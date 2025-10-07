Hà Nội khởi công xây dựng Bệnh viện Thận cơ sở 2

Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, có quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2; tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội...

Sáng ngày 7/10/2025, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội. Đây là dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự Lễ khởi công.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Thận Hà Nội là một trong những công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 và được xác định trong Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025".

Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 đặt tại phường Dương Nội, có quy mô khối nhà chính từ 2 đến 8 tầng nổi, 1 tầng hầm, diện tích xây dựng khoảng 6.355m2; tổng mức đầu tư khoảng 748 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

Dự án được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ, như: Trạm biến áp, máy phát điện, trạm xử lý nước thải, nhà khí y tế, khu gom rác, trạm bơm, bể ngầm, nhà bảo vệ, đường giao thông nội bộ, bãi xe, cây xanh...; các trang thiết bị đồng bộ như: thiết bị văn phòng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị y tế… phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện.

Bệnh viện được đầu tư xây dựng với mục tiêu đáp ứng về cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại để phục vụ tốt cho nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội, ngoại trú theo chuyên ngành Thận học - Tiết niệu cho nhân dân trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận, dự kiến sau khi hoàn thành vào năm 2026, bệnh viện sẽ có quy mô 250 giường.

Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2 được khởi công vào đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, khẳng định quyết tâm chính trị của Thành phố trong việc quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.