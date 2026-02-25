Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Hạ tầng

Hà Nội đề xuất hơn 21.000 tỷ mở rộng đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy

Phương Nhi

25/02/2026, 15:32

Việc mở rộng đường Vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy (đường Láng) sẽ góp phần hoàn thiện trục Vành đai 2, giảm áp lực ùn tắc giao thông khu vực trung tâm...

Hiện Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đi trùng với đường Láng hiện nay) dài gần 4 km.
Hiện Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đi trùng với đường Láng hiện nay) dài gần 4 km.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP. Hà Nội phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy (đường Láng), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.000 tỷ đồng.

Theo đề xuất, dự án thuộc nhóm A, là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2028. Trong tổng mức đầu tư, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 17.000 tỷ đồng, phần còn lại dành cho chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan.

Sở Xây dựng đã nghiên cứu hai phương án đầu tư chính. Cụ thể:

Phương án 1: xây dựng cầu cạn, với tim tuyến trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch. Mặt cắt ngang dự kiến khoảng 53,5 m đối với đường dưới thấp và 19 m đối với đường trên cao. Phương án này được đánh giá có nhiều ưu điểm như bảo đảm tính đồng bộ quy hoạch, thuận lợi trong kết nối giao thông, phù hợp với năng lực thi công trong nước và có chi phí đầu tư thấp hơn.

Phương án 2: xây dựng hầm chìm đường kính lớn, kết hợp hệ thống thoát nước chống ngập. 

Theo Sở Xây dựng, phương án 2 gặp nhiều khó khăn. Tuyến hầm sẽ  bị ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không bảo đảm không gian kỹ thuật để bố trí hầm 4 làn xe; đồng thời có nguy cơ tác động đến khu vực chùa Miễu và các công trình dân cư lân cận. Bên cạnh đó, việc giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 và điều kiện cao độ thực tế khiến chiều dài hầm hạn chế, hiệu quả đầu tư không cao.

Vì vậy, trên cơ sở phân tích, Sở Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án 1 (cầu cạn) là tối ưu để triển khai đầu tư. Đồng thời, kiến nghị trước mắt thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công từ ngân sách thành phố nhằm đẩy nhanh tiến độ, sau đó có thể nghiên cứu chuyển đổi sang hình thức đối tác công - tư (PPP) để đa dạng nguồn vốn.

Đường vành đai 2 Giao thông Hà Nội hạ tầng Mở rộng đường Láng Mở rộng Vành đai 2 Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy

