Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào công chức

Thu Hằng

19/05/2026, 10:04

Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận 230 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố trong năm 2026...

Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2026.

Đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức có kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trong điều kiện thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc tổ chức tiếp nhận vào làm công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được phê duyệt; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và tiêu chuẩn của ngạch công chức cần tiếp nhận. Đồng thời, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tiếp nhận 230 chỉ tiêu người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2026.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025 cần đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cán bộ, công chức.

Họ cũng cần có đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc đã làm) làm công việc có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Người tham gia ứng tuyển vào làm công chức có văn bản đề xuất của cơ quan có chỉ tiêu tiếp nhận; sơ yếu lý lịch của người đề nghị được tiếp nhận theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

Các văn bản, giấy tờ khác cần nộp kèm là bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận; bản sao có chứng thực các Quyết định, văn bản minh chứng là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1/7/2025, có đủ 5 năm công tác trở lên; bản xác nhận đóng bảo hiểm xã hội làm công việc là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận.

Bên cạnh đó, họ cần có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng; bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận.

Chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm tiếp nhận vào làm công chức của Thành phố Hà Nội năm 2026 xem tại đây.

Theo chủ trương của Trung ương khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng không chuyên trách cấp xã được bố trí tạm thời đến ngày 31/5/2026. Sau thời điểm này, các địa phương phải hoàn tất phương án sắp xếp, giải quyết chế độ đối với lực lượng này.

Tại Kết luận số 163-KL/TW cho phép kéo dài việc sử dụng cán bộ không chuyên trách phù hợp với thời điểm sắp xếp lại thôn, tổ dân phố (trước ngày 31/5/2026).

Do đó, trường hợp được cấp có thẩm quyền bố trí hoạt động không chuyên trách ở khu phố, thôn, tổ dân phố (sau ngày 1/7/2025) nếu đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, thì thuộc đối tượng để xem xét, tiếp nhận vào làm công chức.

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã được giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, thì không thuộc thuộc đối để tiếp nhận vào làm công chức.

