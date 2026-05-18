Trang chủ Dân sinh

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép gần 90 tấn nguyên liệu liên quan chất phóng xạ

Song Hoàng

18/05/2026, 19:09

Số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ...

Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt với Trần Văn Quận.

Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957; trú tại phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ.

Qua vụ án này cho thấy mặc dù đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực khai thác, mua bán, vận chuyển tài nguyên - khoáng sản, nhất là khoáng sản quý hiếm xong cho thấy còn bộc lộ sơ hở, thiếu sót trong quản lý, khai thác tài nguyên.

Việc khám phá, điều tra thành công vụ án đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Sắp diễn ra tọa đàm

Sắp diễn ra tọa đàm "Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp"

Ngày 20/5, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tổ chức tọa đàm “Đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người thất nghiệp: Kết nối doanh nghiệp – nhà trường – bảo hiểm thất nghiệp”...

Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Chi tiết bảng lương công chức khi lương cơ sở tăng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng. Do đó, bảng lương chính thức của công chức từ 1/7/2026 cũng được điều chỉnh theo mức tăng mới này…

“Bồi thường thiệt hại ấn định trước”: Quy định đột phá trong Luật Xây dựng 2025

“Bồi thường thiệt hại ấn định trước”: Quy định đột phá trong Luật Xây dựng 2025

Luật Xây dựng 2025 đã ghi nhận thỏa thuận “bồi thường thiệt hại định trước”, đây là quy định đột phá, góp phần buộc các bên phải thực hiện đúng thỏa thuận; tạo tính minh bạch, thuận lợi trong việc giải quyết tranh chấp...

Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7

Tăng trợ cấp cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu từ 1/7

Người đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, và chưa đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội cũng được tăng 8% mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026…

Truyền thông chính sách, giải trình rõ ràng với các dự án luật phức tạp

Truyền thông chính sách, giải trình rõ ràng với các dự án luật phức tạp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Văn bản số 519/TTg-PL ngày 15/5/2026, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; yêu cầu chủ động truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội với các dự án luật phức tạp, nhạy cảm.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

