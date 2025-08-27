Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Hà Nội triển khai 62 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11%

Phương Nhi

27/08/2025, 10:39

Theo Chương trình hành động số 08/CTr-UBND, TP. Hà Nội đang phấn đấu đạt tăng trưởng 8,5% năm 2025, giai đoạn từ năm 2026-2030 phấn đấu mục tiêu tăng trưởng đạt 11%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chương trình hành động số 08/CTr-UBND của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Kế hoạch số 355-KH/TU ngày 25-7-2025 của Thành ủy về việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo kết luận làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ mục đích nhằm cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, triển khai hiệu quả Thông báo số 237-TB/VPTW ngày 25-6-2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tăng tốc, bứt phá thực hiện các chỉ tiêu tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, giai đoạn 2026-2030 và chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để Thủ đô vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong đó, thành phố Hà Nội phấn đấu đạt tăng trưởng 8,5% năm 2025, đồng thời, xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, trong đó mục tiêu tăng trưởng đạt 11% gồm 40 chỉ tiêu.

Trên cơ sở đó, thành phố đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường bám sát các chỉ đạo của Trung ương và thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các ngành, lĩnh vực; khẩn trương tổ chức triển khai nhiệm vụ theo quan điểm chỉ đạo, chương trình hành động của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2025; xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển bứt phá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các sở, ngành, đơn vị tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, kịp thời của các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và chịu trách nhiệm đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo.

Trong đó, tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với 62 nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, phát huy tiềm năng để tăng trưởng nhanh, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, văn hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế số và nông thôn hiện đại; đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Phát triển không gian đô thị, tái thiết không gian phát triển theo mô hình mở, đa trung tâm, tích hợp vùng; nâng cao chất lượng phát triển không gian đô thị; tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới và khu công nghệ cao, kết hợp bảo tồn văn hóa với giá trị hiện đại.

Phát triển hạ tầng và tư duy hạ tầng mở rộng, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, số, tri thức và xanh, gắn kết giao thông vùng, logistics, công nghệ, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới Thủ đô hiện đại, bền vững.

Chuyển đổi số và cải cách hành chính, đổi mới quản trị chính quyền địa phương theo hướng thành phố thông minh gắn với chuyển đổi số; tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

