Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7
Nhật Dương
18/05/2026, 19:10
Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng. Do đó, bảng lương chính thức của công chức từ 1/7/2026 cũng được điều chỉnh theo mức tăng mới này…
Chính phủ đã ban hành Nghị định số
161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối
với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2026,
mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng.
Hiện nay, mức lương của công chức
được tính theo công thức như sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương
cơ sở. Trong đó, hệ số lương thực hiện
theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP; lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng
(theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP).
Dựa theo công thức nêu trên, bảng
lương chính thức của công chức từ 1/7/2026 được điều chỉnh theo mức lương cơ sở
mới như sau:
Bảng lương chính thức của công chức
từ ngày 1/7/2026 chưa
bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp…, cũng như các khoản đóng góp, bảo hiểm xã hội phải nộp của công
chức hàng tháng.
Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức
lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng
lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối
với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt
phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế
độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
