Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường 70 và quốc lộ 21B trong quý 2/2026

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh nếu chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Ngày 19/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường 70 và Dự án cải tạo nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B.

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) có tổng chiều dài khoảng 4,95 km, được chia thành hai đoạn.

Trong đó, đoạn từ Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài khoảng 3,25 km, có mặt cắt ngang 50 m; đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài dài khoảng 1,7 km, mặt cắt ngang 40 m.

Dự án được đầu tư đồng bộ với các hạng mục như hệ thống đường giao thông, cầu vượt đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển, cầu Triền qua ngòi Tùng Khê, cùng hạ tầng kỹ thuật gồm vỉa hè, cây xanh, thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cấp nước, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 3.377 tỷ đồng.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng giữ vai trò then chốt, quyết định tiến độ toàn dự án. Các hệ thống cơ chế, chính sách phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản đã đầy đủ; những vướng mắc phát sinh cần được các sở, ngành chủ động phối hợp tháo gỡ kịp thời, đồng thời cho phép các địa phương linh hoạt vận dụng các chính sách đã ban hành.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh không có lý do để kéo dài tiến độ. Chậm giải phóng mặt bằng sẽ tác động trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu ba địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026, thay vì kéo dài đến hết năm.

Đối với các vị trí tái định cư còn vướng mắc, các sở, ngành liên quan được giao khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục để sớm bố trí, phục vụ dự án.

Song song đó, các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công theo phương châm “có mặt bằng đến đâu, triển khai đến đó”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, gia tăng giá trị đất đai và nguồn thu ngân sách.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chia sẻ với dự án; đồng thời giải thích rõ các chính sách hiện hành, không để phát sinh kiến nghị vượt khung.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B.

Cụ thể, đoàn đã kiểm tra hai dự án thành phần gồm:

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài (chủ đầu tư UBND xã Thanh Oai) có tổng mức đầu tư khoảng 345,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2026.

Và Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ thị trấn Kim Bài đến nút giao ngã tư Vác (chủ đầu tư UBND xã Dân Hòa) có tổng mức đầu tư khoảng 386,2 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026.

Tại đây, Chủ tịch UBND Thành phố đã đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo hiệu quả đầu tư và quyền lợi của người dân.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan phải thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách hiện hành trong quá trình triển khai, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Các địa phương cũng cần tăng cường công tác vận động, tạo sự đồng thuận, để người dân đồng hành cùng quá trình chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường.

Nhấn mạnh vai trò của Quốc lộ 21B – tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực phía Nam Thủ đô, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh – lãnh đạo Thành phố yêu cầu việc cải tạo phải được triển khai đồng bộ, bài bản.

Theo đó, không chỉ mở rộng mặt đường mà cần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông…, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh tình trạng đào lên, làm lại gây lãng phí.

Lãnh đạo TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai dự án theo hướng tổng thể, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của khu vực. Việc đầu tư cần được tính toán hợp lý về quy mô, tránh dàn trải nhưng vẫn bảo đảm tính đồng bộ và bền vững lâu dài.

Về tiến độ, lãnh đạo Thành phố yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2026, sau đó khẩn trương triển khai các hạng mục xây lắp. Dù việc hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật có thể gặp nhiều khó khăn do đặc thù thi công phức tạp, Thành phố vẫn khuyến khích thực hiện ngay trong giai đoạn này nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài.