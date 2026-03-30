Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị, Thành phố Huế mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị phía Bắc 2, tổng vốn hơn 1.803 tỷ đồng, tích hợp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ.

Theo đó, Sở Tài chính Thành phố Huế vừa công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phía Bắc 2. Dự án Khu đô thị phía Bắc 2 được quy hoạch tại khu vực phường Hương An và phường Kim Trà, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 22 ha. Theo định hướng, dự án sẽ hình thành một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho người dân trong khu vực.

Về quy mô phát triển, dự án dự kiến cung cấp khoảng 350 căn nhà ở riêng lẻ, bao gồm nhà liền kề và nhà vườn. Bên cạnh đó, quỹ nhà ở xã hội được bố trí với khoảng 48.608 m2 sàn xây dựng dạng chung cư, tương ứng khoảng 530 căn hộ. Ngoài ra, khu đô thị còn có khoảng 2.197 m2 sàn thương mại dịch vụ cùng các công trình giáo dục và tiện ích công cộng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị cho cư dân nội khu và khu vực lân cận.

Quy mô dân số dự kiến của dự án vào khoảng 2.299 người. Các sản phẩm nhà ở thương mại sẽ được đầu tư xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, trong khi khu nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ được hoàn thiện ở mức cao, đảm bảo điều kiện khai thác và sử dụng.

Theo kế hoạch, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Tiến độ thực hiện không quá 120 tháng, trong đó thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật tối đa 36 tháng. Sau khi hoàn thành, người mua nhà sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định. Lựa chọn nhà đầu tư cho dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Khu đô thị phía Bắc 2 nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển khu vực phía Bắc Thành phố Huế – khu vực đang được định hướng trở thành không gian đô thị mở rộng trong tương lai. Việc triển khai các dự án tại đây được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho khu trung tâm hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn thành phố.