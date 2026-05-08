Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm, coi đây là khâu then chốt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn...

Ngày 7/5, tại Hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trình bày các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời xử lý các dự án trong và ngoài ngân sách chậm tiến độ trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên của giai đoạn 2026–2030 triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công trung hạn.

Trong bối cảnh Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực chủ đạo, công cụ điều hành và đòn bẩy kích hoạt tăng trưởng. Thành ủy và UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân, với phương châm tận dụng tối đa thời gian, triển khai ngay từ những ngày đầu năm.

Tính đến ngày 28/4/2026, Thành phố đã giải ngân 32.250,556 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 26,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm 5% dự nguồn cho tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng) và đạt 20,67% kế hoạch Thành phố giao, tăng 8.080,107 tỷ đồng so với cuối tháng 3/2026.

Về kết quả giải ngân, khối xã, phường đạt bình quân 20,41%, trong đó có 27/126 xã, phường vượt mức bình quân chung của Thành phố. Khối sở, ngành và ban quản lý dự án cấp Thành phố đạt bình quân 34,45%, với 10 đơn vị có tỷ lệ cao hơn mức chung. Tuy nhiên, vẫn còn 45 đơn vị (trong đó có 44 xã, phường) giải ngân dưới 10%.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân trên địa bàn thành phố.

Nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 2,5; Vành đai 1 và một số cầu vượt sông Hồng đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công cao điểm. Mặc dù kết quả giải ngân tháng 4/2026 của Hà Nội cao hơn mức bình quân cả nước (14,2%), song vẫn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch.

Dự kiến trong tháng 5 và 6/2026, Thành phố cần giải ngân khoảng 13.800 tỷ đồng để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng quý 2 và khoảng 41.900 tỷ đồng để bám sát lộ trình đề ra.

Dù vậy, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của thành phố. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cả biến động; thủ tục đầu tư còn chậm; quá trình đàm phán, điều chỉnh các hiệp định vay ODA kéo dài; một số địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn… cũng là những yếu tố cản trở.

Để thúc đẩy giải ngân trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành sớm hoàn thiện các văn bản nhằm triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới theo Luật Thủ đô năm 2026; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên các dự án trọng điểm như các tuyến vành đai, cầu lớn qua sông và các tuyến kết nối vùng.

Các chủ đầu tư dự án ODA và đường sắt đô thị cần rà soát, tăng tốc thi công và giải ngân. Sở Xây dựng chủ trì tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên, nhiên vật liệu; Sở Tài chính tiếp tục tham mưu điều hành vốn linh hoạt, tăng cường giám sát.

Đồng thời, chủ đầu tư và chính quyền cấp xã, phường phải xây dựng kế hoạch chi tiết về giải ngân, giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công cho từng dự án; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư; thành lập ngay “Tổ chỉ huy giải ngân vốn đầu tư công” do Chủ tịch UBND cấp xã, phường làm Tổ trưởng; đồng thời xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công sau đầu tư.