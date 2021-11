Hà Nội rà soát và tiếp tục triển khai việc đăng tải thông tin đồ án quy hoạch

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 4363/BXD-QHKT ngày 25/10/2021; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 11/2021.

Được biết, sau khi Bộ Xây dựng có văn bản trên thì đến nay, cơ bản các địa phương đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa đăng tải hoặc với số lượng rất hạn chế lên cổng thông tin điện tử tên miền www.quyhoach.xaydung.gov.vn.

Cụ thể, toàn quốc có 53 tỉnh, thành phố đã tiến hành đăng tải với tổng số 1.087 hồ sơ đồ án quy hoạch. Trong đó, tháng 10/2021, TP Hà Nội đã đăng tải 63 đồ án quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên có một số địa phương chưa thực hiện như: Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nam, Bình Thuận, Gia Lai, Hậu Giang, Sóc Trăng... Và nhiều địa phương đăng tải với số lượng hạn chế chỉ 1 đồ án là An Giang, Khánh Hòa, Bắc Kạn, Bến Tre, Cao Bằng, Nghệ An, Sơn La… Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị phải tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác trên.

Bộ Xây dựng cho biết, qua theo dõi và tổng hợp phản ánh của các cơ quan chức năng, các Hiệp hội, các cơ quan truyền thông báo chí về tình hình thị trường bất động sản thời gian vừa qua, tại một số địa phương đã, đang xuất hiện tình trạng một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin về quy hoạch, việc ban hành bảng giá đất mới, việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính, nâng cấp hệ thống hạ tầng và việc triển khai các dự án lớn tại các địa phương... để tung tin đồn thổi, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản, gây nhiễu loạn thông tin nhằm đẩy giá bất động sản lên cao để trục lợi.

Vì vậy, các địa phương cần tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch, tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn, và việc sáp nhập thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính... để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp...