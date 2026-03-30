Hà Nội tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị

30/03/2026, 19:15

Lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất UBND Thành phố thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai thực hiện dự án…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành công văn số 1278/UBND-ĐT về triển khai thực hiện giải pháp trong công tác quản lý, sử dụng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội tại các khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tại công văn trên, lãnh đạo Thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu đối với các công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng,… tại các xã, phường sau sắp xếp, nhu cầu đầu tư công trình bằng vốn đầu tư công, vốn ngoài ngân sách;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai thực hiện dự án, căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư để xem xét, đề xuất UBND Thành phố thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, phường sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khung, hạ tầng xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở xã hội.

Với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thành phố giao chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư khu đô thị trong đó có công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội đã thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, kịp thời đôn đốc, phát hiện, xử lý các dự án đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai với ngân sách nhà nước; hoàn tất hồ sơ thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định trường hợp vi phạm đến mức phải thu hồi đất, thu hồi dự án. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thường xuyên thông tin các dự án đầu tư theo lĩnh vực quản lý ngành.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện trình tự, thủ tục lập, phê duyệt/phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, trong đó thực hiện rà soát việc bố trí các quỹ đất xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trong các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, đảm bảo bố trí đầy đủ các công trình theo Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. “Không bố trí các công trình vào các khu đất khó giải phóng mặt bằng, không đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, giao thông”, lãnh đạo Thành phố lưu ý.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra theo thẩm quyền công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động tại các công trình đang triển khai thi công, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật

Còn UBND các xã, phường thì có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư thuộc địa bàn quản lý thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình công cộng khác tại dự án, đảm bảo tiến độ, phù hợp với quy hoạch và nội dung của dự án đầu tư đã được phê duyệt; Tăng cường công tác theo dõi, quản lý và giám sát đối với các chủ đầu tư, chủ sở hữu và chủ sử dụng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trong quá trình khai thác, sử dụng công trình sau đầu tư

Các Sở ngành và UBND các xã, phường chủ động rà soát, phối hợp với đơn vị chức năng theo thẩm quyền, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị theo quy định”, nội dung công văn nêu rõ.

Nhiều địa phương đưa ra hàng loạt giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết để chủ động hơn trong quản lý, đổi mới và phát triển

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Nếu chủ đầu tư, chủ sở hữu có nhu cầu thì nhà chung cư sẽ được phân hạng: hạng 1, hạng 2, hạng 3 dựa trên các tiêu chí cụ thể...

Nhiều địa phương đưa ra hàng loạt giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Nhiều địa phương đưa ra hàng loạt giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Theo một số khảo sát, giá vật liệu xây dựng nhìn chung đang đà tăng mạnh: tháng 3/2026, nhiều loại vật liệu đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đó, gây khó khăn lớn cho các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng và có thể làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án...

Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị, Thành phố Huế mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị phía Bắc 2, tổng vốn hơn 1.803 tỷ đồng, tích hợp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ.

Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết để chủ động hơn trong quản lý, đổi mới và phát triển

Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết để chủ động hơn trong quản lý, đổi mới và phát triển

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết, tạo điều kiện chủ động hơn trong quản lý, phát triển và thử nghiệm cơ chế mới. Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian để thành phố tiếp tục đổi mới và phát triển…

Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Đô thị Quảng Ninh trong tương lai được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và thương mại xuyên biên giới…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
