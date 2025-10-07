Hà Nội vận hành loạt trạm bơm lớn để chống ngập cho nhiều khu dân cư

Mặc dù Hà Nội có những nơi mưa rất to, như Vĩnh Thanh 270mm, Hải Bối 210mm, có nơi trên 300mm, nhưng do có sự chuẩn bị từ sớm, các phương án chống úng ngập chi tiết, nên khu vực ngoại thành nước rút nhanh, vì vậy có thời gian, điều kiện để phối hợp cùng hệ thống tiêu nội đô đảm bảo thời gian ngập ngắn nhất...

Đêm mùng 6 và sáng 7/10 Hà Nội có mưa lớn diện rộng khiến mực nước trên sông Tích, sông Bùi lên trở lại, vượt mức báo động lũ cấp II; sông Đáy (Ba Thá) trên mức báo động I; sông Cầu (Lương Phúc), sông Nhuệ (Đồng Quan), sông Cà Lồ (Mạnh Tân), sông Mỹ Hà (Hòa Lạc) dưới mức báo động I.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở khu vực nội thành bị úng ngập. Trên lưu vực Tô Lịch: Thụy Khuê, Mạc Thị Buởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công (trước UBND phường).

Lưu vực sông Nhuệ: Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ, Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường, Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình, Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, đường Quyết Thắng, Tô Hiệu, quốc lộ 6, khu vực phường Phú La…

Lưu vực Long Biên: Đường Ngọc Lâm, Đức Giang, đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức các tổ công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác chống úng ngập tại Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và Trạm bơm Cầu Ngà.

Tính đến 9h ngày 7-10, các công ty thủy lợi thành phố vận hành 98 trạm với 368 máy bơm tiêu, tổng lưu lượng bơm 1.447.550 m3/h. Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã vận hành thường xuyên 8 tổ máy từ 3h sáng 7-10, có những lúc vận hành 9 tổ máy với tổng công suất 108/120 m3/s.