Thứ Năm, 16/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hải Phòng điều chuyển 151 trụ sở làm cơ sở giáo dục, y tế

Nam Khánh

16/10/2025, 09:12

151 cơ sở nhà đất công sản dôi dư được điều chuyển sang làm cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao…

Trụ sở cũ của UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An) được điều chuyển làm trường mầm non.
Trụ sở cũ của UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An) được điều chuyển làm trường mầm non.

Ngày 15/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này đã giao các ngành chức năng, đơn vị liên quan thực hiện điều chuyển 151 cơ sở nhà đất là tài sản công dôi dư, không sử dụng sang cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao các xã, phường.

Theo UBND TP. Hải Phòng, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố này có 678 cơ sở nhà đất (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp) dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Thực hiện rà soát, xử lý tài sản công, Hải Phòng sẽ điều chuyển, kết hợp chuyển đổi công năng sử dụng đối với 151 cơ sở nhà đất sang làm cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, chợ. Theo thống kê, những tài sản công sản này tổng diện tích đất là 350.721m2 và diện tích nhà xây dựng là 113.669m2.

Trong đó, 87 cơ sở nhà đất được điều chuyển, chuyển đổi công năng sang cho lĩnh vực giáo dục (gồm 245.598m2 đất và 80.731m2 nhà), 12 cơ sở nhà đất sang lĩnh vực y tế (gồm 19.469m2 đất và 11.998m2 nhà), 51 cơ sở nhà đất sang lĩnh vực văn hoá – thể thao, chợ (gồm 85.653m2 đất và 20.939m2 nhà).

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc ưu tiên điều chuyển, sắp xếp cơ sở nhà đất dôi dư cho lĩnh vực giáo dục, y tế nhằm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học và trạm y tế xã phường. Công việc điều chuyển, kết hợp chuyển đổi công năng đối với 151 cơ sở nhà đất này được chỉ đạo hoàn thành trước 31/12/2025.

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án đô thị và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng

09:49, 10/10/2025

Hải Phòng phê duyệt nhà đầu tư dự án đô thị và sân golf hơn 11.000 tỷ đồng

Hải Phòng chỉ đạo xử lý dứt điểm cơ sở nhà đất sử dụng sai mục đích

15:31, 11/06/2025

Hải Phòng chỉ đạo xử lý dứt điểm cơ sở nhà đất sử dụng sai mục đích

Hải Phòng: Khó xử lý đối với các cơ sở nhà đất sử dụng sai mục đích

17:30, 10/06/2025

Hải Phòng: Khó xử lý đối với các cơ sở nhà đất sử dụng sai mục đích

Từ khóa:

cơ sở nhà đất Điều chuyển Giáo dục hải phòng Tài sản công y tế

Đọc thêm

Centrix City Đại Phúc: Bất động sản vùng lõi - Đáng sống, đáng giá, đáng đầu tư

Centrix City Đại Phúc: Bất động sản vùng lõi - Đáng sống, đáng giá, đáng đầu tư

Bất động sản vùng lõi luôn khan hiếm và sở hữu giá trị vượt trội nhờ hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện hữu cùng tiềm năng tăng giá bền vững. Tại Thái Nguyên, Centrix City Đại Phúc hội tụ đầy đủ những lợi thế này, trở thành lựa chọn “ba trong một”: Vừa kinh doanh tại tổ hợp chợ thương mại và phố buôn bán sầm uất lâu đời, vừa là chốn an cư lý tưởng, vừa là kênh đầu tư an toàn sinh lời dài hạn.

NAMMON Square - Tọa độ giao thương chiến lược phía Nam Hà Nội

NAMMON Square - Tọa độ giao thương chiến lược phía Nam Hà Nội

Từ mạch nguồn văn hóa “trăm nghề” và tinh thần giao thương bền bỉ của vùng đất danh hương Thường Tín, một trung tâm mới đang hình thành - NAMMON Square.

Nhịp cầu nối giữa đầu tư và phong cách sống tại Đà Nẵng

Nhịp cầu nối giữa đầu tư và phong cách sống tại Đà Nẵng

Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu - đang kiến tạo một nhịp cầu mới, nơi giá trị đầu tư hòa quyện cùng phong cách sống đỉnh cao. Tại đây, nhiều “trophy asset” đã xuất hiện như biểu tượng kết nối giữa tài sản di sản và trải nghiệm sống thượng lưu.

Thị trường bất động sản ghi nhận xu hướng dịch chuyển quan tâm ra vùng ven

Thị trường bất động sản ghi nhận xu hướng dịch chuyển quan tâm ra vùng ven

Trong quý 3/2025, thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ về dòng tiền và nhu cầu ra vùng ven – nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện…

Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các khu công nghiệp

Bắc Ninh tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các khu công nghiệp

Tại buổi giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh (chiều 14/10/2025), nhiều đại biểu đã nêu lên những bất cập trong quá trình đầu tư, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có những vướng mắc về pháp lý, về thực hiện thủ tục hành chính, về kết nối hạ tầng...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Thuế chồng thuế” làm giảm động lực khai thác tận thu, chế biến sâu của doanh nghiệp khoáng sản

Tài chính

2

Thị trường đường thừa nguồn cung, giá bán dưới giá thành sản xuất

Thị trường

3

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng năm 2025: Làn sóng khởi nghiệp và những khó khăn doanh nghiệp phải đối mặt

Đầu tư

4

BlackRock đang quản lý lượng tài sản 13,5 nghìn tỷ USD

Thế giới

5

Cổ phiếu lớn sẽ quyết định hướng đi của VN-Index

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy