Hải Phòng điều chuyển 151 trụ sở làm cơ sở giáo dục, y tế

Ngày 15/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này đã giao các ngành chức năng, đơn vị liên quan thực hiện điều chuyển 151 cơ sở nhà đất là tài sản công dôi dư, không sử dụng sang cho lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao các xã, phường.

Theo UBND TP. Hải Phòng, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố này có 678 cơ sở nhà đất (trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp) dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Thực hiện rà soát, xử lý tài sản công, Hải Phòng sẽ điều chuyển, kết hợp chuyển đổi công năng sử dụng đối với 151 cơ sở nhà đất sang làm cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, chợ. Theo thống kê, những tài sản công sản này tổng diện tích đất là 350.721m2 và diện tích nhà xây dựng là 113.669m2.

Trong đó, 87 cơ sở nhà đất được điều chuyển, chuyển đổi công năng sang cho lĩnh vực giáo dục (gồm 245.598m2 đất và 80.731m2 nhà), 12 cơ sở nhà đất sang lĩnh vực y tế (gồm 19.469m2 đất và 11.998m2 nhà), 51 cơ sở nhà đất sang lĩnh vực văn hoá – thể thao, chợ (gồm 85.653m2 đất và 20.939m2 nhà).

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc ưu tiên điều chuyển, sắp xếp cơ sở nhà đất dôi dư cho lĩnh vực giáo dục, y tế nhằm khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học và trạm y tế xã phường. Công việc điều chuyển, kết hợp chuyển đổi công năng đối với 151 cơ sở nhà đất này được chỉ đạo hoàn thành trước 31/12/2025.