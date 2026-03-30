Hà Nội hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 từ ngày 10-4 đến hết ngày 17-4 trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố...

Theo Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, trước khi đăng ký nguyện vọng chính thức, từ ngày 4-4 đến 6-4, các nhà trường tổ chức hướng dẫn học sinh đăng ký thử nghiệm trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Sau thời gian thử nghiệm, toàn bộ dữ liệu sẽ được xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký chính thức.

Trước ngày 10-4, các trường tiếp tục hỗ trợ học sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến, đồng thời thu, kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (nếu có), tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do và cập nhật dữ liệu lên hệ thống ngành Giáo dục và Đào tạo. Việc cấp mã học sinh và mật khẩu cho học sinh lớp 9, bao gồm cả thí sinh tự do cũng được hoàn tất trong giai đoạn này.

Trong thời gian từ ngày 10-4 đến 17-4, học sinh chính thức đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo hình thức trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Các em được phép điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) và phải hoàn thành trước 24h ngày 17-4-2026. Sau thời hạn này, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm mới đáng chú ý của kỳ tuyển sinh năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ, không bị giới hạn theo khu vực. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3.

Về phương thức tuyển sinh, các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển với một kỳ thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Lịch thi vào lớp 10 10 trung học phổ thông công lập thành phố Hà Nội

Kỳ thi gồm ba môn: Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Trong đó, môn toán và ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong nội dung chương trình lớp 9.

Từ năm học 2026 - 2027, việc tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập tại Hà Nội sẽ không còn yêu cầu học sinh phải có sổ hộ khẩu thường trú. Học sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội là có thể đăng ký dự tuyển vào các trường.

Điều này nhằm hướng tới việc tuyển sinh phi địa giới hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh trong việc lựa chọn trường học. Mỗi học sinh có thể đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường khác nhau.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh và thúc đẩy giáo dục bình đẳng, công bằng hơn.