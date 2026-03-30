Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết để chủ động hơn trong quản lý, đổi mới và phát triển

Thanh Xuân

30/03/2026, 14:52

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết, tạo điều kiện chủ động hơn trong quản lý, phát triển và thử nghiệm cơ chế mới. Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian để thành phố tiếp tục đổi mới và phát triển…

Ảnh minh họa.

Tại tọa đàm “Luật Thủ đô (sửa đổi): Động lực thể chế cho Hà Nội bứt phá” diễn ra mới đây, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Thành phố Hà Nội là một trong những mục tiêu quan trọng của lần sửa đổi Luật Thủ đô này. Trên cơ sở đó, các nội dung phân quyền được xây dựng khá bao quát, tập trung vào những lĩnh vực then chốt liên quan đến quản trị đô thị.

 PHÂN QUYỀN Ở NHIỀU LĨNH VỰC THEN CHỐT

Thứ nhất về tổ chức bộ máy và nhân sự, Thành phố có thể quyết định linh hoạt trong tổ chức các cơ quan thuộc chính quyền cấp thành phố và cơ sở; được quyền quy định, điều chỉnh nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan; được linh hoạt hơn trong xác định biên chế, vị trí công việc cũng như cơ chế cán bộ phù hợp. Chính những điều này sẽ tạo điều kiện giúp Hà Nội phát triển đội ngũ công chức đủ năng lực, động lực làm việc.

Thứ hai về thể chế và chính sách, Hà Nội không chỉ thực hiện theo quy định chung của pháp luật, mà còn được giao quyền để ban hành các quy định, thậm chí khác hoặc chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên. Ngoài ra, Thành phố có thể thí điểm một số cơ chế chính sách khác quy định của luật. Đây là bước thay đổi lớn về mặt tư duy và tạo không gian đổi mới, sáng tạo giúp Hà Nội phát triển một cách bứt phá.

Thứ ba về quy hoạch và quản lý không gian đô thị, dự thảo Luật kế thừa các quy định của Nghị quyết số 258 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 vừa qua. Theo đó, cho phép Hà Nội được xây dựng, quyết định và điều chỉnh các quy hoạch. Đồng thời, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian trên cao, góp phần  xử lý các vấn đề nóng của đô thị hiện nay như: giao thông, quá tải hạ tầng hay giãn dân đô thị.

Thứ tư về tài chính và đầu tư, dự thảo Luật đưa ra các cơ chế để Hà Nội được phép giữ lại một phần của phần tăng thu, chủ động quyết định các dự án lớn. Điều này sẽ giúp Hà Nội rút ngắn đáng kể các quy trình cũng như không bị phụ thuộc quá nhiều vào tầng lớp trung gian ở cấp trên, giúp cho việc tăng tốc phát triển cũng như sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả.

Từ các nội dung này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đánh giá Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ mở ra một mô hình phát triển mới. Trong đó, xét dưới góc độ quản trị đô thị, đây là quy trình tổ chức lại không gian đô thị và phát triển đô thị mới cho Thành phố. Đáng chú ý, có khoảng 190 nhiệm vụ (hiện đang tiếp tục điều chỉnh) dự kiến được tăng quyền cho Hà Nội nhưng tăng quyền không phải là hưởng quyền, mà là giao cho Thành phố quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm.

CHÌA KHÓA THÁO GỠ NHỮNG ĐIỂM NGHẼN TÍCH TỤ

Đánh giá ý nghĩa của cơ chế thí điểm chính sách trong đổi mới quản trị đô thị, bà Nguyễn Phương Thủy cho rằng đây là điểm tiến bộ. Bà nhấn mạnh, trước đây, chúng ta đã có một số nghị quyết của Quốc hội cho phép thí điểm các cơ chế, chính sách tại một số địa phương ở một số lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, các nghị quyết do Quốc hội ban hành, vì vậy, thời gian ban hành thường kéo dài do trải qua nhiều khâu. Quan trọng nhất là khi triển khai, nếu thấy có vấn đề cần điều chỉnh thì rất phức tạp, khiến chính sách đôi khi không bảo đảm tính linh hoạt và không đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn.

Trong khi đó, với đặc thù của một đô thị như Hà Nội luôn đối mặt với nhiều vấn đề mới từ kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, giao thông thông minh hay quản trị đô thị theo phương thức tiên tiến, hiện đại… nếu cứ áp dụng cứng nhắc sẽ không theo kịp thực tiễn và bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, cơ chế mới trong dự thảo Luật đã trao quyền chủ động hơn cho Hà Nội về việc tự quyết định các cơ chế, chính sách mang tính thí điểm, khác với quy định của Luật, hoặc chưa được pháp luật quy định. Điều này sẽ rút ngắn thời gian, giúp chính sách đi vào thực tiễn và cho phép điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện.

“Ý nghĩa cao nhất là tạo ra một không gian kiến tạo phát triển. Thành phố được chủ động thử nghiệm những mô hình kinh tế mới, mô hình quản trị mới trong phạm vi, không gian, thời gian được kiểm soát. Nếu hiệu quả thì có thể nhân rộng, nếu chưa phù hợp thì có thể điều chỉnh và nếu rủi ro, chúng ta cũng có thể hạn chế thay vì áp dụng trên diện rộng, từ đó làm giảm những chi phí cho việc thử và sai”, bà Thủy phân tích.

Đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đánh giá với cách tiếp cận này, Hà Nội có thể trở thành hình mẫu về thể chế cho cả nước, nhưng để cơ chế phát huy hiệu quả, dự thảo Luật cần thiết kế cơ chế kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ hơn.

Cùng quan điểm, TS. KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho rằng trong lịch sử phát triển đô thị nước ta, đến nay, chưa đô thị nào có được cơ hội về thể chế đủ lớn để tái cấu trúc trong dài hạn. Tuy nhiên, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) chính là cơ hội như vậy cho Hà Nội. Qua nghiên cứu dự thảo Luật cũng như các phiên bản trước đây, ông nhận định Luật Thủ đô (sửa đổi) là “chìa khóa vàng” để tháo gỡ những điểm nghẽn và áp lực tích tụ trong nhiều năm qua.

Gần 14.000 ý kiến góp ý cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Kế hoạch phát triển và quản lý chợ Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Từ khóa:

Hà Nội Luật Thủ đô quy hoạch

Đô thị Quảng Ninh trong tương lai được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và thương mại xuyên biên giới…

Lực lượng môi giới bất động sản tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thanh khoản và kết nối giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng chưa đi kèm với chất lượng và tính chuyên nghiệp, khi tỷ lệ môi giới có chứng chỉ còn thấp, hoạt động thiếu chuẩn hóa và tiềm ẩn nhiều rủi ro….

Ngày 30/3/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa được vinh danh trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2026, do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Vinhomes đứng đầu thị trường, khẳng định danh tiếng, vị thế vững chắc và tầm vóc vượt trội của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Tập đoàn Vingroup trúng đấu giá khu đất hơn diện tích hơn 51 ha tại đảo Vũ Yên với số tiền hơn 4.841 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà ở thương mại…

Dòng tiền đầu tư bất động sản có xu hướng dịch chuyển về những tài sản gắn với nhu cầu thực, có khả năng khai thác ổn định và tăng trưởng bền vững. Với định hướng trở thành trung tâm khoa học - công nghệ và đô thị tri thức quy mô lớn phía Tây Hà Nội, Hòa Lạc hội tụ đầy đủ các nền tảng này, trở thành điểm đến tiềm năng của dòng vốn đầu tư dài hạn.

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

VnEconomy