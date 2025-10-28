Hà Nội: Ngành du lịch tăng cường đổi mới sản phẩm để tăng tốc cuối năm

Tháng 10/2025, Hà Nội đón 2,27 triệu lượt khách, trong đó có 695 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 9.930 tỷ đồng, tăng 11,9%...

Tính chung 10 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 28,22 triệu lượt, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 6,17 triệu lượt khách, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 108,22 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2024. Công suất sử dụng phòng trung bình của các khách sạn đạt gần 60%, phản ánh rõ nét sự sôi động trở lại của hoạt động lưu trú.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong việc kết nối thị trường và tạo ra dòng khách mới. Tính đến giữa tháng 10, Hà Nội có 2.687 doanh nghiệp lữ hành, trong đó 2.101 doanh nghiệp quốc tế, cùng hơn 9.500 hướng dẫn viên đang hoạt động. Những con số minh chứng cho sức sống của hệ sinh thái du lịch Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, tháng 11 sẽ là “giai đoạn tăng tốc với trọng tâm phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khai thác chiều sâu văn hóa – cộng đồng và chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2026”.

Nổi bật trong các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tour du lịch đêm tại Đền Sóc (Sóc Sơn) – mô hình trải nghiệm gắn với di tích quốc gia đặc biệt. Cùng với đó là phát triển du lịch cộng đồng tại xã Yên Xuân, khai thác giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Hà Nội cũng sẽ tổ chức Festival Thu Hà Nội, Festival Áo Dài 2025, và nhiều chương trình kết nối điểm đến giữa các quận, huyện với doanh nghiệp lữ hành, hướng đến mạng lưới du lịch bền vững và lan tỏa.

Bên cạnh đó, Hà Nội mở rộng hợp tác với các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, qua Chương trình xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch năm 2025. Nhiều hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực cộng đồng cũng được triển khai, đặc biệt tại các điểm du lịch cộng đồng như Mường Cốc (Mỹ Đức), giúp người dân địa phương trở thành chủ thể trong quá trình phát triển du lịch bền vững.

Theo bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, tháng 11/2025 được xác định là thời điểm then chốt của năm, khi Hà Nội bước vào mùa du lịch cao điểm. Theo kế hoạch, đề án đổi mới mô hình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) sẽ được trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt, hứa hẹn tạo bước ngoặt trong phát triển du lịch tâm linh và sinh thái của Thủ đô.

Dịp cuối năm, ngoài những hoạt động do ngành du lịch tổ chức, trên địa bàn thành phố còn nhiều sự kiện khác. Dự kiến thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước sẽ là các sự kiện Hội chợ Mùa thu (Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia), Festival Thăng Long - Hà Nội.

Cũng theo bà Đặng Hương Giang, Hà Nội có nhiều điều kiện phát triển sản phẩm du lịch golf. Thời gian tới, thành phố sẽ phát triển du lịch golf thành sản phẩm chủ lực. Tăng cường phối hợp cùng các địa phương, doanh nghiệp tổ chức các giải golf mang tầm quốc tế. Hình thành tour du lịch golf hoàn chỉnh mang dấu ấn thủ đô. Phát triển hệ sinh thái dịch vụ kết hợp du lịch golf với MICE, chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa, ẩm thực...

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 6 cụm sân golf với 10 sân thi đấu mang thương hiệu nổi tiếng như: Long Biên Golf & Country Club, Vân Trì Golf Club, BRG Kings Island Golf Resort, Minh Trí Golf Resort, Legend Hill Golf Resort… cùng hơn 10 hệ thống sân tập lớn. Những sân golf này được thiết kế chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, với cảnh quan tự nhiên đa dạng, đáp ứng nhu cầu phong phú của người chơi golf.

Ngoài hệ thống sân golf đạt chuẩn quốc tế, Hà Nội còn sở hữu vị trí thuận tiện để du khách dễ dàng trải nghiệm hệ sinh thái golf kết hợp với du lịch thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực tại các địa phương lân cận như Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Hệ thống lưu trú đẳng cấp quốc tế tại Hà Nội cũng góp phần tạo ra lợi thế. Các khách sạn như: Sofitel Legend Metropole Hanoi, JW Marriott Hotel Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake, Grand Vista Hanoi Hotel, Hotel du Parc Hanoi… cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4 - 5 sao, phù hợp với nhóm khách hạng sang.

"Tới đây, Hà Nội sẽ thu hút đầu tư phát triển du lịch golf tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Hướng sản phẩm du lịch golf ngắn hạn vào các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đông Nam Á… Các sản phẩm dài hạn mở rộng ra Bắc Mỹ, Australia, Trung Đông… Từ đó gia tăng khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức nhiều sự kiện, các giải đấu golf để thu hút, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế", bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh.

Từ ngày 26 đến 31/10, đoàn công tác Sở Du lịch Hà Nội tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Du lịch các thành phố toàn cầu lần thứ nhất năm 2025 do thành phố Busan (Hàn Quốc) và Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tổ chức. Hội nghị lần này là cơ hội để Hà Nội mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, thúc đẩy du lịch song phương, đa phương giữa các thành phố tham gia, chia sẻ và thảo luận về tầm nhìn của các thành phố du lịch toàn cầu.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, việc tham dự Hội nghị lần này cũng tạo cơ hội cho ngành Du lịch Thủ đô có thể trực tiếp giới thiệu các sản phẩm du lịch chiến lược, phù hợp với thị hiếu của khách Hàn Quốc như du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực cao cấp.

Có thể nói, kiên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm và chuyển đổi số hiện là ba trụ cột giúp du lịch Hà Nội bứt phá trong giai đoạn 2025 – 2030. Hiện Hà Nội cũng đang hoàn thiện hồ sơ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, dự kiến là sự kiện quy mô lớn để quảng bá hình ảnh Thủ đô “văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc” ra thế giới.