Hà Nội tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban
hành công văn số 1278/UBND-ĐT về triển
khai thực hiện giải pháp trong công tác quản lý, sử dụng các công trình công
cộng, công trình hạ tầng xã hội tại các khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà
Nội.
Tại công văn trên, lãnh đạo Thành phố đã giao Sở Tài
chính chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát nhu
cầu đối với các công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng,… tại các xã,
phường sau sắp xếp, nhu cầu đầu tư công trình bằng vốn đầu tư công, vốn ngoài
ngân sách;
Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa
thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai thực
hiện dự án, căn cứ quy định của pháp luật về
đầu tư để xem xét, đề xuất UBND Thành phố thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu
tư theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, phường
sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình
hạ tầng khung, hạ tầng xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu
nhà ở xã hội.
Với Sở Nông
nghiệp và Môi trường, Thành phố giao chủ trì tổ
chức thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư khu đô thị trong đó có công
trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội đã thực hiện các thủ tục thu hồi
đất, giao đất, kịp thời đôn đốc, phát hiện, xử lý các dự án đầu tư có dấu hiệu
vi phạm pháp luật về đất đai, còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai với ngân
sách nhà nước; hoàn tất hồ sơ thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định trường
hợp vi phạm đến mức phải thu hồi đất, thu hồi dự án. Chủ trì xây dựng cơ sở dữ
liệu, cập nhật thường xuyên thông tin các dự án đầu tư theo lĩnh vực quản lý
ngành.
Thành phố cũng yêu cầu Sở Quy
hoạch - Kiến trúc
chủ trì, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện trình tự, thủ tục lập, phê
duyệt/phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, trong đó thực hiện rà soát việc
bố trí các quỹ đất xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội
trong các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị,
khu nhà ở, đảm bảo bố trí đầy đủ các công trình theo Quy chuẩn xây dựng, Tiêu
chuẩn thiết kế hiện hành. “Không bố trí
các công trình vào các khu đất khó giải phóng mặt bằng, không đảm bảo các điều
kiện về vệ sinh môi trường, giao thông”, lãnh
đạo Thành phố lưu ý.
Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ
chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra theo
thẩm quyền công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động tại các công trình
đang triển khai thi công, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các chủ đầu tư và các
nhà thầu liên quan trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật…
Còn UBND các xã, phường thì có trách nhiệm thường xuyên theo dõi,
đôn đốc chủ đầu tư thuộc địa bàn quản lý thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ các
công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình công cộng khác
tại dự án, đảm bảo tiến độ, phù hợp với quy hoạch và nội dung của dự án đầu tư
đã được phê duyệt; Tăng cường công tác theo dõi, quản
lý và giám sát đối với các chủ đầu tư, chủ sở hữu và chủ sử dụng các công trình
công cộng, công trình hạ tầng xã hội trong quá trình khai thác, sử dụng công
trình sau đầu tư…
“Các Sở
ngành và UBND các xã, phường chủ động rà soát, phối hợp với đơn vị chức năng
theo thẩm quyền, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và tăng cường công
tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình công cộng tại
các khu đô thị theo quy định”, nội dung công
văn nêu rõ.