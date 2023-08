Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị có nguy cơ cao về tai nạn lao động

Đây là một trong những nội dung được nêu tại Công văn 2589 vừa ban hành của Ủy an nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2023, trên địa bàn TP. Hà Nội đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động, cháy nổ, đặc biệt là tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, tổn thất về người và tài sản trong quá trình thi công, sửa chữa, cải tạo nhà ở, cũng như những sự cố gây mất an toàn lao động khi sử dụng các loại thiết bị nâng hạ, thang máy đối với khu chung cư và nhà dân.

Cụ thể, ngày 28/7 xảy ra vụ tai nạn lao động tại xưởng sản xuất tại gia đình ông Vũ Văn Tuân (địa chỉ: Thôn Quán, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên) liên quan đến thiết bị xe nâng hàng trong quá trình nâng hạ mâm của máy ép giầy.

Ngày 29/7 tại công trình xây dựng tòa nhà The Charm thuộc dự án công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại, nhà ở, cây xanh, nhà ở thấp tầng, trường mầm non (địa chỉ: Ô đất TTDV 03 thuộc khu đô thị mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông) trong quá trình thi công tháo cốp pha hố vách thang máy đã bị sập giàn giáo làm 1 người lao động bị chết và 1 người bị thương nặng.

Ngày 31/7, vụ tai nạn làm 1 người lao động bị chết trong quá trình cẩu thanh cọc cừ thi công dự án cải tạo vệ sinh môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê tại số 01 ngách 123/11 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ…

Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ cũng như đảm bảo quyền được làm việc an toàn của người lao động, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông báo công khai các vi phạm của những đơn vị xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người trên các phương tiện thông tin để các tổ chức, cá nhân nhận thức về việc phải tuân thủ pháp luật an toàn, vệ sinh lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; các ngành nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: nồi hơi, thiết bị áp lực, thang máy, thiết bị nâng, các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động...; xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Cùng với đó, kịp thời điều tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố hình sự đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động chết người, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng vi phạm các Quy chuẩn, tiêu chuân kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động.

Sở Xây dựng Hà Nội được giao tiếp tục chỉ đạo, rà soát, thực hiện nghiêm việc quản lý an toàn lao động trong thi công công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách ngăn tường bao che, tường ngăn kích thước lớn; kiên quyết đình chỉ thi công các công trình xây dựng không đảm bảo an toàn cho người lao động và các khu vực lân cận.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động đối với các đơn vị thi công thực hiện không đúng theo hướng dẫn tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Đơn vị này cũng được giao hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý công tác xây dựng trên địa bàn; kiên quyết tạm đình chỉ các công trình xây dựng nhà tư nhân, nhà dân sát đường giao thông không đảm bảo biện pháp thi công, biện pháp an toàn; đặc biệt các tòa nhà, khu chung cư cao tầng, khu tái định cư có sử dụng các loại thang máy...