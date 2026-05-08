Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Phương Nhi

08/05/2026, 10:12

Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, coi đây là khâu then chốt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn...

Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026 Thành phố Hà Nội. (Ảnh: UBND TP.Hà Nội)
Hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2026 Thành phố Hà Nội. (Ảnh: UBND TP.Hà Nội)

Ngày 7/5, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trình bày các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời xử lý các dự án trong và ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên của giai đoạn 2026–2030 triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công trung hạn.

Trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực chủ đạo, công cụ điều hành và đòn bẩy kích hoạt tăng trưởng. Thành ủy và UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân, với phương châm tận dụng tối đa thời gian, triển khai ngay từ những ngày đầu năm.

Tính đến ngày 28/4/2026, Thành phố đã giải ngân 32.250,556 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 26,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm 5% dự nguồn cho tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng) và đạt 20,67% kế hoạch Thành phố giao, tăng 8.080,107 tỷ đồng so với cuối tháng 3/2026.

Về kết quả giải ngân, khối xã, phường đạt bình quân 20,41%, trong đó có 27/126 xã, phường vượt mức bình quân chung của Thành phố. Khối sở, ngành và ban quản lý dự án cấp Thành phố đạt bình quân 34,45%, với 10 đơn vị có tỷ lệ cao hơn mức chung. Tuy nhiên, vẫn còn 45 đơn vị (trong đó có 44 xã, phường) giải ngân dưới 10%.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân trên địa bàn thành phố. 
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân trên địa bàn thành phố. 

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 2,5; Vành đai 1 và một số cầu vượt sông Hồng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công cao điểm. Mặc dù kết quả giải ngân tháng 4/2026 của Hà Nội cao hơn mức bình quân cả nước (14,2%), song vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch.

Dự kiến trong tháng 5 và 6/2026, Thành phố cần giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý 2 và khoảng 41.900 tỷ đồng để bám sát lộ trình đề ra.

Dù vậy, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của thành phố. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cả biến động; thủ tục đầu tư còn chậm; quá trình đàm phán, điều chỉnh các hiệp định vay ODA kéo dài; một số địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn… cũng là những yếu tố cản trở.

Để thúc đẩy giải ngân trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành sớm hoàn thiện các văn bản nhằm triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới theo Luật Thủ đô năm 2026; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên các dự án trọng điểm như các tuyến vành đai, cầu lớn qua sông và các tuyến kết nối vùng.

Các chủ đầu tư dự án ODA và đường sắt đô thị cần rà soát, tăng tốc thi công và giải ngân. Sở Xây dựng chủ trì tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên, nhiên vật liệu; Sở Tài chính tiếp tục tham mưu điều hành vốn linh hoạt, tăng cường giám sát.

Đồng thời, chủ đầu tư và chính quyền cấp xã, phường phải xây dựng kế hoạch chi tiết về giải ngân, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công cho từng dự án; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư; thành lập ngay “Tổ chỉ huy giải ngân vốn đầu tư công” do Chủ tịch UBND cấp xã, phường làm Tổ trưởng; đồng thời xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công sau đầu tư.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

09:26, 05/05/2026

09:26, 05/05/2026

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

14:08, 06/05/2026

14:08, 06/05/2026

Hà Nội chủ động tích hợp IoT vào lĩnh vực thương mại

Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền

15:43, 23/03/2026

15:43, 23/03/2026

Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền

Hải Phòng chấp thuận 3 dự án nhà ở thương mại “thí điểm”

Hải Phòng chấp thuận 3 dự án nhà ở thương mại “thí điểm”

UBND TP. Hải Phòng chấp thuận thí điểm 3 dự án nhà ở thương mại thông qua thoả thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất…

TP.HCM triển khai loạt dự án giảm ngập khu vực “lòng chảo” chợ Thủ Đức

TP.HCM triển khai loạt dự án giảm ngập khu vực “lòng chảo” chợ Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai loạt dự án cải tạo hệ thống thoát nước, nạo vét kênh rạch và xây dựng hồ điều tiết nhằm giảm tình trạng ngập nước kéo dài tại khu vực “lòng chảo” chợ Thủ Đức...

An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

Cảng hàng không Thổ Chu (tỉnh An Giang), có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm...

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đạt 76% tổng gía trị sản lượng thi công, áp lực vật liệu gia tăng

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đạt 76% tổng gía trị sản lượng thi công, áp lực vật liệu gia tăng

Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh hiện đạt khoảng 76% tổng giá trị sản lượng thi công. Tuy nhiên, biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và tình trạng khan hiếm nhựa đường nhập khẩu đang gây áp lực lớn đến tiến độ triển khai của các nhà thầu...

Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối chuỗi giá trị

Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, kết nối chuỗi giá trị

Chiều 7/5 tại Mumbai, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo bang Maharashtra và đông đảo doanh nghiệp hai nước, tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi giá trị.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

1

Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai

Thị trường

2

Sinh viên 23 tuổi “hack” hệ thống đường sắt cao tốc Đài Loan

Kinh tế số

3

Chính thức công nhận ngày 6/5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam

Thị trường

4

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei

Tiêu điểm

5

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

