Sẽ có 43 khối đại diện lực lượng vũ trang tham gia diễu hành, diễu binh trong ngày Quốc khánh 2/9

Phát biểu tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ hôm 7/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết việc tổ chức diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm đã được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và sẽ thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng ngày 2/9.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, từ quý 2/2024, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khảo sát thực tế Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết, tuyến đường diễu binh, diễu hành và dự thảo đề án. Tiếp đó là tổ chức các hội thảo để xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan. Như vậy, từ quý 2/2024, chúng ta chuẩn bị rất chu đáo và công phu cho sự kiện này.

TỔ CHỨC TỔNG DUYỆT CẤP NHÀ NƯỚC VÀO HÔM 30/8

Về tổ chức lực lượng, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết sẽ có sáu lực lượng tham gia diễu binh diễu hành. Cụ thể gồm:

Một là lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

Hai là lực lượng pháo lễ.

Ba là lực lượng không quân bay chào mừng.

Bốn là lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng diễu binh diễu hành này gồm bốn khối nghi trượng. 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 26 khối do quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm.

Đối với các khối quân đội nước ngoài, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết Việt Nam đã mời bốn nước là Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tham gia. Đến nay, đã có hai nước nhận lời là Lào và Campuchia. Với Trung Quốc và Nga, các cơ quan Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp để xác định lực lượng bạn tham gia.

Bên cạnh lực lượng binh sĩ cũng sẽ có lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển. 12 khối diễu hành của quần chúng và 01 khối văn hóa thể thao.

Năm là lực lượng đứng làm nền, gồm tiêu binh lễ đài trong đó bao gồm 11 khối quân đội và 7 khối công an.

Sáu là lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm các hoạt động rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự như sau: Diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân tự vệ, các khối công an.

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Diễu binh lực lượng vũ trang trên biển sẽ tiến hành ở Vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa và diễn ra đồng thời với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an; được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình. Sau đó đến diễu hành của các khối quần chúng và khối văn hóa thể thao.

Sau khi tất cả các khối đã diễu qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương thì sẽ phân tuyến đi trên một số tuyến phố để nhân dân thấy tình cảm gắn bó giữa các khối với nhân dân.

Ngoài ra, cũng sẽ có tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại hai địa điểm là Cung Văn hóa Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn. Hoạt động này để tăng cường tình cảm gắn bó giữa các lực lượng với các tầng lớp nhân dân.

Về kết quả tập luyện, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ này từ đầu tháng 5/2025. Đã tổ chức hợp luyện bốn buổi và tổng hợp luyện hai buổi ngày 17/7 và gần đây là ngày mùng 5/8.

Các khối và các lực lượng qua các lần hợp luyện và tổng hợp luyện, chất lượng đều đạt tốt và thực hiện đúng theo chương trình huấn luyện đã xác định. Hiện nay, tinh thần, trách nhiệm cũng như sức khỏe, điều kiện kỹ thuật của các khối đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Trong thời gian tới, sẽ diễn ra một số hoạt động chuẩn bị gồm tổng hợp luyện lực lượng vũ trang từ 20h các ngày 21 và ngày 24/8/2025; Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20h ngày 27/8/2025; Tổng duyệt cấp nhà nước từ 6h30 ngày 30/8/2025. Buổi lễ chính thức sẽ diễn ra từ 6h30 ngày mùng 2/9 và địa điểm đều ở tại Quảng trường Ba Đình.

BẢO ĐẢM AN NINH Ở CẤP ĐỘ CAO NHẤT

Nói về công tác chuẩn bị và đảm bảo an ninh cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Bộ xác định xác định đây là sự kiện mang tính chất trọng đại của đất nước, đánh dấu 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đồng thời đánh giá thành tựu 40 năm đổi mới cũng như chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt trong bối cảnh Trung ương Đảng xác định chúng ta chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất cao.

Về quy mô, tính chất, sự kiện năm nay là sự kiện cấp quốc gia, Việt Nam có mời các đại biểu quốc tế tham dự. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm tập trung rất cao độ, nhất là trong tháng 8. Theo đó, Trung ương có 15 hoạt động, trọng điểm là Triển lãm và hoạt động diễu binh, diễu hành với số lượng tham gia rất lớn. Riêng diễu binh, diễu hành, số lượng cán bộ tham gia gần 19.000 người, chưa tính số lượng tham gia của nhân dân.

“Chúng ta tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhân dân tham gia lên đến hàng trăm nghìn người. Ngoài ra còn có các phóng viên báo chí trong nước và quốc tế. Điều này cho thấy quy mô sự kiện rất lớn”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhận định.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung cao độ để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội XIII, chuẩn bị Đại hội XIV, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác chuẩn bị cho an ninh trật tự rất cao. Theo đó, Bộ Công an xác định có 3 nhiệm vụ chính.

Bộ Công an xác định cấp độ bảo vệ cho các sự kiện tháng 8 là cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng làm trưởng ban, công an các đơn vị địa phương là thành viên để tổ chức nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đồng loạt, đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Về yêu cầu, có hai yêu cầu chính đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự lần này.

Thứ nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, đặc biệt là những sự kiện tháng 8.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thứ hai là đảm bảo thuận lợi, thân thiện, chặt chẽ vì đây cũng là ngày lễ khi Việt Nam mở đón khách quốc tế, nhân dân tham gia đông. Đây là hình ảnh của chú đất nước. Nhưng cũng cần hết sức chặt chẽ và an ninh vì đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng chống phá, vi phạm pháp luật.

Đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2025, trong đó tháng 8 là cao điểm nhất, với 5 công tác chính: Triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự và các hoạt động lễ kỷ niệm. Việc này Bộ, công an các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai xuyên suốt từ đầu năm, trọng điểm sẽ là tháng 8. Triển khai các lực lượng nắm chắc tình hình, đặc biệt là các hoạt động lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch, phân loại tội phạm, từ đây đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động. Triển khai trong sạch địa bàn trên toàn quốc.

Đến thời điểm này, Bộ Công an đã triển khai đồng loạt 80 đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tăng cường công tác quản lý và an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Toàn lực lượng sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện vũ khí, trang bị hậu cần bảo đảm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất. Đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân với các bộ, ban, ngành và các địa phương, trọng điểm tháng 8 là phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để thực hiện đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện diễn ra trong tháng.

“Đến thời điểm này, lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện, hoạt động trọng tâm của tháng 8, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định.