Thứ Hai, 29/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Quỹ phát triển đất Hưng Yên được sử dụng vào 3 mục đích

Phan Nam

29/09/2025, 18:21

Theo Quyết định này, Quỹ phát triển đất Hưng Yên là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND tỉnh, do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định 111/2025/QĐ - UBND quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất Hưng Yên. Theo đó, nguồn vốn hoạt động của Quỹ gồm vốn điều lệ và vốn huy động từ các kênh khác.

Trong đó, vốn điều lệ được cấp từ nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương và cấp từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) của Quỹ sau khi trích lập các quỹ và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ. Việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước áp dụng đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

Vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật gồm: vốn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước theo chương trình hoặc dự án viện trợ, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Vốn hoạt động của Quỹ được sử dụng vào 3 mục đích.

Thứ nhất, ứng vốn cho chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đơn vị, tổ chức của nhà nước được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở (trừ các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không phải nguồn ngân sách nhà nước);

Thứ hai, ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất để tạo lập, phát triển quỹ đất tái định cư, tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước. Trường hợp UBND cấp xã chưa hoặc không thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức phát triển quỹ đất thì đối tượng ứng vốn là đơn vị, tổ chức của nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ này;

Thứ ba, ứng vốn thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

"Căn cứ Kế hoạch ứng vốn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định ứng vốn đối với các dự án, nhiệm vụ có mức vốn ứng dưới 30 tỷ đồng; Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ứng vốn đối với các dự án, nhiệm vụ có mức vốn ứng từ 30 tỷ đồng trở lên", Quyết định nêu rõ.

Việc ứng vốn được thực hiện một lần hoặc nhiều lần trên cơ sở tiến độ thực hiện và nhu cầu ứng vốn của từng dự án, nhiệm vụ. Trường hợp thực hiện ứng vốn nhiều lần cho cùng một dự án, nhiệm vụ thì tổ chức được ứng vốn có văn bản đề nghị ứng vốn và hồ sơ, tài liệu khác có liên quan đến việc ứng vốn theo từng lần

Quỹ có trách nhiệm kiểm tra đối với việc sử dụng vốn ứng từ Quỹ và thu hồi vốn ứng theo quy định. Đồng thời, có trách nhiệm quyết toán các khoản thu, chi của Quỹ theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán áp dụng cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác, khách quan các hoạt động kinh tế, tài chính.

Cũng theo Quyết định trên, Quỹ phát triển đất Hưng Yên chịu sự kiểm tra, giám sát, thanh tra của một số cơ quan, đơn vị đối với các nội dung công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ khóa:

bất động sản giá nhà đất quỹ phát triển đất

