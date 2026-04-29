Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Trong công tác phát triển nhà ở xã hội, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn và đã hoàn thành 5.426 căn. Song hiện vẫn còn một số địa phương chưa chú trọng đến công tác này…

Người dân đi nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội - Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện 08/CĐ - BXD đề nghị lãnh đạo các địa phương thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và thực hiện chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ…

CẢ NƯỚC CÓ THÊM 40 DỰ ÁN ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

Công điện cho biết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 (trong 2026, cả nước phải hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội), các địa phương đã vào cuộc tích cực, quan tâm dành quỹ đất, giao chủ đầu tư, thực hiện khởi công dự án mới đạt và vượt chỉ tiêu năm 2026.

Theo đó, 04 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn, đạt 144% so với chỉ tiêu được giao. Đồng thời đã hoàn thành 5.426 căn. Có 25 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

“Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, chưa bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư hạ tầng để có quỹ đất sạch; Một số địa phương đã dành quỹ đất đủ về số lượng, tuy nhiên "chất lượng" của quỹ đất này còn chưa đảm bảo: quy hoạch, bố trí ở những nơi xa trung tâm, thiếu kết nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; Một số địa phương chưa khởi công đủ chỉ tiêu được giao năm 2026 theo Nghị quyết số 07/NQ-CP hoặc đã khởi công nhưng chưa quan tâm đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện... Ngoài ra, việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội tại một số địa phương còn chậm, chưa đảm bảo thực hiện theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, Bộ Xây dựng nhận định.

Nhu cầu về nhà ở xã hội đang rất lớn- Ảnh minh hoạ

Để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 được Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ quan trọng.

HÀNG LOẠT GIẢI PHÁP ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN

Thứ nhất, rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh, hoàn thành trong quý 2/2026.

Thứ hai, cập nhật chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao tại Nghị quyết số 07 của Chính phủ vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ ba, rà soát, điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu dân cư, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính; hoàn thành trong quý 2/2026.

Thứ tư, khẩn trương thực hiện việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 302/2025/NĐ-CP, hoàn thành trong quý 2/2026.

Thứ năm, lập, phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu được giao năm 2026 và các năm tiếp theo tại Nghị quyết số 07/NQ-CP cụ thể theo từng năm. Trong đó có danh mục, tiến độ của từng dự án để tập trung đôn đốc, chỉ đạo.

Thứ sáu, về chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026, lãnh đạo Bộ lưu ý: Đối với các dự án đang thi công, có kế hoạch hoàn thành toàn bộ trong năm 2026, thì làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để có cam kết tiến độ cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/12/2026; Đối với các dự án đang thi công, có khả năng hoàn thành hoặc hoàn thành một phần trong năm 2026, đề nghị làm việc với chủ đầu tư để xác định rõ chỉ tiêu, khả năng hoàn thành, điều chỉnh tiến độ dự án (nếu cần), yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, áp dụng công nghệ thi công hiện đại để rút ngắn tiến độ đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026;

Với chỉ tiêu còn thiếu so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 07/NQ- CP, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án của lực lượng vũ trang nhân dân, có các điều kiện thi công tốt, chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm... để đôn đốc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, cấp phép và khởi công ngay trong những tháng đầu quý 2/2026, phấn đấu hoàn thành trong năm.

Thứ bảy, nhanh chóng thực hiện các thủ tục để khởi công mới các dự án nhà ở xã hội trong quý 2, quý 3/2026 để có cơ sở thực hiện chỉ tiêu được Chính phủ giao trong năm 2027, 2028.

Thứ tám, quan tâm giải quyết các kiến nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong quá trình đề xuất, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.

Thứ chín, ưu tiên bố trí quỹ đất, vị trí thuận lợi để phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục đảm bảo chất lượng sống của người dân và tính bền vững của dự án.

Thứ mười, chủ động, khẩn trương rà soát, bám sát diễn biến thị trường, kịp thời cập nhật và công bố thông tin giá vật liệu xây dựng (sắt, thép, cát, đá...), thiết bị công trình trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu và chi phí đầu vào biến động mạnh do các yếu tố kinh tế - địa chính trị; Bảo đảm giá công bố sát thực tế, làm cơ sở để chủ đầu tư quản lý chi phí, kiểm soát trượt giá và nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án.

Mười một, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc của chủ đầu tư; ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính theo “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Mười hai, bố trí đủ cán bộ, công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội; bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp, không để ách tắc, chậm trễ thủ tục hành chính.

Mười ba, thực hiện thanh tra, kiểm tra đảm bảo trình tự thủ tục, mua – bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện.

Mười bốn, giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, báo cáo Lãnh đạo tỉnh, thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

“Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc trực tiếp với các địa phương để hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội”, công điện của Bộ Xây dựng cho biết thêm.

Hà Nội lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo lộ trình đến năm 2027

10:13, 29/04/2026

Hà Nội lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo lộ trình đến năm 2027

Dòng tiền vào bất động sản cải thiện nhưng vẫn còn thận trọng

07:06, 29/04/2026

Dòng tiền vào bất động sản cải thiện nhưng vẫn còn thận trọng

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch

10:13, 29/04/2026

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh Bộ Xây dựng Công điện nhà ở xã hội

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Câu chuyện thành công của những đô thị mẫu mực trên thế giới như Vauban hay Hammarby Sjöstad đang được vận hành theo 4 lớp giá trị cốt lõi: Lớp quy hoạch - nền tảng giá trị; Lớp hạ tầng - đòn bẩy tăng trưởng; Lớp cộng đồng - yếu tố tạo nên sức sống; Lớp tài sản mang giá trị biểu tượng.

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn (Hà Nội), khoảng 3.767ha. Trong đó, quy mô lập quy hoạch di tích có diện tích 58,42ha, với Khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn diện tích 16,33ha; Khu vực nghiên cứu, mở rộng 42,09ha…

Nấc thang giá trị tạo nên phong cách sống hàng hiệu khu Đông TP.HCM

Nấc thang giá trị tạo nên phong cách sống hàng hiệu khu Đông TP.HCM

Khái niệm “Nấc thang cuộc đời” (Ladder of Life) hay “Chu kỳ cư trú” (Residential Lifecycle) vốn là một nền tảng cơ bản trong nghiên cứu xã hội. Từ năm 1977, học giả Constance Perin đã mô tả cách thức một cá nhân dịch chuyển qua các nấc thang cuộc đời thông qua sự thay đổi hình thái cư trú.

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh triển khai đề án chỉnh trang đô thị, tập trung di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch; đồng thời tăng tốc đầu tư hạ tầng nhằm cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống...

Hà Nội lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo lộ trình đến năm 2027

Hà Nội lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo lộ trình đến năm 2027

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu lập Quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu kết thúc 100% công tác lập quy hoạch đối với các khu chung cư cũ vào quý 2/2027.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

1

Trụ điều chỉnh ép điểm số, PC1 sang tay hơn 8% lượng cổ phiếu lưu hành

Chứng khoán

2

Tài sản của gia đình Samsung tăng gấp đôi chỉ sau một năm, đạt khoảng 45,5 tỷ USD

Thế giới

3

Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5

Đầu tư

4

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Bất động sản

5

Đằng sau doanh số hàng tỷ đồng: Học cách thương hiệu lớn tối ưu hệ sinh thái thương mại điện tử

Kinh tế số

