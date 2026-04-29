Hà Nội: Động thổ Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng xử lý 1.600 tấn rác mỗi ngày

Sáng 29/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ động thổ Dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn mở rộng, tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, xã Trung Giã.

Theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND Thành phố Hà Nội, dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được điều chỉnh theo hướng đầu tư hai giai đoạn, trong đó: giai đoạn 1 của Nhà máy đã vận hành với công suất tiếp nhận và xử lý khoảng 5.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 90MW.

Giai đoạn 2 (mở rộng), Nhà máy mở rộng tập trung xử lý 1.600 tấn rác đã chôn lấp mỗi ngày, nâng tổng công suất phát điện toàn nhà máy lên 135MW, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đưa toàn bộ nhà máy đi vào vận hành trong quý IV/2027.

Dự án có tổng vốn đầu tư 12.999 tỷ đồng (tương đương hơn 539 triệu USD), trong đó phần mở rộng khoảng 5.830 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng. Đi cùng với những thành tựu đó là áp lực ngày càng lớn về bảo vệ môi trường, đặc biệt là bài toán xử lý rác thải sinh hoạt.

Việc chuyển đổi từ phương pháp chôn lấp truyền thống sang công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến là một đòi hỏi tất yếu, mang tính chiến lược để xây dựng một Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - Hiện đại".

Phối cảnh sau khi xử lý hết số rác đã chôn lấp nhiều năm

Thời gian qua, sự vận hành thành công của Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong công tác xử lý môi trường của Thành phố. Nhà máy hoạt động hiệu quả, ổn định và liên tục đã góp phần giảm thiểu phần lớn lượng rác thải phải chôn lấp của Thành phố, giúp tiết kiệm diện tích đất và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường do hoạt động chôn lấp gây ra.

Tuy nhiên, với áp lực gia tăng dân số và khối lượng chất thải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Thành phố cần tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính đột phá, trong đó có xử lý rác thải đã chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, từng bước cải thiện môi trường, tạo quỹ đất để phục vụ phát triển kinh tế và phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu việc triển khai Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn mở rộng, với công suất xử lý khoảng 1.600 tấn/ngày đêm, tập trung vào rác thải đã chôn lấp, thể hiện quyết tâm cao của Thành phố trong xử lý triệt để vấn đề môi trường, phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Đây không chỉ là dự án xử lý chất thải mà còn là dự án cải tạo môi trường, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ của nhân dân xã Trung Giã trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, phục vụ lợi ích chung.