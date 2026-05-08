Trang chủ Bất động sản

Hà Nội: Dự kiến kiểm tra 200 dự án nhằm giám sát, đánh giá đầu tư năm 2026

Thanh Xuân

08/05/2026, 10:39

Năm 2026, Hà Nội dự kiến triển khai kiểm tra 200 dự án đầu tư trên địa bàn nhằm phục vụ công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Kế hoạch tập trung vào cả nhóm dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách, trong đó có nhiều dự án thuộc lĩnh vực đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ, y tế và giáo dục…

Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch số 185/KH-UBND về giám sát, đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2026, Hà Nội dự kiến kiểm tra 200 dự án đầu tư.

Trong đó, có 100 dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường; và 100 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục. Ngoài ra, các dự án có điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, hoặc tăng tổng mức đầu tư cũng thuộc diện được kiểm tra theo quy định.

Nội dung giám sát, đánh giá tập trung vào công tác kiểm tra của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công đối với các dự án đầu tư công; kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn khác; việc chấp hành quy định về chế độ Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư, cập nhật thông tin dự án đầu tư.

Mục tiêu của hoạt động tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư; việc chấp hành quy định về chế độ Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư, cập nhật thông tin dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ Tài chính và Hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư của Thành phố, để hình thành cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện tại các dự án đầu tư và báo cáo kết quả với UBND Thành phố theo quy định. Chủ động lựa chọn, quyết định phương thức thực hiện kiểm tra phù hợp với tình hình thực tiễn.

UBND các xã, phường nơi có dự án được kiểm tra có trách nhiệm cử đại diện các bộ phận chuyên môn (quy hoạch, đất đai, xây dựng…) phối hợp làm việc, kiểm tra hiện trường và lập, ký biên bản kiểm tra hiện trường; cung cấp hồ sơ, thông tin về hiện trạng sử dụng đất, trật tự xây dựng, quy hoạch, việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện (nếu có).

Việc Hà Nội tăng cường giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư được triển khai trong bối cảnh Thành phố tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm soát, quản lý sử dụng quỹ đất; quản lý tài chính về đất đai và giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất…. đã góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ quá trình phát triển đô thị Hà Nội một cách bền vững. Ngoài ra, công tác quản lý trật tự xây dựng cũng được kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thông báo số 1105/TB-TTCP về Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định phát luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội của Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra một số nội dung tại 23 dự án khu đô thị, nhà ở cho thấy vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo căn cứ, điều kiện; cấp giấy phép quy hoạch chưa phù hợp với quy hoạch phân khu; chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc không phù hợp với quy hoạch, xác định diện tích sàn công cộng chưa đảm bảo diện tích tối thiểu…

Hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

TP. Hồ Chí Minh : Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

UBND TP. Hải Phòng chấp thuận thí điểm 3 dự án nhà ở thương mại thông qua thoả thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất…

Đô thị "All-in-one" tại Vinh: Xu hướng an cư gắn với tích sản bền vững

Sự thay đổi trong nhu cầu sống, làm việc và đầu tư đang từng bước tái định hình thị trường bất động sản tại các đô thị đang phát triển. Tại Vinh - Nghệ An, mô hình đô thị tích hợp “All-in-one” nổi lên như lời giải cho bài toán an cư hiện đại, kết nối thuận tiện và tích lũy giá trị tài sản dài hạn. Trong xu hướng đó, Casa Bonita tại VSIP Nghệ An đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng được tính toán thận trọng, yếu tố tài chính đang trở thành tiêu chí quan trọng khi người mua ra quyết định sở hữu bất động sản. Thị trường ghi nhận sự thay đổi rõ rệt: Những dự án có chính sách thanh toán linh hoạt, giúp giảm áp lực vốn ban đầu và duy trì nhịp dòng tiền ổn định đang chiếm ưu thế.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng rời xa những “cơn sóng” ngắn hạn để tìm đến các tài sản sở hữu giá trị thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng tăng trưởng gắn liền với hạ tầng. Tại phía Bắc tỉnh Bình Dương - khu vực được định vị là cực phát triển mới của TP.HCM - Khu đô thị Bắc Sài Gòn quy mô 41,9 ha đang nổi lên như một mô hình tiêu biểu của xu hướng bất động sản vệ tinh đón đầu cao tốc.

Với cư dân thế hệ hiện đại, thời gian là tài sản quý giá nhất. Tại phân khu Prime Garden - The Parkland, người trẻ không còn tìm "địa chỉ trung tâm" mang tính biểu tượng, mà ưu tiên không gian sống linh hoạt, đủ đầy và không làm gián đoạn những dự định cá nhân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy