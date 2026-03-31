Bộ Y tế siết chặt hậu kiểm với hàng loạt nhóm thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản đến các Sở Y tế; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả công tác hậu kiểm đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố ban hành kế hoạch và chỉ đạo tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tập trung triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm các dịp cao điểm. Tăng cường lực lượng và nguồn lực để kiểm soát giảm thiểu số vụ, số người mắc và tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Triển khai hoạt động hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung vào nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm (thực phẩm bổ sung vi chất, vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic, prebiotic và chất có hoạt tính sinh học), đăng ký bản công bố sản phẩm (thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi), sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm.

Đối với nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố, yêu cầu tập trung hậu kiểm hồ sơ tự công bố tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tự công bố sản phẩm (không tự công bố, vi phạm về phiếu kiểm nghiệm để tự công bố, tự công bố sản phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố, vi phạm về các chỉ tiêu an toàn thực phẩm…).

Cùng với đó, kiểm tra về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (tập trung đối với nhóm có nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm như bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học), cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, cơ sở thuộc diện được miễn cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm...

Đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, tập trung hậu kiểm vào các doanh nghiệp nằm trên địa bàn đã đăng ký bản công bố sản phẩm.

Kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu an toàn, ưu tiên lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguy cơ sử dụng chất cấm quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BYT về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Tập trung vào các nhóm sản phẩm hỗ trợ: cải thiện tình trạng huyết áp, hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết, tình trạng đau xương khớp, mỡ máu, cải thiện tình trạng sinh lý nam, giảm nguy cơ béo phì...

Việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo cũng được lưu ý.

Nhấn mạnh công tác phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lực lượng Công an, ngành Công Thương đẩy mạnh xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là vi phạm quảng cáo trên môi trường mạng, mạng xã hội, youtube…; công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm giả, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với thực phẩm chức năng (gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dinh dưỡng y học…).