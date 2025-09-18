Hà Nội sẽ khởi công dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm trước 10/10

UBND phường Hoàn Kiếm vừa thông tin về dự án Đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, dự án được triển khai theo hai phân kỳ. Phân kỳ 1 sẽ tiến hành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước 10/10/2025…

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, việc triển khai dự án Đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm nhằm hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đồng thời cũng kết hợp với phát triển một hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (khu vực nghiên cứu thuộc khu vực TOD nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), giúp tăng cường khả năng tiếp cận đến khu vực. Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện giúp giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Dự kiến, tổng diện tích khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha, có phạm vi phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía Bắc giáp khu dân cư hiện có; phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên được nghiên cứu theo hướng tách thành 2 phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 1 sẽ triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các chủ sử dụng nhà, đất thuộc phạm vi khu đất có diện tích 21.151m2, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía đông Hồ Hoàn Kiếm. Tổng số là 59 chủ sử dụng nhà đất, bao gồm 17 tổ chức (ngành điện 7 đơn vị và 10 đơn vị khác) và 42 hộ dân.

Ngoài ra, hoạch định, tổ chức, bố trí không gian quảng trường như: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, vịnh đỗ xe… (theo phương án thiết kế được duyệt). Trong đó, giữ lại tòa nhà Sở Văn hóa, Viện Văn học, nghiên cứu di chuyển Nhà đèn, tạm thời giữ lại 2 công trình kiến trúc của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để nghiên cứu phương án xử lý cụ thể ở giai đoạn 2 (phân kỳ 2); Nghiên cứu phương án giữ lại kiến trúc công trình phong cách Artdeco của Công ty Điện lực Hoàn Kiếm, xem xét phương án mở thông tầng 1…

Bên cạnh đó, đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật: cấp thoát nước, chiếu sáng, cung cấp trang thiết bị đô thị; hệ thống Wifi, camera an ninh; chỉnh trang, cải tạo một số tòa nhà giữ lại là tòa nhà Sở Văn hóa, tòa nhà Viện Văn học…; di chuyển công trình ngầm, nổi (nếu có) và một số hạng mục liên quan.

Ở phân kỳ 2, thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2, giai đoạn 1 (2.1) Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, có giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với các công trình bảo tồn trong quá trình thi công tầng hầm; đề xuất chức năng sử dụng đối với không gian ngầm để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân (nên nghiên cứu đề xuất sử dụng đa chức năng: công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hạ tầng….).

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết sẽ triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án đầu tư phân kỳ 1 và khởi công công trình trước ngày 10/10. Còn phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng với định hướng theo quy hoạch được duyệt và ý kiến của UBND Thành phố Hà Nội.