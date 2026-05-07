Hà Nội giám sát tiến độ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư

Theo kế hoạch giám sát về tình hình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, trong tháng 5/2026, Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội sẽ giám sát tại các Sở Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc và một số xã, phường có dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố.

Phạm vi thời gian giám sát từ ngày 1/8/2024 (ngày Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 сủа Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực) cho đến nay.

Ban Đô thị sẽ giám sát qua báo cáo; giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị và khảo sát thực tế tại hiện trường công trình dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác triển khai nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Nội dung giám sát bao gồm việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư (tiến độ, nguồn vốn, chất lượng xây dựng, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà);

Việc thực hiện các nội dung tại Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về chương trình phát triển nhà ở thành phố liên quan đến nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các nội dung cần quan tâm và một số nội dung có liên quan.

Mục đích của hoạt động này nhằm đánh giá tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, để nắm bắt những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai các dự án trên địa bàn thành phố. Từ đó, xác định các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và kiến nghị, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh hoặc ban hành mới nhằm thúc đẩy quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư theo quy định.