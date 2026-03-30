Hà Nội tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị

Lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất UBND Thành phố thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai thực hiện dự án…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành công văn số 1278/UBND-ĐT về triển khai thực hiện giải pháp trong công tác quản lý, sử dụng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội tại các khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tại công văn trên, lãnh đạo Thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu đối với các công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng,… tại các xã, phường sau sắp xếp, nhu cầu đầu tư công trình bằng vốn đầu tư công, vốn ngoài ngân sách;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai thực hiện dự án, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư để xem xét, đề xuất UBND Thành phố thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, phường sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khung, hạ tầng xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở xã hội.

Với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thành phố giao chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư khu đô thị trong đó có công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội đã thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, kịp thời đôn đốc, phát hiện, xử lý các dự án đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai với ngân sách nhà nước; hoàn tất hồ sơ thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định trường hợp vi phạm đến mức phải thu hồi đất, thu hồi dự án. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thường xuyên thông tin các dự án đầu tư theo lĩnh vực quản lý ngành.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện trình tự, thủ tục lập, phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, trong đó thực hiện rà soát việc bố trí các quỹ đất xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, đảm bảo bố trí đầy đủ các công trình theo Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. “Không bố trí các công trình vào các khu đất khó giải phóng mặt bằng, không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, giao thông”, lãnh đạo Thành phố lưu ý.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra theo thẩm quyền công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động tại các công trình đang triển khai thi công, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật…

Còn UBND các xã, phường thì có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thuộc địa bàn quản lý thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình công cộng khác tại dự án, đảm bảo tiến độ, phù hợp với quy hoạch và nội dung của dự án đầu tư đã được phê duyệt; Tăng cường công tác theo dõi, quản lý và giám sát đối với các chủ đầu tư, chủ sở hữu và chủ sử dụng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trong quá trình khai thác, sử dụng công trình sau đầu tư…

“Các Sở ngành và UBND các xã, phường chủ động rà soát, phối hợp với đơn vị chức năng theo thẩm quyền, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị theo quy định”, nội dung công văn nêu rõ.