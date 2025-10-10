Ngoại thành Hà Nội: Nước lũ dâng cao, sơ tán gần 8.500 người dân

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết gần 8.500 người dân ở khu vực ngập lụt, chủ yếu ở các xã Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc đã được sơ tán...

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.

Thống kê cho thấy gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Các xã đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.

Lũ trên 2 sông đã tràn mặt đê Hữu Cầu ở vị trí K18+500-K26+00, tổng chiều dài khoảng 7,5km; mặt đê bị tràn cao 0,02-0,2m. Xã Đa Phúc đã tổ chức ứng cứu xử lý ngay từ giờ đầu nên đảm bảo an toàn đê và an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (thuộc huyện Sóc Sơn cũ).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, mực nước các sông lớn qua địa bàn (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) hiện dưới báo động I, nhưng vẫn đang ở mức cao; Mực nước sông Cầu đang vượt báo động III (8m) là 2,06m, vượt mực nước lũ thiết kế (9,4m) là 0,66m; Mực nước sông Cà Lồ đang vượt mức báo động III (8m) là 1,56m và trên mực nước lũ thiết kế (9,5m) là 0,06m.

Trong khi đó, mực nước sông Tích, sông Bùi trên báo động II; sông Đáy ở mức trên báo động I; sông Nhuệ, sông Mỹ Hà ở mức dưới báo động I. Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 2 cửa xả đáy; hồ thủy điện Lai Châu mở 1 cửa xả mặt; hồ thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy; hồ Núi Cốc mở 5 cửa xả tràn.

Hầu hết mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Hà Nội (hồ Suối Hai, Đồng Quan, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn, Kèo Cà...) vẫn ở mức cao, vượt ngưỡng tràn (xả tràn tự do), theo báo cáo.

Từ chiều 9/10, các công ty thủy lợi ở Hà Nội đã vận hành tổng cộng 131 trạm với 506 máy bơm tiêu. UBND các xã, phường huy động hơn 11.500 lượt người, 71 lượt phương tiện và hơn 120.000 các loại vật tư, dụng cụ để ứng phó với thiên tai.

Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…

Thủ tướng đề nghị Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.