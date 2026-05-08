Hà Nội: Dự kiến kiểm tra 200 dự án nhằm giám sát, đánh giá đầu tư năm 2026

Năm 2026, Hà Nội dự kiến triển khai kiểm tra 200 dự án đầu tư trên địa bàn nhằm phục vụ công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Kế hoạch tập trung vào cả nhóm dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách, trong đó có nhiều dự án thuộc lĩnh vực đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ, y tế và giáo dục…

Theo Kế hoạch số 185/KH-UBND về giám sát, đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2026, Hà Nội dự kiến kiểm tra 200 dự án đầu tư.

Trong đó, có 100 dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường; và 100 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thuộc các lĩnh vực đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục. Ngoài ra, các dự án có điều chỉnh làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, hoặc tăng tổng mức đầu tư cũng thuộc diện được kiểm tra theo quy định.

Nội dung giám sát, đánh giá tập trung vào công tác kiểm tra của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công đối với các dự án đầu tư công; kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn khác; việc chấp hành quy định về chế độ Báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư, cập nhật thông tin dự án đầu tư.

Mục tiêu của hoạt động tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án đầu tư; việc chấp hành quy định về chế độ Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư, cập nhật thông tin dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư của Bộ Tài chính và Hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư của Thành phố, để hình thành cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”.

UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện tại các dự án đầu tư và báo cáo kết quả với UBND Thành phố theo quy định. Chủ động lựa chọn, quyết định phương thức thực hiện kiểm tra phù hợp với tình hình thực tiễn.

UBND các xã, phường nơi có dự án được kiểm tra có trách nhiệm cử đại diện các bộ phận chuyên môn (quy hoạch, đất đai, xây dựng…) phối hợp làm việc, kiểm tra hiện trường và lập, ký biên bản kiểm tra hiện trường; cung cấp hồ sơ, thông tin về hiện trạng sử dụng đất, trật tự xây dựng, quy hoạch, việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện (nếu có).

Việc Hà Nội tăng cường giám sát, kiểm tra các dự án đầu tư được triển khai trong bối cảnh Thành phố tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm soát, quản lý sử dụng quỹ đất; quản lý tài chính về đất đai và giá đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất…. đã góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ quá trình phát triển đô thị Hà Nội một cách bền vững. Ngoài ra, công tác quản lý trật tự xây dựng cũng được kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thông báo số 1105/TB-TTCP về Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định phát luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội của Thanh tra Chính phủ, qua thanh tra một số nội dung tại 23 dự án khu đô thị, nhà ở cho thấy vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo căn cứ, điều kiện; cấp giấy phép quy hoạch chưa phù hợp với quy hoạch phân khu; chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc không phù hợp với quy hoạch, xác định diện tích sàn công cộng chưa đảm bảo diện tích tối thiểu…