 năm được xếp lên 1 bậc lương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang dự thảo thông tư hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức. Dự kiến áp dụng đối với 3 trường hợp người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ nhất, trường hợp đang xếp lương theo các bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thì việc xếp lương được thực hiện tương ứng với từng trường hợp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV, hoặc Thông tư số 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Thứ hai, trường hợp đang xếp lương theo các thang lương, bảng lương trong các công ty nhà nước, thì việc xếp lương được thực hiện tương ứng với từng trường hợp thực hiện theo quy định tại khoản 9, khoản 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV, hoặc Thông tư 13/2018/TT-BNV.

Thứ ba, trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên, thì việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với từng vị trí việc làm được tuyển dụng được áp dụng thực hiện theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, đối với người được tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thì thời gian đóng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn lại được tính từ bậc 1, hệ số lương 6,20 công chức loại A3 nhóm 1 (A3.1), hoặc tính từ bậc 1, hệ số lương 5,75 công chức loại A3 nhóm 2 (A3.2) theo vị trí việc làm tuyển dụng. Cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng), được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương của ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng, thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau, hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Việc quy định vị trí việc làm tuyển dụng xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương xếp lương công chức loại A3 nhóm 1 (A3.1), hoặc nhóm 2 (A3.2) được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp người được tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương, thời gian đóng công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn lại tính từ bậc 1, hệ số lương 4,40 công chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), hoặc tính từ bậc 1, hệ số lương 4,00 công chức loại A2 nhóm 2 (A2.2). Thời gian nâng lương cũng áp dụng sau 3 năm (đủ 36 tháng), thì được xếp lên 1 bậc lương.

Đối với vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, lương tính từ bậc 1, hệ số lương 2,34 công chức loại A1 (đối với vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên và tương đương), hoặc từ bậc 1, hệ số lương 2,10 công chức loại A0 (đối với vị trí việc làm xếp ngạch cán sự và tương đương). Cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng), được xếp lên 1 bậc lương.

Với vị trí việc làm là nhân viên, dự thảo thông tư quy định xếp lương tính từ bậc 1, hệ số lương 1,86 công chức loại B, cứ sau thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 1 bậc lương.

Tương tự, sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương của ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 24 tháng, thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Từ khóa:

chuyên gia cao cấp công chức dân sinh hệ số lương tuyển dụng việc làm Vneconomy xếp lương

Dự kiến hệ số lương của người được tuyển dụng vào công chức

Dự kiến hệ số lương của người được tuyển dụng vào công chức

Đối với người được tuyển dụng vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, Bộ Nội vụ đề xuất tính từ bậc 1, hệ số lương 6,20 công chức loại A3 nhóm 1, hoặc hệ số lương 5,75 công chức loại A3 nhóm 2 theo vị trí việc làm tuyển dụng. Thời gian nâng lương áp dụng sau 3 năm được xếp lên 1 bậc lương…

