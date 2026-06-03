Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Ngắm lễ hội pháo hoa quốc tế từ căn hộ Nobu Residences đầu tiên tại Đông Nam Á

Tuấn Sơn

03/06/2026, 08:00

Sức hút từ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) một lần nữa khẳng định vị thế điểm đến toàn cầu của Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của tòa căn hộ Nobu Residences đầu tiên tại Đông Nam Á không chỉ nâng tầm diện mạo đô thị, mà còn mang đến đặc quyền thưởng lãm "tầm nhìn triệu đô" đầy xa xỉ cho những chủ nhân danh giá.

Tại Đà Nẵng, thành phố đang khẳng định vị thế rõ nét của một "MICE city" tầm cỡ quốc tế, mọi tâm điểm đổ dồn về Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), sự kiện văn hóa biểu tượng thu hút hơn 1,2 triệu lượt du khách mỗi năm, biến thành phố bên sông Hàn trở thành sàn diễn ánh sáng đầy sống động. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu phong cách sống lừng danh thế giới tại Đông Nam Á - Nobu Danang như một lời khẳng định đắt giá cho tiềm năng của thành phố.

TRẢI NGHIỆM LỄ HỘI QUỐC TẾ TỪ TẦM NHÌN ĐỘC BẢN TẠI NOBU DANANG

Tọa lạc ngay tại mặt biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, các căn hộ ở đây mang đến một định nghĩa mới về không gian sống. Khi một vị trí chiến lược mang tầm quốc tế kết hợp cùng cái tên bảo chứng cho đẳng cấp toàn cầu, Nobu Danang đã chọn chiến lược khởi xướng kỷ nguyên “nền kinh tế bản sắc” (“The Taste Economy”) cho những không gian sống tinh tuyển của mình. Trọng tâm của chiến dịch là sự kết nối giữa những "tastemakers" – những người định hình gu thẩm mỹ – để cùng tạo nên một cộng đồng có chung thế giới quan và phong cách sống thượng lưu gắn liền với DNA thương hiệu.

Nobu Danang không chỉ là tòa nhà biểu tượng nổi bật của thành phố mà còn là biểu tượng trải nghiệm đầy đẳng cấp cho du khách sành điệu trên toàn cầu. Ảnh dự án.
Nobu Danang không chỉ là tòa nhà biểu tượng nổi bật của thành phố mà còn là biểu tượng trải nghiệm đầy đẳng cấp cho du khách sành điệu trên toàn cầu. Ảnh dự án.

Dưới lăng kính thiết kế tinh tế, không gian của Nobu Danang trong mùa lễ hội là sự giao thoa nguyên bản giữa tinh thần tối giản của phong cách nội thất Japandi và sự phóng khoáng của bờ biển Mỹ Khê. Không lạm dụng những trang trí rực rỡ đại trà, từng góc không gian, ánh sáng và chất liệu tự nhiên đều được sắp đặt có chủ đích, tôn vinh nét đẹp của sự tinh giản và tĩnh lặng. Đây chính là phông nền hoàn hảo cho những cuộc đối thoại có chiều sâu của giới tinh hoa.

Đặc biệt, những căn hộ Studio và 1 phòng ngủ được thiết kế đồng nhất với tiêu chuẩn lưu trú của những minh tinh hạng A và tỷ phú thế giới tại Nobu Hotel. Vượt lên mọi kỳ vọng về không gian, Studio và căn hộ 1 phòng ngủ của Nobu Danang trong thế giới bất động sản hàng hiệu đang hé mở chân trời trải nghiệm đầy mê hoặc. Và cũng có thể bạn chưa biết, nếu sở hữu 1 căn hộ Studio tại đây, bạn sẽ chẳng bao giờ phải mua vé xem pháo hoa DIFF hằng năm nữa nhờ vị trí đắc địa bậc nhất và độ cao lý tưởng của khối căn hộ.

Tầm ngắm pháo hoa độc bản từ căn hộ Studio và 1 phòng ngủ tại Nobu Danang. Ảnh dự án.
Tầm ngắm pháo hoa độc bản từ căn hộ Studio và 1 phòng ngủ tại Nobu Danang. Ảnh dự án.

Điểm nhấn cốt lõi đưa Nobu trở thành biểu tượng toàn cầu chính là nghệ thuật ẩm thực độc bản. Qua bàn tay tài hoa của các bậc thầy bếp trưởng, thực đơn lễ hội là một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc. Đặc biệt, đón chờ thực khách là một thực đơn bí mật sẽ được siêu đầu bếp Nobu Matsuhisa thiết kế riêng cho “nhà hàng Nobu view biển cao nhất thế giới” tại Nobu Danang.

Chia sẻ về định hướng khác biệt này, đại diện Nobu Danang nhận định: “Khách hàng của Nobu không tìm kiếm những gì quá phô diễn. Họ là những người có trải nghiệm phong phú, đủ tinh tế để nhận ra giá trị của những điều được chắt lọc kỹ lưỡng. Nobu Danang được sinh ra để là một điểm hẹn văn hóa, nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều tự cất tiếng nói bằng sự tinh tế và đẳng cấp riêng, kết nối những tâm hồn đồng điệu.”

Sky Bar cao nhất thành phố Đà Nẵng tại Nobu Danang, nơi thực đơn lễ hội sẽ mở ra một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc. Ảnh dự án.
Sky Bar cao nhất thành phố Đà Nẵng tại Nobu Danang, nơi thực đơn lễ hội sẽ mở ra một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc. Ảnh dự án.

Với sự đầu tư bài bản và triết lý thương hiệu khác biệt, Nobu Danang dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027, đang được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm trên các ấn phẩm lối sống thượng lưu và văn hóa hàng đầu, đồng thời tái định nghĩa lại tiêu chuẩn về một kỳ nghỉ xa xỉ đích thực tại châu Á.

* Thông tin liên hệ:

Danang Sales Gallery: 90 Võ Văn Kiệt, phường  An Hải, thành phố Đà Nẵng

Ho Chi Minh Experience Gallery: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. HCM

Hanoi Sales Center: 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội

Hotline: 0931 713 713

Website: nobudanang.vn

Email: sales@nobudanang.vn

Từ khóa:

Nobu Residences

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng

Việc tăng cường quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với TP. Hồ Chí Minh, nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư, người tiêu dùng và góp phần ổn định kinh tế…

Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cập nhật định hướng phát triển mới, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Vinh danh doanh nghiệp và dự án tiêu biểu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Vinh danh doanh nghiệp và dự án tiêu biểu tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Tối 2/6/2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Giải thưởng được xét trao ở nhiều hạng mục như: doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, tư vấn và phát triển kinh doanh, phát triển nhà ở thương mại, đô thị du lịch – nghỉ dưỡng, khu đô thị đáng sống, bất động sản công nghiệp…

Đủ điều kiện pháp lý, Khải Hoàn Imperial chính thức khởi công

Đủ điều kiện pháp lý, Khải Hoàn Imperial chính thức khởi công

Ngay sau lễ động thổ, Khải Hoàn Imperial tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi hội đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy định pháp luật - tạo nền tảng để dự án tăng tốc triển trong giai đoạn tiếp theo.

Đà Nẵng phê duyệt phương án quản lý nhà, đất công

Đà Nẵng phê duyệt phương án quản lý nhà, đất công

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, việc quản lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất công đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết đối với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế năng động của miền Trung, đã nhận ra tầm quan trọng của việc này và đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tối ưu hóa nguồn lực nhà, đất công.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tín chỉ carbon rừng không còn “một giá” và xu hướng dịch chuyển cấu trúc mới

Kinh tế xanh

2

CPI tháng 5 tăng 0,29%: Áp lực từ giá điện, nước và xăng dầu mùa nắng nóng

Thị trường

3

Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29/6

Bất động sản

4

Nhiệt điện Hải Phòng bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới

Doanh nghiệp niêm yết

5

Hà Nội mở rộng hỗ trợ bảo hiểm cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy