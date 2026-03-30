Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Nguyễn Thuấn

30/03/2026, 14:57

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị, Thành phố Huế mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị phía Bắc 2, tổng vốn hơn 1.803 tỷ đồng, tích hợp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Sở Tài chính Thành phố Huế vừa công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phía Bắc 2. Dự án Khu đô thị phía Bắc 2 được quy hoạch tại khu vực phường Hương An và phường Kim Trà, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 22 ha. Theo định hướng, dự án sẽ hình thành một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho người dân trong khu vực.

Về quy mô phát triển, dự án dự kiến cung cấp khoảng 350 căn nhà ở riêng lẻ, bao gồm nhà liền kề và nhà vườn. Bên cạnh đó, quỹ nhà ở xã hội được bố trí với khoảng 48.608 m2 sàn xây dựng dạng chung cư, tương ứng khoảng 530 căn hộ. Ngoài ra, khu đô thị còn có khoảng 2.197 m2 sàn thương mại dịch vụ cùng các công trình giáo dục và tiện ích công cộng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị cho cư dân nội khu và khu vực lân cận.

Quy mô dân số dự kiến của dự án vào khoảng 2.299 người. Các sản phẩm nhà ở thương mại sẽ được đầu tư xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, trong khi khu nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ được hoàn thiện ở mức cao, đảm bảo điều kiện khai thác và sử dụng.

Theo kế hoạch, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Tiến độ thực hiện không quá 120 tháng, trong đó thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật tối đa 36 tháng. Sau khi hoàn thành, người mua nhà sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định. Lựa chọn nhà đầu tư cho dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Khu đô thị phía Bắc 2 nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển khu vực phía Bắc Thành phố Huế – khu vực đang được định hướng trở thành không gian đô thị mở rộng trong tương lai. Việc triển khai các dự án tại đây được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho khu trung tâm hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn thành phố.

Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Từ khóa:

đấu thầu rộng rãi dự án bất động sản Khu đô thị phía Bắc 2 nhà ở xã hội quy hoạch đô thị Huế

Đọc thêm

Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết để chủ động hơn trong quản lý, đổi mới và phát triển

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết, tạo điều kiện chủ động hơn trong quản lý, phát triển và thử nghiệm cơ chế mới. Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian để thành phố tiếp tục đổi mới và phát triển…

Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Đô thị Quảng Ninh trong tương lai được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch chất lượng cao tầm khu vực và quốc tế; phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và thương mại xuyên biên giới…

Môi giới bất động sản tại Việt Nam tăng nhanh nhưng thiếu chuẩn hóa

Lực lượng môi giới bất động sản tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thanh khoản và kết nối giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển về số lượng chưa đi kèm với chất lượng và tính chuyên nghiệp, khi tỷ lệ môi giới có chứng chỉ còn thấp, hoạt động thiếu chuẩn hóa và tiềm ẩn nhiều rủi ro….

Vinhomes: Top 10 Công ty uy tín ngành bất động sản năm 2026

Ngày 30/3/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) vừa được vinh danh trong danh sách Top 10 Công ty uy tín ngành Bất động sản năm 2026, do Vietnam Report công bố. Đây là lần thứ 8 liên tiếp, Vinhomes đứng đầu thị trường, khẳng định danh tiếng, vị thế vững chắc và tầm vóc vượt trội của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Tập đoàn Vingroup trúng đấu giá khu đất hơn diện tích hơn 51 ha tại đảo Vũ Yên với số tiền hơn 4.841 tỷ đồng để thực hiện dự án nhà ở thương mại…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy