Hà Nội vận hành loạt trạm bơm lớn để chống ngập cho nhiều khu dân cư

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Mặc dù Hà Nội có những nơi mưa rất to, như Vĩnh Thanh 270mm, Hải Bối 210mm, có nơi trên 300mm, nhưng do có sự chuẩn bị từ sớm, các phương án chống úng ngập chi tiết, nên khu vực ngoại thành nước rút nhanh, vì vậy có thời gian, điều kiện để phối hợp cùng hệ thống tiêu nội đô đảm bảo thời gian ngập ngắn nhất...
Đêm mùng 6 và sáng 7/10 Hà Nội có mưa lớn diện rộng khiến mực nước trên sông Tích, sông Bùi lên trở lại, vượt mức báo động lũ cấp II; sông Đáy (Ba Thá) trên mức báo động I; sông Cầu (Lương Phúc), sông Nhuệ (Đồng Quan), sông Cà Lồ (Mạnh Tân), sông Mỹ Hà (Hòa Lạc) dưới mức báo động I.
Mưa lớn khiến nhiều nơi ở khu vực nội thành bị úng ngập. Trên lưu vực Tô Lịch: Thụy Khuê, Mạc Thị Buởi, Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công (trước UBND phường).
Lưu vực sông Nhuệ: Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ, Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Võ Chí Công (tòa nhà UDIC), Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường, Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Cung (cây xăng A38), Trần Bình, Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Nguyễn Trãi (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (bên chẵn làn xe buýt), Quan Nhân, Quang Trung (trước Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê), Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, đường Quyết Thắng, Tô Hiệu, quốc lộ 6, khu vực phường Phú La…
Lưu vực Long Biên: Đường Ngọc Lâm, Đức Giang, đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức các tổ công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác chống úng ngập tại Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và Trạm bơm Cầu Ngà.
Mặc dù có những nơi mưa rất to, như Vĩnh Thanh 270mm, Hải Bối 210mm, có nơi trên 300mm, nhưng do có sự chuẩn bị từ sớm, các phương án chống úng ngập chi tiết, nên khu vực ngoại thành nước rút nhanh, vì vậy có thời gian, điều kiện để phối hợp cùng hệ thống tiêu nội đô đảm bảo thời gian ngập ngắn nhất. Theo thông tin của Sở Xây dựng: Số điểm úng ngập lúc 6h30 là 33 điểm. Đến 8h15 tăng là 99 điểm; số điểm úng ngập lúc 9h45 giảm còn 54 điểm).
Tính đến 9h ngày 7-10, các công ty thủy lợi thành phố vận hành 98 trạm với 368 máy bơm tiêu, tổng lưu lượng bơm 1.447.550 m3/h. Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã vận hành thường xuyên 8 tổ máy từ 3h sáng 7-10, có những lúc vận hành 9 tổ máy với tổng công suất 108/120 m3/s.
Việc cảnh báo xả lũ bằng đèn, còi tại khu vực nhà máy Thủy điện Bình Long chỉ mang tính hình thức khi khu vực hạ lưu không thể nghe được. Điều này dẫn đến người dân không biết mình có nằm trong vùng nguy hiểm hay không hoặc khi biết thì nước đã đến nhà...
Giữa vùng quê vừa trải qua trận lũ lụt lịch sử, những nụ cười trẻ thơ vẫn rạng rỡ trong đêm rằm tháng Tám. Không đèn hoa rực rỡ, không sân khấu lớn, nhưng Trung thu ở Nông Cống năm nay sáng bằng một thứ ánh sáng khác — ánh sáng của tình người, của sẻ chia và nghị lực vượt qua khó khăn.
Chiều 6/10, tại họp báo quý III, Bộ Công an thông tin ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan), Chủ tịch Tập đoàn Đông Á và Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị khởi tố do chỉ đạo lập sổ sách kép, bán hàng trăm lô đất trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, với sự tiếp tay của nhiều cán bộ địa phương.
Nhờ số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui, và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc đã góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, với khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong quý 3 năm nay…
Nhiều doanh nghiệp cho rằng mức tăng lương tối thiểu 7,2% dự kiến áp dụng từ đầu năm sau nếu được thông qua gây áp lực lớn cho doanh nghiệp, và đề nghị giảm mức tăng. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ giữ nguyên đề xuất mức tăng này để trình Chính phủ…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: