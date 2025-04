Hà Nội thu hút 1,4 tỷ USD vốn FDI trong quý 1/2025

Theo Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội, quý 1/2025 vốn đầu tư phát triển tại Thủ đô tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Hà Nội dẫn đầu cả nước về mức vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, đạt con số 14,3 nghìn tỷ đồng, tăng 43,8% so với năm 2024. Thành phố cũng xếp thứ ba toàn quốc về thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,415 tỷ USD, tăng 49,5%.

Trong quý 1/2025, vốn đầu tư phát triển tại Hà Nội ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn nhà nước 35,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,8% tổng vốn đầu tư và tăng 18,3%; vốn ngoài nhà nước 51 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,6% và tăng 5,8%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 7,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,6% và tăng 9,1%.

Chia theo khoản mục đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong quý 1/2025 ước đạt 57,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 61,5% tổng vốn đầu tư và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Vốn mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất đạt 26,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1%; vốn sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,1% và tăng 8,2%; bổ sung vốn lưu động đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,4% và tăng 6,3%; vốn đầu tư khác đạt 928 tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 3,9%.

Trong tháng 3/2025, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính đạt 5.238 tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố đạt 2.243 tỷ đồng, tăng 26,1% và tăng 55,4%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 2.769 tỷ đồng, tăng 6,9% và tăng 37%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã cũng ghi nhận tăng trưởng đạt 226 tỷ đồng, tăng 12,9% và tăng 34,8%.

Ước tính quý 1/2025, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 14,3 nghìn tỷ đồng, đạt 13,7% kế hoạch năm và tăng 43,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp Thành phố 5,8 nghìn tỷ đồng, đạt 11,6% và tăng 44,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 7,9 nghìn tỷ đồng, đạt 15,6% và tăng 43,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 592 tỷ đồng, đạt 15,1% và tăng 40,3%.

Trong tháng 3/2025, Hà Nội đã thu hút 312,7 triệu USD vốn FDI, với 29 dự án được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 9,1 triệu USD; có 9 lượt điều chỉnh tăng vốn dự án đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 126,2 triệu USD. Cùng với đó, các nhà đầu tư nước ngoài cũng góp vốn, mua cổ phần 27 lượt, đạt 177,4 triệu USD.

Tính chung quý 1/2025, Thành phố đã thu hút 1,415 tỷ USD vốn FDI, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, đăng ký cấp mới 81 dự án với số vốn đạt 29 triệu USD; 34 dự án bổ sung tăng vốn với 1.165 triệu USD; 83 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 221 triệu USD.