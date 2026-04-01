Hà Nội: Rà soát tất cả đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học

Nhật Dương

01/04/2026, 08:25

Các trường học cần rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội...

Ảnh minh họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở đề nghị tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục trong bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú; kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, xử lý sự cố, điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn bán trú; đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, khả năng truy xuất nguồn gốc và việc chấp hành quy định để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với đơn vị không bảo đảm yêu cầu.

Đối với các trường học trực thuộc, cần rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố; kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế.

Các nhà trường cũng phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, sữa và sản phẩm từ sữa. Chỉ ký kết, sử dụng dịch vụ với những đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, các nhà trường phải thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận hằng ngày; kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc không đúng hợp đồng.

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường cần niêm yết công khai thực đơn, định lượng, năng lượng khẩu phần, danh sách nhà cung cấp và nguồn gốc thực phẩm; kiện toàn Ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát với sự tham gia của cha mẹ học sinh nhằm tăng cường giám sát độc lập.

Khi phát hiện vi phạm hoặc có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, các đơn vị phải khẩn trương tạm dừng sử dụng lô thực phẩm hoặc nhà cung cấp liên quan, đồng thời báo cáo ngay chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý theo quy định.

Theo Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình và phản ánh của các cơ quan chức năng, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường công lập trên địa bàn thành phố vẫn còn phát sinh một số tồn tại, bất cập.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra tại Hà Nội.

Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các công ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ phản hồi...

Bộ Y tế đề nghị triển khai hoạt động hậu kiểm tập trung vào nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm...

Theo thông tin từ Bộ Y tế, nhằm tăng cường công tác thẩm định, nâng cao kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Bộ này đã ban hành quy trình “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe”...

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng thêm 190.000 đồng, từ mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,53 triệu đồng. Bộ Nội vụ đề xuất sửa quy định về kinh phí để đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện tăng lương...

Thừa nhận các sai phạm, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân mong muốn dùng 175 cây vàng và một số bất động sản để khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan đến các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

