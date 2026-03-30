Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị, Thành phố Huế mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị phía Bắc 2, tổng vốn hơn 1.803 tỷ đồng, tích hợp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ.
Theo đó, Sở Tài chính Thành phố Huế vừa công bố thông tin mời
gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phía Bắc 2. Dự án Khu đô thị phía Bắc
2 được quy hoạch tại khu vực phường Hương An và phường Kim Trà, với tổng diện
tích sử dụng đất khoảng 22 ha. Theo định hướng, dự án sẽ hình thành một khu đô
thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch
vụ cho người dân trong khu vực.
Về quy mô phát triển, dự án dự kiến cung cấp khoảng 350 căn
nhà ở riêng lẻ, bao gồm nhà liền kề và nhà vườn. Bên cạnh đó, quỹ nhà ở xã hội
được bố trí với khoảng 48.608 m2 sàn xây dựng dạng chung cư, tương ứng khoảng
530 căn hộ. Ngoài ra, khu đô thị còn có khoảng 2.197 m2 sàn thương mại dịch vụ
cùng các công trình giáo dục và tiện ích công cộng, góp phần hoàn thiện hệ sinh
thái đô thị cho cư dân nội khu và khu vực lân cận.
Quy mô dân số dự kiến của dự án vào khoảng 2.299 người. Các
sản phẩm nhà ở thương mại sẽ được đầu tư xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, trong
khi khu nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ được hoàn thiện ở mức cao, đảm bảo
điều kiện khai thác và sử dụng.
Theo kế hoạch, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày
được giao đất hoặc cho thuê đất. Tiến độ thực hiện không quá 120 tháng, trong
đó thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật tối đa 36 tháng. Sau khi hoàn thành, người
mua nhà sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy
định. Lựa chọn nhà đầu tư cho dự án sẽ được thực hiện theo
hình thức đấu thầu rộng rãi.
Khu đô thị phía Bắc 2 nằm trong tổng thể quy hoạch phát triển
khu vực phía Bắc Thành phố Huế – khu vực đang được định hướng trở thành không
gian đô thị mở rộng trong tương lai. Việc triển khai các dự án tại đây được kỳ
vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho khu trung tâm hiện hữu, đồng thời tạo động lực
phát triển kinh tế - xã hội cho toàn thành phố.