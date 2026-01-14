Thị trường văn phòng Hà Nội giữ nhịp ổn định nhưng doanh nghiệp vẫn dè dặt

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Hoàng Bách
14/01/2026, 16:28
Thị trường văn phòng Hà Nội vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định, song xu hướng thuê ngày càng chọn lọc đang tạo ra áp lực cạnh tranh rõ nét hơn, buộc cả chủ đầu tư và khách thuê phải cân nhắc chiến lược phù hợp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động…
Tại sự kiện công bố thông tin thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2025, Công ty CBRE Việt Nam cho biết về nguồn cung, thị trường văn phòng Hà Nội trong năm 2025 đã chào đón 3 dự án hạng B. Tổng diện tích từ các dự án này đạt hơn 96.200 NLA, nâng quy mô tổng nguồn cung văn phòng cho thuê toàn thành phố lên mức 1,85 triệu m2 NLA.
Theo đó, diện tích hấp thụ văn phòng tại Hà Nội năm 2025 ghi nhận hơn 78.000 m2, tương đương mức năm 2024. Mức hấp thụ này cho thấy thị trường duy trì sự ổn định tương đối, song tâm lý doanh nghiệp vẫn thận trọng trước bối cảnh kinh tế còn nhiều diễn biến khó lường.
Về giá thuê, mức giá trung bình của các dự án hiện hữu phân khúc hạng A ghi nhận đạt 30 USD/m2/tháng, không thay đổi theo quý và tăng 2,3% theo năm. Đối với phân khúc hạng B, giá thuê trung bình là 14,8 USD/m2/tháng, giảm 1,8% so với quý trước, song vẫn tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái do sự gia nhập của dự án mới nằm ngoài các cụm văn phòng hạng B tại khu phía Tây.
Thị trường không ghi nhận nguồn cung hạng A mới trong quý 4 nên tỷ lệ trống trung bình của phân khúc này đã giảm 0,5 đpt theo quý và 6,3 đpt theo năm, đạt 18,1%. Trong khi đó, tỷ lệ trống của các dự án hạng B tăng 2,5 đpt theo quý và 3,5 đpt theo năm, đạt 19,3%, phản ánh sự gia nhập của nguồn cung mới.
Riêng nguồn cầu, giao dịch với mục đích chuyển địa điểm sang các tòa nhà chất lượng cao chiếm ưu thế, đạt 58% tổng diện tích giao dịch lớn được ghi nhận bởi CBRE tại Hà Nội trong năm 20225. Xu hướng này thể hiện ngay cả trong bối cảnh thị trường thận trọng do những bất ổn toàn cầu, các doanh nghiệp vẫn ưu tiên chiến lược nâng cấp chất lượng văn phòng để đáp ứng nhu cầu dài hạn. Từ góc độ ngành nghề, công nghệ thông tin và tài chính - ngân hàng - bảo hiểm tiếp tục là 2 lĩnh vực dẫn dắt thị trường, chiếm lần lượt 29% và 28% tổng diện tích giao dịch trong năm 2025 tại Hà Nội.
Dự báo về giai đoạn 2026 – 2028, ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc cấp cao bất động sản công nghiệp và văn phòng CBRE Việt Nam, cho biết thị trường văn phòng Hà Nội dự kiến đón nhận thêm khoảng 279.000 m2 NLA dự án hạng A, tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Hồ Tây thuộc khu phía Tây. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào này sẽ tạo áp lực lên tỷ lệ trống, buộc các chủ nhà phải áp dụng chiến lược giá thuê cạnh tranh để duy trì sức hút. Bên cạnh yếu tố chi phí, khả năng kết nối của mạng lưới đường sắt đô thị đi qua các dự án trọng điểm cũng sẽ là lợi thế lớn, hỗ trợ việc di chuyển của nhân sự và gia tăng giá trị cho tòa nhà.
Từ phía khách thuê, dù ngân sách vẫn là ưu tiên hàng đầu khi dịch chuyển văn phòng, nhưng các doanh nghiệp đang chú trọng hơn đến trải nghiệm nhân viên, nhằm cải thiện hiệu suất làm việc. Để thích nghi với nhu cầu này, ông Hiếu lưu ý “Chủ nhà cần tích hợp thêm các tiện ích như dịch vụ ẩm thực, khu vực chăm sóc sức khỏe…. tại không gian công cộng để tăng tính kết nối. Đồng thời việc cải tạo, nâng cấp những dự án cũ hướng tới các tòa nhà thông minh, phát triển bền vững cũng là cần thiết để đảm bảo tài sản luôn hiện đại”.
Theo đại diện CBRE Việt Nam, thị trường văn phòng Hà Nội thời gian tới vẫn chịu tác động bởi các yếu tố vĩ mô, qua đó có thể xuất hiện những giai đoạn chững lại mang tính thăm dò. Mặt khác, quá trình sáp nhập tỉnh, thành dự kiến sẽ kéo theo nhu cầu dịch chuyển văn phòng về các đô thị trung tâm, vừa mở ra những cơ hội mới cho thị trường, song đồng thời lại đặt ra thêm biến số mà nhà đầu tư cần thận trọng cân nhắc.
Trong bối cảnh nhiều đô thị đang đối mặt với những áp lực về suy giảm không gian xanh, ô nhiễm môi trường và ngập úng, công viên, cây xanh và mặt nước đô thị không còn chỉ đóng vai trò tạo cảnh quan, mà ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận cấu thành của hệ thống hạ tầng đô thị, cần được quan tâm và quản lý phù hợp, hướng tới xây dựng đô thị xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững…
Utopia Villas & Resort đầu tư hệ thống tiện ích theo chiều sâu, chú trọng trải nghiệm và giá trị sống dài hạn. Mỗi không gian tại đây được thiết kế để gắn kết con người với thiên nhiên, tạo nên một môi trường sống nơi tiện ích trở thành nền tảng cho cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn.
Mặc dù công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng để đạt được mục tiêu của Đề án đến năm 2030 hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội, nhiệm vụ còn rất nặng nề với khối lượng công việc lớn.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đề cao tính bền vững và giá trị dài hạn, việc Eurowindow Holding được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bất động sản xanh bền vững của năm” tại giải thưởng Fchoice 2025 phản ánh rõ nét hướng đi chiến lược mà doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn “lọc dự án”, nơi nhà đầu tư ưu tiên các sản phẩm có pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo và khả năng khai thác thực, sự kiện mở bán Penthouse & Shophouse Maison Grand diễn ra ngày 11/1/2026 tại Nhà điều hành dự án đã thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và khách hàng.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: