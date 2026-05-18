Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng. Do đó, bảng lương chính thức của công chức từ 1/7/2026 cũng được điều chỉnh theo mức tăng mới này…

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng.

Hiện nay, mức lương của công chức được tính theo công thức như sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Trong đó, hệ số lương thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP; lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng (theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP).

Dựa theo công thức nêu trên, bảng lương chính thức của công chức từ 1/7/2026 được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới như sau:

Bảng lương chính thức của công chức từ ngày 1/7/2026 chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp…, cũng như các khoản đóng góp, bảo hiểm xã hội phải nộp của công chức hàng tháng.

Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026 được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.