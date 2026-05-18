Sắp diễn ra tọa đàm "Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp"

Ngày 20/5, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tổ chức tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”...

Cuộc tọa đàm tổ chức trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam có những bước chuyển mạnh mẽ, chịu tác động trước những diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu. Thị trường lao động cũng trong giai đoạn nền kinh tế đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2031.

Vì vậy, những chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật Việc làm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được kỳ vọng sẽ mở rộng quyền lợi, đảm bảo an sinh tốt hơn cho người lao động, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng, đào tạo chuyển đổi nghề để thích ứng với thị trường sau khi người lao động thất nghiệp.

Tọa đàm nhằm làm rõ vai trò mới của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong hỗ trợ đào tạo, đào tạo nâng cao kỹ năng cho người lao động thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025 và Nghị định 374/2025/NĐ-CP.

Ngoài ra, còn giúp người lao động, doanh nghiệp và các cơ quan thực thi hiểu đúng tinh thần của Luật trong vấn đề đào tạo lại không chỉ sửa đổi kỹ thuật pháp lý mà là thay đổi tư duy chính sách, cách tiếp cận và phương thức thực thi từ hỗ trợ thụ động sang chủ động.

Hai khách mời của toạ đàm gồm:

- Ông Phạm Xuân Vinh, Trưởng phòng nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp (Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm – Bộ Nội vụ);

- Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ Hà Nội);

Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Dân sinh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, sẽ điều hành tọa đàm.

