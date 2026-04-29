Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội
Phan Nam
29/04/2026, 10:23
Trong công tác phát triển nhà ở xã hội, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn và đã hoàn thành 5.426 căn. Song hiện vẫn còn một số địa phương chưa chú trọng đến công tác này…
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện 08/CĐ - BXD đề nghị lãnh đạo các địa phương thực hiện hàng loạt giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và thực hiện chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ…
CẢ NƯỚC CÓ THÊM 40 DỰ ÁN ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
Công điện cho biết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/01/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 (trong 2026, cả nước phải hoàn thành hơn 158.700 căn nhà ở xã hội), các địa phương đã vào cuộc tích cực, quan tâm dành quỹ đất, giao chủ đầu tư, thực hiện khởi công dự án mới đạt và vượt chỉ tiêu năm 2026.
