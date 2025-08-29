Hà Nội: Người dân không thả diều, thả đèn trời, bay flycam dịp 2/9

Công an yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân...

Ngày 29/8, UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo về việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Những ngày qua, ở Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng flycam bay trái phép của các tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay của lực lượng Không quân luyện tập bay phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Từ ngày 30-31/8 và 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục tổ chức bay luyện tập và tham gia Lễ kỷ niệm.

Để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động bay, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nội dung Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (nay gọi là phương tiện bay khác);

Quyết định số 95/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời”;

Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình đến các tổ chức, cá nhân.

Công an thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự.

Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động của các loại tàu bay không người lái, phương tiện bay khác đã được Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu cấp phép. Phối hợp với các đơn vị chức năng chế áp các phương tiện bay không người lái UAV vi phạm, thu giữ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vận động người dân không mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay luyện tập và chào mừng Lễ kỷ niệm.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số, hệ thống thông tin truyền thông các cấp, quy định của pháp luật về công tác quản lý hoạt động bay, quản lý vùng trời. Phối hợp với các ban, sở, ngành vận động người dân không mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi, đốt và thả đèn trời…

UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân không mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời, flycam làm ảnh hưởng đến hoạt động bay luyện tập và chào mừng Lễ kỷ niệm.

Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai kịp thời, đầy đủ phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, đồng thời, xử lý nghiêm và kịp thời hành vi vi phạm như: trông giữ xe trái phép, xếp sẵn ghế và trải bạt để giữ chỗ ngồi nhằm trục lợi hay sử dụng thẻ đại biểu giả…