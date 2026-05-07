Trang chủ Bất động sản

Hà Nội giám sát tiến độ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư

Thanh Xuân

07/05/2026, 15:35

Trong tháng 5/2026, Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội sẽ giám sát tại các sở và một số xã, phường có dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố…

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch giám sát về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, trong tháng 5/2026, Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội sẽ giám sát tại các Sở Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc và một số xã, phường có dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố.

Phạm vi thời gian giám sát từ ngày 1/8/2024 (ngày Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 сủа Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực) cho đến nay.

Ban Đô thị sẽ giám sát qua báo cáo; giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị và khảo sát thực tế tại hiện trường công trình dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác triển khai nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Nội dung giám sát bao gồm việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư (tiến độ, nguồn vốn, chất lượng xây dựng, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà);

Việc thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về chương trình phát triển nhà ở thành phố liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các nội dung cần quan tâm và một số nội dung có liên quan.

Mục đích của hoạt động này nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, để nắm bắt những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai các dự án trên địa bàn thành phố. Từ đó, xác định các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và kiến nghị, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh hoặc ban hành mới nhằm thúc đẩy quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư theo quy định.

Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

Bắc Ninh mở bán và cho thuê hàng trăm căn nhà ở xã hội trong 2 tháng tới

Cần Thơ công bố 4 dự án nhà ở xã hội mới với gần 3.600 căn hộ

Bộ Xây dựng vừa công bố hai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Đó là thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công; thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn…

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, “Từ Việt Nam đến 90° Nam” được thiết kế sách song ngữ Việt - Anh không chỉ mở rộng đối tượng độc giả, mà còn thể hiện tinh thần hội nhập, khát vọng đưa câu chuyện Việt Nam ra không gian quốc tế, nơi những trải nghiệm của một doanh nhân Việt có thể trở thành một phần của đối thoại toàn cầu về môi trường, quản trị và trách nhiệm xã hội...

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hải Phòng được yêu cầu chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư; đồng thời ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "luồng xanh", "luồng ưu tiên" nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội...

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Trong đó sẽ siết chặt công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khoáng sản…

TP. Hồ Chí Minh đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết các dự án tồn đọng, với 838 dự án và khu đất đã được tháo gỡ vướng mắc. Đây là một phần của Kế hoạch 34, một sáng kiến nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng trong phát triển đô thị…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

