Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trong quý 2/2027
Gia Huy
15/04/2026, 11:32
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án là cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo đã đạt trên 95%...
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư và tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên trên địa bàn phường Hồng Hà.
Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (dự án thành phần 2) có chiều dài khoảng 5,15 km, tổng mức đầu tư hơn 15.498 tỷ đồng.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, quy mô đầu tư gồm nhiều dự án thành phần, trong đó cầu chính có chiều dài khoảng 4,18 km, kết cấu vòm thép hiện đại, bảo đảm 6 làn xe cơ giới cùng các làn dành cho xe đạp và người đi bộ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 16.226 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh, đến nay công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án đã đạt trên 95%. Phường đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5. Song song với đó, quỹ nhà tái định cư đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để người dân chuyển đến nơi ở mới, bảo đảm ổn định cuộc sống sau di dời.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số kiến nghị, băn khoăn của người dân liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ. Phường Hồng Hà đang tiếp tục tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội xem xét, tháo gỡ kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.
Về phía đơn vị thực hiện, ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo, cho biết các điều kiện phục vụ thi công đã cơ bản sẵn sàng. Nhà thầu cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, có mặt bằng đến đâu sẽ tổ chức thi công đến đó, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý 2/2027.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc vượt qua khó khăn, bám sát tiến độ. “Đây không chỉ là hai công trình giao thông đơn lẻ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn lớn về hạ tầng, tạo động lực phát triển cho khu vực hai bên sông Hồng”, ông nhấn mạnh.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xử lý dứt điểm từng đầu việc, không để xảy ra ách tắc ở bất kỳ khâu nào. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao ngay phần diện tích đã hoàn tất cho nhà thầu. Đồng thời, phải bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân; kịp thời giải quyết kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng.
Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công, cần rà soát chi tiết từng mốc tiến độ, kiểm đếm cụ thể từng hạng mục, bảo đảm tiến độ thực chất, tránh tình trạng hoàn thành mang tính hình thức.
Mục tiêu xuyên suốt là đưa cả hai dự án quan trọng này vào khai thác trong quý 2/2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.
Bên cạnh đó, vấn đề môi trường cũng được đặc biệt lưu ý. Lãnh đạo TP. Hà Nội cũng yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “thi công đến đâu, gọn gàng đến đó”, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển vật liệu, xử lý chất thải, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Đặc biệt, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo sức bật cho toàn bộ khu vực hai bên sông Hồng. Do đó, các bên liên quan cần nỗ lực cao nhất, bám sát tiến độ, phối hợp hiệu quả để bảo đảm dự án được triển khai đúng kế hoạch đã đề ra.
Dự án cầu Trần Hưng Đạo tại Hà Nội được điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên hơn 16.000 tỷ đồng
20:07, 14/11/2025
Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng
Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4
Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau dự kiến cho xe chạy trở lại từ ngày 30/4, sau thời gian tạm dừng để xử lý các hạng mục kỹ thuật...
Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ
Trước thực trạng nhiều công trình hạ tầng kéo dài, chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu để sớm phục vụ người dân...
Đồng Nai tăng tốc làm đường nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, kịp khởi công giữa năm 2026
Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh mục tiêu hoàn tất các điều kiện cần thiết để khởi công vào giữa năm 2026.
TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển dịp 30/4/2026
Hướng tới kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị cho việc khởi công, động thổ và khởi động hàng loạt dự án cảng biển quy mô lớn.
Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh dự án đường phía tây quốc lộ 13 nối Chơn Thành - Hoa Lư
Dự án đường phía tây quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư được xác định là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong mạng lưới kết nối khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là trục liên kết với cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (thuộc địa phận Bình Phước cũ)...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: