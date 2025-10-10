Ngoại thành Hà Nội: Nước lũ dâng cao, sơ tán gần 8.500 người dân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Khởi Anh
10/10/2025, 15:59
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết gần 8.500 người dân ở khu vực ngập lụt, chủ yếu ở các xã Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc đã được sơ tán...
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ khiến nhiều xã ven sông bị ngập úng gồm Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.
Thống kê cho thấy gần 3.300 hộ dân (hơn 10.500 người) bị ảnh hưởng bởi ngập nước. Các xã đã sơ tán gần 8.500 người dân, chủ yếu ở Trung Giã, Thư Lâm, Tiến Thắng, Đa Phúc.
Lũ trên 2 sông đã tràn mặt đê Hữu Cầu ở vị trí K18+500-K26+00, tổng chiều dài khoảng 7,5km; mặt đê bị tràn cao 0,02-0,2m. Xã Đa Phúc đã tổ chức ứng cứu xử lý ngay từ giờ đầu nên đảm bảo an toàn đê và an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, mực nước các sông lớn qua địa bàn (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) hiện dưới báo động I, nhưng vẫn đang ở mức cao; Mực nước sông Cầu đang vượt báo động III (8m) là 2,06m, vượt mực nước lũ thiết kế (9,4m) là 0,66m; Mực nước sông Cà Lồ đang vượt mức báo động III (8m) là 1,56m và trên mực nước lũ thiết kế (9,5m) là 0,06m.
Trong khi đó, mực nước sông Tích, sông Bùi trên báo động II; sông Đáy ở mức trên báo động I; sông Nhuệ, sông Mỹ Hà ở mức dưới báo động I. Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 2 cửa xả đáy; hồ thủy điện Lai Châu mở 1 cửa xả mặt; hồ thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy; hồ Núi Cốc mở 5 cửa xả tràn.
Hầu hết mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Hà Nội (hồ Suối Hai, Đồng Quan, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn, Kèo Cà...) vẫn ở mức cao, vượt ngưỡng tràn (xả tràn tự do), theo báo cáo.
Từ chiều 9/10, các công ty thủy lợi ở Hà Nội đã vận hành tổng cộng 131 trạm với 506 máy bơm tiêu. UBND các xã, phường huy động hơn 11.500 lượt người, 71 lượt phương tiện và hơn 120.000 các loại vật tư, dụng cụ để ứng phó với thiên tai.
Tối 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (thuộc huyện Sóc Sơn cũ).
Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của người dân, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…
Thủ tướng đề nghị Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 phê duyệt Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng đến năm 2045...
Cùng với chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ bão số 11, tập trung ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, Chính phủ yêu cầu phải tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ đập, nhất là tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ bão trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.
Thị trường lao động Nghệ An đang chuyển động theo hướng tích cực. Chỉ trong 9 tháng, hơn 34.000 người có việc làm mới, riêng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt gần 14.000 người...
Trong một số trường hợp đặc biệt như thay đổi cơ cấu, khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thiên tai…, người sử dụng lao động có thể đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cho tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: